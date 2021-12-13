Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?  

Sao quốc tế 13/12/2021 09:50

Từng là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhưng Phó Minh Hiến gây tiếc nuối với sự nghiệp lao dốc.

Gia thế hiển hách

Sinh năm 1970, Phó Minh Hiến từng là một trong những hoa đán nổi danh thập niên 1990. Cô xuất thân trong một gia đình "trâm anh thế phiệt" ở xứ Hương Cảng. Đặc biệt bố mẹ đều là ngôi sao gạo cội của Hồng Kông.

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 1

Theo Sina, chỉ với một cú điện thoại của cha, cô đã có ngay vai diễn đầu tay trong Ma vui vẻ 2, không cần tham gia casting. Không lâu sau, người đẹp ký hợp đồng độc quyền với TVB và trở thành ngôi sao được nhà đài ra sức nâng đỡ.

Gia nhập giới giải trí khi chỉ mới 13 tuổi, Phó Minh Hiến nổi tiếng nhờ gia thế hiển hách, nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất được đánh giá cao.

Sự nghiệp nở rộ

Năm 1995, sự nghiệp của nữ diễn viên nở rộ với vai Quách Phù - cô con gái đầu của Quách Tĩnh - Hoàng Dung trong Thần Điêu Đại Hiệp. Cô vào vai một nàng tiểu thư kênh kiệu, tai quái, thiếu suy nghĩ, vì một phút nông nổi đã chặt tay của Dương Quá (Cổ Thiên Lạc)Đến nay, màn hóa thân của Phó Minh Hiến vẫn được khán giả đánh giá là "nàng Quách Phù đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ". 

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 2

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 3

Sau đó, cô tiếp tục lưu dấu ấn qua các phim Hoa Mộc Lan, Sư tử Hà Đông, Tiểu Lý Phí Đao, Thăng Bình công chúa, Túy đả kim chi...

Giai đoạn cuối thập niên 90 là thời kỳ đỉnh cao của Phó Minh Hiến. Cô nằm trong nhóm Ngũ Mỹ Đồ - 5 nữ diễn viên được TVB lăng xê nhất. Nữ diễn viên luôn có tên trong những tác phẩm lớn của đài truyền hình này và trở thành gương mặt ăn khách thời bấy giờ.

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 4

Sa ngã vì chữ tình

Năm 23 tuổi, Phó Minh Hiến quen với tình đầu Lương Vinh Trung và coi anh là tất cả của đời mình. Đến mức, sau này dù đã nổi đình đám, Phó Minh Hiến vẫn sống trong thế giới mộng mơ mà Lương Vinh Trung xây riêng cho mình, không hề tiếp xúc với người đàn ông nào.

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 5

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 6

Thế nhưng Lương Vinh Trung lại chẳng thể trụ vững trước cám dỗ. Năm 1996, anh gặp Chung Lệ Kỳ trong Tế Công và cuối cùng ngã gục trước nữ diễn viên có vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo.

Tình yêu với trai nghèo tan vỡ, Phó Minh Hiến vô tình gặp được đại gia Diệp Kiếm Ba. Những món quà xa hoa lộng lẫy, chiếc siêu xe đắt tiền hay căn biệt thự như lâu đài đã khiến cô xiêu lòng. Năm 1999, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Phó Minh Hiến bất ngờ tuyên bố giải nghệ để kết hôn với đại gia Diệp Kiếm Ba.

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 7

Sau khi kết hôn với Diệp Kiếm Ba, Phó Minh Hiến tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, dư dả về vật chất. Tuy nhiên, không ai ngờ vào năm 2006, chồng của nữ diễn viên bị bắt vì tội lừa đảo, biển thủ số tiền hơn 100 triệu USD. Sau khi đại gia họ Diệp bị kết án 7 năm tù giam, cả hai cũng chính thức chấm dứt quan hệ.

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 8

Hôn nhân thất bại, Phó Minh Hiến lao vào các cuộc vui, tiệc tùng thâu đêm. Người đẹp liên tục bị bắt gặp cặp kè với nhều đại gia và là gương mặt quen thuộc ở nhiều tụ điểm ăn chơi trác táng. Cô còn bị "ném đá" vì thay người yêu như thay áo và cùng lúc cặp kè nhiều người khác nhau, chẳng hề e dè ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh. Danh tiếng của người đẹp Hong Kong tuột dốc không phanh vì bỏ bê sự nghiệp. 

