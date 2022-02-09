Mỹ nhân Tân Cương - Đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với bộ ảnh đẹp tựa tiên nữ

Sao quốc tế 09/02/2022 11:45

Nhan sắc đẹp tựa tiên nữ của Cáp Ni Khắc Tư trong bộ ảnh mới khiến hội chị em phải xuýt xoa.

Mới đây, Cáp Ni Khắc Tư gây xôn xao làng giải trí với bộ ảnh khoe visual mãn nhãn. Không bị ảnh hưởng vì bị réo tên giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh ly hôn, cô nàng khiến dân tình trầm trồ trước nhan sắc băng thanh ngọc khiết, thần thái đẹp mê hồn giữa trời tuyết trắng.

Mỹ nhân Tân Cương - Đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với bộ ảnh đẹp tựa tiên nữ - Ảnh 1

Cáp Ni Khắc Tư sinh năm 1996 là một mỹ nữ Tân Cương thế hệ mới, được phát hiện trong chương trình Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên. Người đẹp nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ bài múa Nhất mộng đôn hoàng trong chương trình Quốc phong mỹ thiếu niên. Trong đó khoảnh khắc tháo mạng che mặt để lộ diện mạo đẹp như tiên nữ, ngay lập tức biến cô trở thành hiện tượng ở giới giải trí Hoa ngữ, theo Sina.

Mỹ nhân Tân Cương - Đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với bộ ảnh đẹp tựa tiên nữ - Ảnh 2

 Mỹ nhân Tân Cương - Đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với bộ ảnh đẹp tựa tiên nữ - Ảnh 3

Nét đẹp lai thanh tú, vừa thuần khiết vừa ngọt ngào của Cáp Ni Khắc Tư nhận được vô số lời khen ngợi từ dân mạng. Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Đồng Lệ Á, Khắc Tư trở thành cái tên mới nhất trong danh sách các mỹ nhân Tân Cương sở hữu vẻ đẹp khuynh đảo giới giải trí Hoa ngữ.

Mỹ nhân Tân Cương - Đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với bộ ảnh đẹp tựa tiên nữ - Ảnh 4

Mỹ nhân Tân Cương - Đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với bộ ảnh đẹp tựa tiên nữ - Ảnh 5

Sau lần ra mắt ấn tượng, Cáp Ni Khắc Tư lập tức được công ty giải trí Động Bá Ảnh Nghiệp do Trần Hách và Angelababy thành lập ký hợp đồng. Dưới sự nâng đỡ của truyền thông và công ty quản lý, Khắc Tư nhận được nhiều sự ưu ái từ nhà đài, nhà sản xuất show Hoa ngữ. Cô liên tục được mời biểu diễn múa, làm MC ở nhiều chương trình lớn.

Mỹ nhân Tân Cương - Đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với bộ ảnh đẹp tựa tiên nữ - Ảnh 6

Trước Thiên vũ kỷ, ngoài nhan sắc nổi trội, mỹ nhân Tân Cương không có bất kỳ dự án nghệ thuật nào nổi bật. Dẫu vậy, nhờ thần thái và vẻ đẹp lai Tây, cô vẫn là cái tên đắt show cho các tạp chí thời trang.

Mỹ nhân Tân Cương - Đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với bộ ảnh đẹp tựa tiên nữ - Ảnh 7

Dù chưa ra mắt khán giả được bao lâu nhưng với sắc đẹp của mình, ngôi sao sinh năm 1996 được ví như đối thủ nhan sắc số 1 của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mỹ nhân Tân Cương - Đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với bộ ảnh đẹp tựa tiên nữ - Ảnh 8

Theo Sina, mỹ nhân Tân Cương đang phần nào lấy lại được thiện cảm nhờ vai diễn ấn tượng trong Thiên vũ kỷ. Với nhan sắc “tiên tử”, khả năng diễn xuất ổn, cô hứa hẹn sẽ trở thành diễn viên lưu lượng thế hệ trẻ của màn ảnh Hoa ngữ. 

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Vì có nhan sắc và xuất thân tương tự như Địch Lệ Nhiệt Ba, 'mỹ nữ Tân Cương' này cũng từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong giới giải trí, nhưng vì những thói hư tật xấu của mình mà sự nghiệp của cô lại lao đao vô cùng, thậm chí còn từng bị nghi là "tiểu tam" trong cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

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