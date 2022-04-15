Sau hơn 3 năm kể từ khi mẹ qua đời đầy oan ức, Đàm Tùng Vận vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau xé lòng này.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, sở hữu một vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt đáng yêu nên khá thích hợp với các vai diễn học sinh, sinh viên hoặc những vai diễn có tính cách ngây thơ, nhí nhảnh kể cả phim hiện đại hay cổ trang. Tuy nhiên, trái ngược với những nhân vật trong phim, nữ diễn viên ngoài đời là một cô gái mang nhiều nỗi đau kể từ khi mẹ ruột qua đời. Mặc dù đã hơn 3 năm kể từ ngày mẹ mất, Đàm Tùng Vận vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi nhớ. Trong một video từ chương trình "Hướng về cuộc sống", nữ diễn viên chia sẻ: “Ước gì em có thể gặp mẹ trong mơ. Nếu có kiếp sau, em hi vọng mẹ sẽ làm con gái của em”.

Đàm Tùng Vận vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau mất mẹ - Ảnh: Internet Vào 4 năm trước, Đàm Tùng Vận bất ngờ biến mất khỏi các show giải trí dù đang rất nổi tiếng. Được biết, thời gian này, Đàm Tùng Vận túc trực chăm sóc cho mẹ tại bệnh viện. Mẹ của nữ diễn viên gặp tai nạn khi bà đang đi bộ cùng bạn bè thì bất ngờ bị một chiếc xe hơi đâm trúng. Vụ tai nạn này khiến bà bị chấn thương não và tổn thương phổi. Dù các bác sĩ đã rất nỗ lực, bà vẫn không qua khỏi sau 20 ngày chữa trị. Kẻ gây ra vụ tai nạn đã uống rượu và không làm chủ được tay lái, sau đó còn chạy trốn và bỏ mặc nạn nhân. Điều gây phẫn nộ hơn cả là từ lúc xảy ra chuyện, hắn đã không đến gặp gia đình nạn nhân để xin lỗi hay bày tỏ bất cứ sự hối hận nào.

Nữ diễn viên cùng bố tới phiên tòa - Ảnh: Internet Vào tháng 8/2020, phiên tòa xét xử vụ tai nạn giao thông mới được xét xử công khai. Đàm Tùng Vận đến tòa cùng bố và không giấu nổi nỗi đau mất mát người thân. Hình ảnh cô gái bé nhỏ ôm chặt bố trước khi rời tòa án khiến người hâm mộ rơi nước mắt. Sau khi phiên tòa kết thúc, Đàm Tùng Vận phải mất một thời gian dài mới có thể đóng phim trở lại - Ảnh: Internet Quá thương cho Đàm Tùng Vận, dư luận lại càng phẫn nộ với mức án 6 năm tù giam và một khoản tiền bồi thường 1,3 triệu NDT (hơn 4,7 tỷ đồng) cho ba gia đình nạn nhân. Cụ thể, hình phạt này được phán quyến dựa trên việc bị cáo đã vi phạm các quy định về quản lý giao thông và vận tải, gây tai nạn khiến một người chết và hai người bị thương, phải chịu trách nhiệm hình sự trước hành vi của mình.

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