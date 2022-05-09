Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh cùng loạt sao Hoa ngữ bị cấm nhận cát-xê bằng tiền mặt

Sao quốc tế 09/05/2022 15:43

Truyền thông Trung Quốc cho biết các hình thức nhận thù lao của diễn viên như nghệ sĩ không được nhận cát-xê bằng tiền mặt, phải có hợp đồng bằng văn bản.

Ngày 7/5, Thepaper đưa tin Liên đoàn phát thanh và truyền hình Trung Quốc (thuộc Tổng cục phát thanh truyền hình Trung Quốc), Hiệp hội dịch vụ truyền thông mạng Trung Quốc (tổ chức ngành nghề cấp quốc gia) phối hợp phát hành Văn bản mẫu của hợp đồng tuyển dụng diễn viên, áp dụng thử trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình, web drama.

Một số quy định mới được nêu ra, trong đó nêu rõ các hình thức nhận thù lao của diễn viên như nghệ sĩ không được nhận cát-xê bằng tiền mặt, phải có hợp đồng bằng văn bản. Các công ty, cá nhân không được trả thù lao bằng cổ phiếu, bất động sản, vàng bạc đá quý, tranh, thư pháp, đồ cổ, đồ sưu tầm... gây mập mờ về thu nhập. Hợp đồng cát-xê không phải là dạng hợp đồng thu nhập sau thuế, hợp đồng đầu tư hay lập kế hoạch.

Nghệ sĩ phải phân biệt chặt chẽ thu nhập cá nhân, thu nhập của công ty hay của văn phòng đại diện. Hợp đồng lao động giữa diễn viên và công ty chủ quản hay hãng phim phải quy định rõ việc phân chia thù lao, cũng như các nghĩa vụ hợp đồng tương ứng. Thậm chí, nghệ sĩ không được phép dùng danh nghĩa người thân, hoặc người không có liên quan đến lĩnh vực biểu diễn để ký hợp đồng nhằm tách thu nhập thành các khoản khác nhau, che giấu thù lao thực nhận.

sao hoa ngu

Trước đó, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) đã ra quy định tổng thù lao cho dàn diễn viên trong một phim không vượt quá 40% kinh phí sản xuất. Trong đó, cát-xê dành cho diễn viên chính không vượt quá 70% thù lao của các diễn viên phụ.

Theo giám chế Tạ Hiểu Hổ, thù lao của diễn viên Trung Quốc đã giảm 30-50%, ngưỡng giới hạn hiện nay là 6,2 triệu USD. Con số này thấp hơn 2,8 triệu USD so với năm 2021, thời điểm lằn ranh đỏ cát-xê với các ngôi sao tên tuổi là 9 triệu USD. Ông cho biết lớp nghệ sĩ hạng A từng nhận mức cát-xê trung bình 12,5-14 triệu USD trong lĩnh vực phim truyền hình hay show giải trí, nay con số này giảm hơn một nửa.

Lứa nghệ sĩ trẻ Trung Quốc hiện cũng chỉ thu về 740.000 USD/dự án, thay vì con số 1,5-3 triệu USD như trước. Trước khi quy định siết cát-xê được đưa ra, những ngôi sao kỳ cựu như Hoắc Kiến Hoa, Châu Tấn từng bỏ túi hơn 10-16 triệu USD/phim truyền hình. Các tiểu hoa đán nổi tiếng như Dương Mịch, Angelababy, Châu Đông Vũ cũng được trả thù lao hậu hĩnh 12 triệu USD cho mỗi tác phẩm họ tham gia.

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