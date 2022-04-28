Đàm Tùng Vận hóa thân thành thư ký, liệu có chinh phục được trái tim của 'tổng tài' Lâm Canh Tân?

Mới đây, bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám" đã hé lộ những bức ảnh của Đàm Tùng Vận cực đáng yêu khi làm thư ký.

Mới đây, ekip sản xuất phim "Xin gọi tôi là tổng giám" đã tung những hình ảnh Đàm Tùng Vận cực đáng yêu khi làm thư ký. Nữ diễn viên xuất hiện với 2 tạo hình, tạo hình đầu tiên là buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính, mặc trang phục công sở trông khá đơn giản. Với tạo hình còn lại, cô nàng mặc đồ sang chảnh hơn, đây có thể là giai đoạn mà cô thư ký đã được lên chức.

Đàm Tùng Vận quen mặt với khán giả trong nhiều thể loại phim, từ thanh xuân vườn trường đến hiện đại tình cảm: Mùa hè của hồ ly, Thiếu nữ toàn phong, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Cẩm y chi hạ, Cẩm tâm tựa ngọc. Với vai Ninh Mộng, Đàm Tùng Vận sẽ cho khán giả thấy khả năng diễn xuất của mình, từ một cô sinh viên non trẻ đến một cô thư ký toàn năng và trưởng thành. Trong khi, Lâm Canh Tân được khán giả yêu mến sau bộ phim cổ trang nổi tiếng Sở Kiều Truyện. Để thay đổi hình tượng, nam diễn viên dồn hết sự tập trung cho những dự án phim hiện đại, phải kể đến là Nữ hoàng trả giá hợp tác cùng Ngô Cẩn Ngôn. Tiếp tục thử sức trong lĩnh vực diễn xuất, Lâm Canh Tân quyết định hóa thân vào vai Tổng giám lạnh lùng Lục Ký Minh.

Với bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám", Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình. Một thời gian sau, giữa Ninh Mông và Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

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