Phản hồi về tin đồn 'đường ai nấy đi', Thang Duy lên tiếng phủ nhận?

Sao quốc tế 10/02/2022 11:04

Mới đây, truyền thông Hong Kong tiết lộ rằng mỹ nhân Thang Duy bị nghi rạn nứt tình cảm và đã ly thân với ông xã là đạo diễn người Hàn Kim Tae Young.

Mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ tiết lộ rằng Thang Duy hiện đã đưa con gái trở về Trung Quốc định cư và tiếp tục phát triển sự nghiệp. Về phần ông xã Thang Duy, đạo diễn Kim Tae Young vẫn làm việc ở Hàn Quốc. Cặp đôi được cho là đã ly thân và chuẩn bị tuyên bố ly hôn ngay sau khi hoàn tất mọi thủ tục.

Nguyên nhân khiến cho tin đồn rạn nứt tình cảm giữa Thang Duy và chồng rộ lên là do đã lâu nữ diễn viên không về Hàn Quốc. Khi tham gia các sự kiện trong gần nửa năm qua, mỹ nhân "Sắc Giới" hoàn toàn không nhắc tới chồng. 

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Cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Thang Duy ly thân chồng - Ảnh: Internet

Phản hồi về tin đồn này, công ty quản lý của diễn viên cho biết tình cảm đôi vợ chồng vẫn tốt đẹp, nữ diễn viên gần đây hoàn thành lồng tiếng cho phim mới của Kim Tae Yong. Theo trang HK01, người đại diện không phản hồi việc diễn viên quay lại Bắc Kinh định cư.

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Thang Duy phủ nhận tin đồn rạn nứt và khẳng định mình và chồng vẫn đang hạnh phúc - Ảnh: Internet

Năm 2014, Thang Duy và Kim Tae Young thông báo kết hôn tại Thụy Sĩ. Cả kết hôn chỉ sau 9 tháng yêu nhau. Cặp đôi có chung một cô con gái. Sau khi lập gia đình, Thang Duy sống tại Hàn Quốc, kín tiếng đời tư và chưa từng công khai ảnh rõ mặt con gái.

Trên trang GQ năm ngoái, người đẹp tiết lộ cùng chồng con dọn về vùng núi ở Hàn Quốc sinh sống, xung quanh chỉ có khoảng 10 hộ gia đình. Vợ chồng trồng ngô, dưa hấu, bí đỏ, dưa leo... Thang Duy nói vợ chồng thanh thản, có nhiều niềm vui nhờ lao động chân tay.

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