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 9Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 10Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 11

Năm 2008, Phó Minh Hiến công khai hẹn hò với thiếu gia Trang Gia Bân - chàng thiếu gia kém mình 11 tuổi. Theo HK01, Gia Bân là người thừa kế của tập đoàn Chuangshi - chuyên sản xuất sợi nhân tạo, sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD. Dù được Trang Gia Bân cưng chiều, yêu thương như công chúa nhưng Phó Minh Hiến vẫn không thể từ bỏ được sống phóng túng không có điểm dừng của mình.

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 12

Cả hai bên nhau 9 năm, nhưng Trang Gia Bân lại không thể cho Phó Minh Hiến một danh phận chính thức vì sự phản đối của gia đình. Theo Sohu, cha của Gia Bân đã kiên quyết ngăn cấm Minh Hiến bước chân vào gia tộc với các lý do như chênh lệch tuổi tác quá lớn, xuất thân từ giới giải trí thị phi, đời tư ồn ào... Cuối cùng, không thể chịu được áp lực từ bố mẹ, lại thất vọng vì nàng Quách Phù thiếu chung tình, Trang Gia Bân quyết định nói lời chia tay sau 9 năm hẹn hò. 

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 13

Thất tình ở tuổi 40, Phó Minh Hiến tìm thấy trò vui mới là "trùng tu" nhan sắc. Tuy nhiên, cuộc sống ăn chơi đã khiến dung mạo lẫn sức khỏe của cô bị hao tổn, đến bác sĩ cũng chẳng thể giúp người đẹp này níu giữ thanh xuân. Càng làm lại càng thất bại, nhan sắc mà Phó Minh Hiến từng tự hào chẳng còn. Tiền bạc cũng "cắp nón ra đi".

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 14

Cô độc ở tuổi 51

Sau những biến cố từng gặp phải trong tình yêu, nữ diễn viên cho biết đã không còn ý định tìm kiếm bạn đời. "Tôi sẽ không tìm bạn trai nữa, đợi người ta đến tìm tôi. Vì từng kết hôn nên tôi cũng không có ao ước được mặc áo cưới lần nữa. Bây giờ tôi cảm thấy hẹn hò, kết hôn hay không cũng không thành vấn đề. Tôi muốn sống cho bản thân", Phó Minh Hiến chia sẻ.

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 15

Ở tuổi 51, mỹ nhân một thời của TVB ít khi xuất hiện trước giới truyền thông. Cô sống trầm lặng và khép mình sau những tai tiếng và ồn ào tình cảm. Trong những hình ảnh hiếm hoi của Phó Minh Hiến, người ta xót xa khi thấy cô dạo phố với chú chó cưng, dáng vẻ cô độc, tiều tụy.

Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?   - Ảnh 16

Phó Minh Hiến từng có tất cả, nhưng vì lối sống sai lầm mà cô lại đánh mất tất cả. Giá như cô tỉnh táo và lý trí hơn một chút, có lẽ chuỗi bi kịch này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. 

NÓNG nhất Cbiz: "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc bí mật ly hôn, đã có con trai 10 tuổi nhưng không ai hay biết?

NÓNG nhất Cbiz: "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc bí mật ly hôn, đã có con trai 10 tuổi nhưng không ai hay biết?

Lời tiết lộ của phóng viên về cuộc sống riêng tư của Cổ Thiên Lạc khiến cả làng giải trí xứ Trung chấn động.

Xem thêm
Từ khóa:   Phó Minh Hiến Thần Điêu Đại Hiệp Quách Phù phó minh hiến quách phù sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

NÓNG nhất Cbiz: "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc bí mật ly hôn, đã có con trai 10 tuổi nhưng không ai hay biết?

NÓNG nhất Cbiz: "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc bí mật ly hôn, đã có con trai 10 tuổi nhưng không ai hay biết?

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên?

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên?

Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư?

Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư?

Phát hoảng với dàn sao Hoa ngữ từng 'gầy trơ xương': Nhiệt Ba, Trịnh Sảng chưa là gì với người này

Phát hoảng với dàn sao Hoa ngữ từng 'gầy trơ xương': Nhiệt Ba, Trịnh Sảng chưa là gì với người này

5 cặp đôi phụ gây sốt màn ảnh Hoa ngữ chẳng kém cặp đôi chính: 'Hộc Châu phu nhân' đứng số 1, thiếu 'Sơn Hà lệnh'?

5 cặp đôi phụ gây sốt màn ảnh Hoa ngữ chẳng kém cặp đôi chính: 'Hộc Châu phu nhân' đứng số 1, thiếu 'Sơn Hà lệnh'?

So kè tạo hình "cái bang" của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh chưa bằng Giang Nhất Yến

So kè tạo hình "cái bang" của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh chưa bằng Giang Nhất Yến

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào