Đàm Tùng Vận 'gây sốt' với tạo hình thư ký riêng của 'tổng tài' Lâm Canh Tân

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh Ninh Mông - Đàm Tùng Vận xinh đẹp, ngọt ngào.

Mới đây, cư dân mạng rầm rộ chia sẻ hình ảnh Ninh Mông - Đàm Tùng Vận xinh đẹp, ngọt ngào. Cô nàng diện trang phục khá đơn giản, còn đeo kính cận và buộc tóc đuôi ngựa.

Nhờ gương mặt xinh xắn và vẻ ngoài trẻ trung, Đàm Tùng Vận vẫn ghi điểm tuyệt đối. Nhiều khán giả cho rằng tuy đã 30 tuổi nhưng nhìn cô chẳng khác nào nữ sinh cấp 3. Khi đứng cạnh nam chính Lâm Canh Tân, nữ diễn viên được khen đáng yêu, ngọt ngào.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn gây ấn tượng khi đã thể hiện được nét trưởng thành hơn. Đây là điều đáng mừng bởi nó chứng minh Đàm Tùng Vận có thể đóng nhiều vai khác nhau. Không phải lúc nào cũng chỉ là thiếu nữ ngốc bạch ngọt như trong các phim ngôn tình thông thường.

"Xin gọi tôi là tổng giám" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Phim thuộc thể loại hài, tình cảm lãng mạn. Nội dung kể về mối tình "oan gia ngõ hẹp" nhưng không kém phần ngọt ngào giữa nàng thư ký đầy cá tính Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) và chàng tổng tài khó tính Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân).

Vốn khắc khẩu và không đồng quan điểm, cặp đôi luôn đối đầu trên mọi chiến trường công việc. Thế nhưng, đứng trước một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tham vọng như Ninh Mông, chàng tổng giám lạnh lùng như Ký Minh cũng phải xiêu lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-tung-van-gay-sot-voi-tao-hinh-thu-ky-rieng-cua-tong-tai-lam-canh-tan-466059.html