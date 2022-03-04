Lý Hiện nên duyên cùng Lưu Diệc Phi, liệu phim ngôn tình mới có 'gây bão' như 'Cá mực hầm mật'?

Sao quốc tế 04/03/2022 18:30

Thông tin Lý Hiện và Lưu Diệc Phi sắp hợp tác cùng nhau trong tác phẩm mang tên "Đi đến nơi có gió" thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện rất nhiều tin đồn cho biết Lý HiệnLưu Diệc Phi sắp hợp tác cùng nhau trong tác phẩm mang tên "Đi đến nơi có gió" thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Được biết, dự án phim này sẽ khai máy trong thời gian tới tại Vân Nam. Hiện tại, phía Lý Hiện và Lưu Diệc Phi vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin về lời đồn trên.

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Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đâu còn là cái tên xa lạ gì với những mọt phim Hoa ngữ. Một người với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ", quen thuộc với khán giả qua các bộ phim cổ trang đình đám như Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Thần điêu đại hiệp, Thiên Long Bác Bộ,... Những tác phẩm truyền hình cổ trang có sự tham gia của cô nàng, mỗi một tạo hình nhân vật đều trở thành kinh điển cho đến ngày nay.

Bên cạnh đó, nam thần Lý Hiện bắt đầu "vụt sáng" từ bộ phim "Cá mực hầm mật" đình đám vào năm 2019. Sức hút của nam diễn viên điển trai này thật khó để có thể diễn tả hết được khi anh được đông đảo khán giả yêu mến, ủng hộ. Từ đó, danh tiếng của nam diễn viên cũng được khẳng định nhiều hơn, sau đó anh nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo nổi tiếng.

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Lý Hiện - Ảnh: Internet

Đây là bộ phim truyền hình hiện đại. Nội dung chính kể về hai nhân vật chính Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao. Vì một vài lí do, cuộc sống và công việc của Hứa Hồng Đậu đều rơi vào ngõ cụt, và tới "tiểu viện lộng gió" ở thôn Vân Miêu để nghỉ ngơi, và quen Tạ Chi Dao, một người bỏ việc lương cao để về quê khởi nghiệp, cũng quen được một nhóm người đồng trang lứa từ thành phố tới. Trong những ngày tháng chung sống, Tạ Chi Dao đã cảm nhận được lòng tốt và sự thành thật của Hứa Hồng Đậu, Hứa Hồng Đậu cũng cảm động trước chủ nghĩa lý tưởng săn sóc già trẻ lớn bé nơi thôn quê của Tạ Chi Dao. Hai người phải lòng nhau, và cuối cùng đến với nhau.

Cùng lúc đó, Hứa Hồng Đậu và những người khác trong tiểu viện thấu hiểu được sự cần cù chịu khó của người dân nơi đây, cũng cảm nhận được những đắng cay ngọt bùi mà họ phải trải qua trong cuộc sống gia đình, cũng tự xem kĩ lại cuộc sống của mình trong quá khứ, giúp đỡ nhau có được năng lượng bắt đầu lại một lần nữa.

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