Cách đối xử của Triệu Lệ Dĩnh đối với người bôi nhọ danh dự mình khiến dân tình 'bật ngửa'

Bên cạnh những người yêu mến, Triệu Lệ Dĩnh cũng "không vừa mắt" một số người kể từ khi bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay với diễn xuất được khen ngợi trong các bộ phim như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện... Nữ diễn viên cũng là "nữ hoàng rating" của màn ảnh Hoa ngữ với sức hút mãnh liệt với truyền thông và người hâm mộ.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo chia sẻ rầm rộ bài đăng của một blogger với nội dung tổng hợp những hành động ấm áp của Triệu Lệ Dĩnh dành cho fan. Sau khi xem xong, khán giả xuýt xoa rằng họ đã biết lý do vì sao cô lại được nhiều người yêu quý như thế.

Triệu Lệ Dĩnh chụp ảnh kỉ niệm cùng người hâm mộ - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc cúi đầu chào hỏi fan một cách chân thành, Lệ Dĩnh còn chúc từng bạn fan thi tốt khi họ phải tham gia kỳ thi đại học khó nhằn. Đặc biệt, khi hoạt động Weibo, mọi lượt tương tác của cô đều dành cho fan.

Đáng chú ý là blogger còn chia sẻ rằng Lệ Dĩnh biết được có những người nhẫn tâm bôi nhọ danh dự để làm hại nhưng nữ diễn viên đã nhẹ nhàng tha thứ. Đến đây, cộng đồng mạng thật sự bất ngờ và khâm phục trước lòng vị tha của cô, dù bị chơi xấu nhưng nữ diễn viên vẫn không để bụng.

Chính vì vậy, nhân cách tốt đẹp của Lệ Dĩnh đã "cảm hóa" nhiều anti-fan trở thành người hâm mộ yêu thương và đồng hành cùng cô. Khán giả tin rằng với sự tử tế vốn có của mình, tình cũ của Phùng Thiệu Phong sẽ thu hút được nhiều fan hâm mộ hơn về sau.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'tấn công' trên đường, 'mặt biến sắc' ngay khi nép vào người bạn Cư dân mạng xứ Trung lan truyền những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh hoảng hốt khi đột nhiên có người hâm mộ tiến lại gần lúc cô đang đi cùng bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-doi-xu-cua-trieu-le-dinh-doi-voi-nguoi-boi-nho-danh-du-minh-khien-dan-tinh-bat-ngua-467066.html