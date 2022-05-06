Trước ngày khai máy 'Dữ Phượng Hành' khai máy: Triệu Lệ Dĩnh vất vả luyện thương, chả bù Lâm Canh Tân làm điều này khiến dân tình ngao ngán

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước hình ảnh của Lâm Canh Tân trước thềm khai máy "Dữ Phượng Hành" cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều nguồn tin đồng loạt khẳng định nam nữ chính của "Dữ Phượng Hành" hầu như đã định là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Mới đây, hình ảnh Lâm Canh Tân trước thềm khai máy Dữ Phượng Hành đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Theo đó, mới đây loạt ảnh đời thường của Lâm Canh Tân hồi tháng 4 bất ngờ được đào lại. Trong ảnh, nam diễn viên lộ rõ thân hình có phần tăng cân quá đà cùng chiếc bụng mỡ tròn vo. Ngay lập tức, loạt ảnh này của anh đã khiến cộng đồng mạng cho rằng nam diễn viên không hợp vai nam chính Hành Chỉ của Dữ Phượng Hành.

Lâm Canh Tân lộ rõ thân hình có phần tăng cân quá đà cùng chiếc bụng mỡ tròn vo - Ảnh: Internet Loạt thông tin được đưa ra mới đây tiết lộ rằng Dữ Phượng Hành sẽ được khai máy vào tháng 5 này. Như vậy, thời gian bắt đầu tiến vào đoàn làm phim còn rất ngắn, cư dân mạng lo ngại Lâm Canh Tân sẽ khó lòng giảm cân kịp. Trong nguyên tác, Hành Chỉ là mỹ nam ốm yếu vì cơ thể mang nhiều bệnh. Nhưng với thân hình tròn vo này, Lâm Canh Tân sẽ khó lòng được khán giả chấp nhận. Trong khi Lâm Canh Tân bị chê xuống sắc thì Triệu Lệ Dĩnh lại được khen kính nghiệp. Cụ thể, phòng làm việc của cô nàng đã đăng tải loạt video Triệu Lệ Dĩnh luyện tập với cây thương dài. Đây được cho là động thái để chuẩn bị vào vai nữ chính trong Dữ Phượng Hành của nàng tiểu Hoa.

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi tập luyện thương pháp - Ảnh: Internet Hiện tại, dự án phim Dữ Phượng Hành vẫn chưa công bố nam nữ chính. Tuy nhiên, khán giả khá chắc việc Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái hợp. Bộ phim dự kiến sẽ được khai máy trong tháng 5 này. "Dữ Phượng Hành" là dự án phim truyền hình thuộc cấp S được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy vào tháng 6 năm nay và hiện đã định gần như toàn bộ dàn diễn viên, chỉ đợi thời điểm công bố. Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào vai nữ chính Thẩm Ly, còn Lâm Canh Tân cũng đã được định đảm nhận vai nam chính Hành Chỉ. Hiện, phía Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn chưa xác nhận thông tin này, song nếu thông tin này có thật thì đó sẽ là tin vui đối với những ai yêu thích bộ phim Sở Kiều Truyện và cặp đôi này.

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