Xôn xao thông tin Đàm Tùng Vận sẽ 'yêu lại từ đầu' với Lý Hiện trong phim tình cảm mới?

Sao quốc tế 10/04/2022 14:41

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận và Lý Hiện sẽ nên duyên trong một bộ phim truyền hình mới về đề tài pháp luật.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung vô cùng hào hứng trước thông tin Đàm Tùng VậnLý Hiện sẽ hợp tác trong phim "Khung Cảnh Tòa Án". 

Nếu thông tin trên là sự thật thì bộ phim lần này đánh dấu sự tái hợp của Đàm Tùng Vận và Lý Hiện sau "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" (bản điện ảnh). Dù cặp đôi từng có nhiều cơ hội "yêu nhau" trong phim nhưng các kịch bản đến tay họ đều bị từ chối do lịch trình dày đặc.

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Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Nhắc đến Đàm Tùng Vận, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vai diễn ấn tượng mà nữ diễn viên sinh năm 1990 từng đảm nhiệm qua trong Mùa hè của hồ ly, Cẩm y chi hạ,... Kể từ khi bắt đầu nghiệp diễn, Đàm Tùng Vận sở hữu tài nguyên phim ảnh kha khá và được khán giả công nhận về thực lực diễn xuất. Đặc biệt, với ngoại hình trẻ trung, đáng yêu, cô vẫn luôn khiến khán giả "đốn tim" với những vai diễn "cưa sừng làm nghé".

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Lý Hiện - Ảnh: Internet

Có thể nói rằng, Lý Hiện là nam diễn viên thuộc hàng thực lực của điện ảnh Hoa ngữ khi ngay từ lần xuất hiện đầu tiên với "Vạn tiễn xuyên tâm", anh đã nhanh chóng mang về một đề cử tại Liên hoan phim điện ảnh Bắc Kinh lần thứ ba. Do đó, khán giả đang rất mong chờ sự kết hợp của Đàm Tùng Vận và Lý Hiện trong bộ phim này.

Hiện tại, truyền thông Trung Quốc vẫn chưa có nhiều thông tin chính thức về nội dung và người cầm trịch của "Khung Cảnh Tòa Án". Theo các trang báo Trung Quốc, bộ phim sẽ khởi quay vào tháng 7/2022. 

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Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Lý Hiện

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