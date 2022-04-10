Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận 'đấu đá' nhau trên phim trường, phản ứng của mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc sau đó gây chú ý

Sao quốc tế 10/04/2022 23:35

Hình ảnh Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân ''đấu đá'' nhau trên phim trường Xin gọi tôi là tổng giám, đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Cụ thể trên phim trường, Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân thường xuyên tương tác vui vẻ với nhau. Thậm chí, trong một cảnh quay, chẳng biết Đàm Tùng Vận nói câu gì mà Lâm Canh Tân tiến tới chỗ nữ diễn viên ngồi rồi giả bộ giơ tay ra đấm. Tuy nhiên, biểu cảm của nữ diễn viên là điều khiến người hâm mộ thích thú khi cô nàng không tỏ ra lo sợ mà còn quay ra cười đùa với hành động của nam đồng nghiệp.

Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận 'đấu đá' nhau trên phim trường, phản ứng của mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc sau đó gây chú ý - Ảnh 1
Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận 'đấu đá' nhau trên phim trường, phản ứng của mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc sau đó gây chú ý - Ảnh 2
Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận 'đấu đá' nhau trên phim trường, phản ứng của mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc sau đó gây chú ý - Ảnh 3

Đàm Tùng Vận bật cười khi Lâm Canh Tân giơ tay dọa đánh - Ảnh minh họa: Internet

Với Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

Hiện tại, cả 2 vẫn đang tích cực quay bộ phim và theo dự kiến, Xin gọi tôi là giám đốc nhiều khả năng sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 4 này.

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