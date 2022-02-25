Từng 'đọ sắc' chung một khung hình, Thang Duy liệu có bị 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lấn át?

Màn kết hợp năm xưa của Thang Duy và Lưu Diệc Phi lại được cư dân mạng xứ Trung "đào lại" và dành hết lời khen ngợi vì nhan sắc, thần thái vô cùng đặc biệt.
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Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi luôn nổi tiếng với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, chính vì vậy mà người đẹp đã được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" cho tới tận bây giờ. Đồng thời, với danh xưng "tiên tử" này, nhiều khán giả vẫn nghĩ ngay đến Lưu Diệc Phi bởi chưa có mỹ nhân nào kế vị được. Còn đối với Thang Duy, nữ diễn viên nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Ở mỹ nhân "Sắc Giới" luôn toát ra sự bí ẩn và cuốn hút. Tuy gương mặt cô ấy không phải hạng cực phẩm nhưng khi kết hợp hài hòa lại cho ra một nhan sắc kiều diễm, hút hồn người đối diện.
Gần đây, một đoạn video quảng cáo có lẽ được quay cách đây rất lâu của hai mỹ nhân đình đám làng giải trí Cbiz là Thang Duy và Lưu Diệc Phi bỗng gây sốt trở lại.
Trong khung hình, cả hai đều khéo khoe diện mạo xinh đẹp và thần thái rạng ngời. Hai nữ diễn viên đều ăn vận rất đơn giản với trang phục đồ màu trắng và màu be trung tính. Điểm đặc biệt là Thang Duy và Lưu Diệc Phi đều sở hữu mái tóc dài suôn mượt, đen nhánh đáng ngưỡng mộ.
Xuất hiện chung một khung hình nhưng khán giả dễ dàng nhận thấy hai nữ diễn viên có tạo hình hoàn toàn khác biệt. Lưu Diệc Phi thì mặc một bộ trang phục khá đơn điệu và kín đáo, còn về Thang Duy cô nàng diện một chiếc váy quây khéo khoe được vòng eo con kiến và xương quai xanh đầy quyến rũ.
Sau từng ấy năm, mỗi khi cả hai xuất hiện đều thu hút sự chú ý và săn đón của dân tình vì nhan sắc và thần thái "hiếm có khó tìm". Điều thú vị là Thang Duy lớn hơn Lưu Diệc Phi tới 8 tuổi nhưng khi chung một khung hình, nhan sắc của hai nữ diễn viên được người hâm mộ cho rằng đều toát lên khí chất đặc biệt.