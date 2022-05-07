Cách đối xử của Triệu Lệ Dĩnh đối với người bôi nhọ danh dự mình khiến dân tình 'bật ngửa'

Sao quốc tế 07/05/2022 21:14

Bên cạnh những người yêu mến, Triệu Lệ Dĩnh cũng "không vừa mắt" một số người kể từ khi bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay với diễn xuất được khen ngợi trong các bộ phim như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện...  Nữ diễn viên cũng là "nữ hoàng rating" của màn ảnh Hoa ngữ với sức hút mãnh liệt với truyền thông và người hâm mộ.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo chia sẻ rầm rộ bài đăng của một blogger với nội dung tổng hợp những hành động ấm áp của Triệu Lệ Dĩnh dành cho fan. Sau khi xem xong, khán giả xuýt xoa rằng họ đã biết lý do vì sao cô lại được nhiều người yêu quý như thế.

trieu le dinh
Triệu Lệ Dĩnh chụp ảnh kỉ niệm cùng người hâm mộ - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc cúi đầu chào hỏi fan một cách chân thành, Lệ Dĩnh còn chúc từng bạn fan thi tốt khi họ phải tham gia kỳ thi đại học khó nhằn. Đặc biệt, khi hoạt động Weibo, mọi lượt tương tác của cô đều dành cho fan.

Đáng chú ý là blogger còn chia sẻ rằng Lệ Dĩnh biết được có những người nhẫn tâm bôi nhọ danh dự để làm hại nhưng nữ diễn viên đã nhẹ nhàng tha thứ. Đến đây, cộng đồng mạng thật sự bất ngờ và khâm phục trước lòng vị tha của cô, dù bị chơi xấu nhưng nữ diễn viên vẫn không để bụng.

trieu le dinh 1

Chính vì vậy, nhân cách tốt đẹp của Lệ Dĩnh đã "cảm hóa" nhiều anti-fan trở thành người hâm mộ yêu thương và đồng hành cùng cô. Khán giả tin rằng với sự tử tế vốn có của mình, tình cũ của Phùng Thiệu Phong sẽ thu hút được nhiều fan hâm mộ hơn về sau.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'tấn công' trên đường, 'mặt biến sắc' ngay khi nép vào người bạn

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'tấn công' trên đường, 'mặt biến sắc' ngay khi nép vào người bạn

Cư dân mạng xứ Trung lan truyền những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh hoảng hốt khi đột nhiên có người hâm mộ tiến lại gần lúc cô đang đi cùng bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao phim Trung Quốc

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'tấn công' trên đường, 'mặt biến sắc' ngay khi nép vào người bạn

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'tấn công' trên đường, 'mặt biến sắc' ngay khi nép vào người bạn

Trước ngày khai máy 'Dữ Phượng Hành' khai máy: Triệu Lệ Dĩnh vất vả luyện thương, chả bù Lâm Canh Tân làm điều này khiến dân tình ngao ngán

Trước ngày khai máy 'Dữ Phượng Hành' khai máy: Triệu Lệ Dĩnh vất vả luyện thương, chả bù Lâm Canh Tân làm điều này khiến dân tình ngao ngán

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' với loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, 'bóc mẽ' nhan sắc thật của mẹ đơn thân

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' với loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, 'bóc mẽ' nhan sắc thật của mẹ đơn thân

Luôn dùng diễn viên đóng thế ở các cảnh múa, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng cũng bật mí cho fan, ai nấy nghe xong cũng té ngửa vì lý do đặc biệt này

Luôn dùng diễn viên đóng thế ở các cảnh múa, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng cũng bật mí cho fan, ai nấy nghe xong cũng té ngửa vì lý do đặc biệt này

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?