Những nam diễn viên Cbiz 'đổi đời' sau một vai diễn: Vương Nhất Bác chuyển nghề thành công, Lý Hiện trở thành 'Bạn trai tháng 7'

Sao quốc tế 27/12/2021 16:41

Dù gia nhập làng giải trí nhiều năm nhưng phải đến khi "gặp thời", những mỹ nam Hoa ngữ này mới tỏa sáng và đứng trên đỉnh cao danh vọng.

La Vân Hi

Nam diễn viên tên thật là La Dực, anh sinh năm 1988 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và là con một trong gia đình. Tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi hơn nhờ sự thành công qua vai diễn Nhuận Ngọc của siêu phẩm cổ trang đình đám "Hương mật tựa khói sương". Đây cũng là bệ phóng để anh có được vị thế như hiện tại trong làng giải trí.

la van hi

Sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng khả năng diễn xuất thu hút, La Vân Hi đã thành công chinh phục trái tim người hâm mộ qua các tác phẩm mà anh từng tham gia. Mặc dù hiện tại La Vân Hi , anh là một trong những gương mặt nổi bật trong làng giải trí xứ Trung nhưng để có được thành công như ngày hôm nay anh đã phải nỗ lực không ngừng và luôn kiên trì theo đuổi sự nghiệp một cách nghiêm túc.

Tiêu Chiến

Nam thần xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nam X Nine, trở thành "ngôi sao lưu lượng" kể từ sau thành công vang dội của bộ phim đam mỹ cải biên "Trần tình lệnh" lên sóng giữa năm 2019. Nhân vật của Tiêu Chiến dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ được trái tim nhân hậu. Diễn xuất tự nhiên, linh hoạt của anh chàng đã chinh phục được trái tim công chúng.

tieu chien

Nam diễn viên sinh năm 1991 này luôn chinh phục khán giả với hình tượng vui vẻ, hoạt bát, Tiêu Chiến nhanh chóng tạo được thành tích lớn trong làng giải trí. Chỉ trong vòng 5 năm, nam thần hiện đã trở thành nghệ sĩ có lượng người hâm mộ hàng đầu Trung Quốc.

Lý Hiện

Lý Hiện sinh năm 1991 tại Hồ Bắc và tham gia diễn xuất vào năm 2011 trong phim "Vạn Tiễn Xuyên Tâm". Sau khi ra mắt, nam diễn viên làm việc rất chăm chỉ, anh góp mặt trong nhiều phim nhưng phải đến "Cá Mực Hầm Mật" hợp tác cùng Dương Tử thì tên tuổi mới bay xa.

ly hien

Trước khi nổi tiếng với bộ phim "Cá mực hầm mật" vào năm 2019, Lý Hiện hầu như chỉ có thể nhận đóng vai phụ làm nền cho những nam diễn viên khác nên thù lao anh nhận được cũng không cao. Nhưng mọi người đều tin rằng sau khi nổi tiếng và đóng nhiều vai chính như vậy thì chắc rằng "Bạn trai tháng 7" sẽ có một khối tài sản đáng kể.

Vương Nhất Bác

Anh sinh năm 1997 và chính thức ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc UNIQ. Với vẻ ngoài điển trai, phong cách lạnh lùng, Nhất Bác cũng nhanh chóng có được chỗ đứng trong Cbiz. Nhưng, cũng phải đến vai Lam Trạm trong "Trần Tình Lệnh", anh mới tỏa sáng rực rỡ.

vuong nhat bac

Nhân vật Lam Trạm lạnh lùng, nho nhã, lãnh đạm nhưng lại dần tan chảy khi gặp Ngụy Vô Tiện nhiệt tình. Có thể nói Trần Tình Lệnh đã trở thành bệ phóng cho thành công của 2 mỹ nam Tiêu Chiến, Nhất Bác.

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