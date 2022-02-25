Từng 'đọ sắc' chung một khung hình, Thang Duy liệu có bị 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lấn át?

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi luôn nổi tiếng với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, chính vì vậy mà người đẹp đã được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" cho tới tận bây giờ. Đồng thời, với danh xưng "tiên tử" này, nhiều khán giả vẫn nghĩ ngay đến Lưu Diệc Phi bởi chưa có mỹ nhân nào kế vị được. Còn đối với Thang Duy, nữ diễn viên nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Ở mỹ nhân "Sắc Giới" luôn toát ra sự bí ẩn và cuốn hút. Tuy gương mặt cô ấy không phải hạng cực phẩm nhưng khi kết hợp hài hòa lại cho ra một nhan sắc kiều diễm, hút hồn người đối diện.

Gần đây, một đoạn video quảng cáo có lẽ được quay cách đây rất lâu của hai mỹ nhân đình đám làng giải trí Cbiz là Thang Duy và Lưu Diệc Phi bỗng gây sốt trở lại.