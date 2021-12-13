Cuộc đời của Phó Minh Hiến - nàng Quách Phù ương bướng trong 'Thần điêu đại hiệp' ở tuổi 51 giờ ra sao?  

Sinh năm 1970, Phó Minh Hiến từng là một trong những hoa đán nổi danh thập niên 1990. Cô xuất thân trong một gia đình "trâm anh thế phiệt" ở xứ Hương Cảng. Đặc biệt bố mẹ đều là ngôi sao gạo cội của Hồng Kông.

Theo Sina, chỉ với một cú điện thoại của cha, cô đã có ngay vai diễn đầu tay trong Ma vui vẻ 2, không cần tham gia casting. Không lâu sau, người đẹp ký hợp đồng độc quyền với TVB và trở thành ngôi sao được nhà đài ra sức nâng đỡ.

Gia nhập giới giải trí khi chỉ mới 13 tuổi, Phó Minh Hiến nổi tiếng nhờ gia thế hiển hách, nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất được đánh giá cao.

Sự nghiệp nở rộ

Năm 1995, sự nghiệp của nữ diễn viên nở rộ với vai Quách Phù - cô con gái đầu của Quách Tĩnh - Hoàng Dung trong Thần Điêu Đại Hiệp. Cô vào vai một nàng tiểu thư kênh kiệu, tai quái, thiếu suy nghĩ, vì một phút nông nổi đã chặt tay của Dương Quá (Cổ Thiên Lạc). Đến nay, màn hóa thân của Phó Minh Hiến vẫn được khán giả đánh giá là "nàng Quách Phù đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ".

Sau đó, cô tiếp tục lưu dấu ấn qua các phim Hoa Mộc Lan, Sư tử Hà Đông, Tiểu Lý Phí Đao, Thăng Bình công chúa, Túy đả kim chi...

Giai đoạn cuối thập niên 90 là thời kỳ đỉnh cao của Phó Minh Hiến. Cô nằm trong nhóm Ngũ Mỹ Đồ - 5 nữ diễn viên được TVB lăng xê nhất. Nữ diễn viên luôn có tên trong những tác phẩm lớn của đài truyền hình này và trở thành gương mặt ăn khách thời bấy giờ.

Sa ngã vì chữ tình

Năm 23 tuổi, Phó Minh Hiến quen với tình đầu Lương Vinh Trung và coi anh là tất cả của đời mình. Đến mức, sau này dù đã nổi đình đám, Phó Minh Hiến vẫn sống trong thế giới mộng mơ mà Lương Vinh Trung xây riêng cho mình, không hề tiếp xúc với người đàn ông nào.

Thế nhưng Lương Vinh Trung lại chẳng thể trụ vững trước cám dỗ. Năm 1996, anh gặp Chung Lệ Kỳ trong Tế Công và cuối cùng ngã gục trước nữ diễn viên có vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo.

Tình yêu với trai nghèo tan vỡ, Phó Minh Hiến vô tình gặp được đại gia Diệp Kiếm Ba. Những món quà xa hoa lộng lẫy, chiếc siêu xe đắt tiền hay căn biệt thự như lâu đài đã khiến cô xiêu lòng. Năm 1999, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Phó Minh Hiến bất ngờ tuyên bố giải nghệ để kết hôn với đại gia Diệp Kiếm Ba.

Sau khi kết hôn với Diệp Kiếm Ba, Phó Minh Hiến tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, dư dả về vật chất. Tuy nhiên, không ai ngờ vào năm 2006, chồng của nữ diễn viên bị bắt vì tội lừa đảo, biển thủ số tiền hơn 100 triệu USD. Sau khi đại gia họ Diệp bị kết án 7 năm tù giam, cả hai cũng chính thức chấm dứt quan hệ.

Hôn nhân thất bại, Phó Minh Hiến lao vào các cuộc vui, tiệc tùng thâu đêm. Người đẹp liên tục bị bắt gặp cặp kè với nhều đại gia và là gương mặt quen thuộc ở nhiều tụ điểm ăn chơi trác táng. Cô còn bị "ném đá" vì thay người yêu như thay áo và cùng lúc cặp kè nhiều người khác nhau, chẳng hề e dè ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh. Danh tiếng của người đẹp Hong Kong tuột dốc không phanh vì bỏ bê sự nghiệp.

Năm 2008, Phó Minh Hiến công khai hẹn hò với thiếu gia Trang Gia Bân - chàng thiếu gia kém mình 11 tuổi. Theo HK01, Gia Bân là người thừa kế của tập đoàn Chuangshi - chuyên sản xuất sợi nhân tạo, sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD. Dù được Trang Gia Bân cưng chiều, yêu thương như công chúa nhưng Phó Minh Hiến vẫn không thể từ bỏ được sống phóng túng không có điểm dừng của mình.

Cả hai bên nhau 9 năm, nhưng Trang Gia Bân lại không thể cho Phó Minh Hiến một danh phận chính thức vì sự phản đối của gia đình. Theo Sohu, cha của Gia Bân đã kiên quyết ngăn cấm Minh Hiến bước chân vào gia tộc với các lý do như chênh lệch tuổi tác quá lớn, xuất thân từ giới giải trí thị phi, đời tư ồn ào... Cuối cùng, không thể chịu được áp lực từ bố mẹ, lại thất vọng vì nàng Quách Phù thiếu chung tình, Trang Gia Bân quyết định nói lời chia tay sau 9 năm hẹn hò.

Thất tình ở tuổi 40, Phó Minh Hiến tìm thấy trò vui mới là "trùng tu" nhan sắc. Tuy nhiên, cuộc sống ăn chơi đã khiến dung mạo lẫn sức khỏe của cô bị hao tổn, đến bác sĩ cũng chẳng thể giúp người đẹp này níu giữ thanh xuân. Càng làm lại càng thất bại, nhan sắc mà Phó Minh Hiến từng tự hào chẳng còn. Tiền bạc cũng "cắp nón ra đi".

Cô độc ở tuổi 51

Sau những biến cố từng gặp phải trong tình yêu, nữ diễn viên cho biết đã không còn ý định tìm kiếm bạn đời. "Tôi sẽ không tìm bạn trai nữa, đợi người ta đến tìm tôi. Vì từng kết hôn nên tôi cũng không có ao ước được mặc áo cưới lần nữa. Bây giờ tôi cảm thấy hẹn hò, kết hôn hay không cũng không thành vấn đề. Tôi muốn sống cho bản thân", Phó Minh Hiến chia sẻ.

Ở tuổi 51, mỹ nhân một thời của TVB ít khi xuất hiện trước giới truyền thông. Cô sống trầm lặng và khép mình sau những tai tiếng và ồn ào tình cảm. Trong những hình ảnh hiếm hoi của Phó Minh Hiến, người ta xót xa khi thấy cô dạo phố với chú chó cưng, dáng vẻ cô độc, tiều tụy.

Phó Minh Hiến từng có tất cả, nhưng vì lối sống sai lầm mà cô lại đánh mất tất cả. Giá như cô tỉnh táo và lý trí hơn một chút, có lẽ chuỗi bi kịch này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.