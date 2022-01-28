Lấn lướt đàn chị, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight khi chung khung hình với Dương Mịch nhờ điểm này

Chỉ là ảnh hậu trường thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại tỏa sáng hơn hẳn khi xuất hiện chung khung hình với đàn chị Dương Mịch.

Hảo tỷ muội của nhà Gia Hành Dương Mịch – Địch Lệ Nhiệt Ba mới đây có dịp đứng chung khung hình, so kè visual cực “căng” khiến mạng xã hội Weibo hot rần rần. Theo trang Sohu, đây chính là sự kiện lễ trao giải truyền thông mới được tổ chức, tuy nhiên dường như đây là không phải là chương trình phát sóng trực tiếp, chính vì vậy rất ít fan biết đến lịch trình này của các minh tinh. Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện chung trong một bức ảnh hậu trường khiến netizen "sốt xình xịch" Đã lâu không xuất hiện chung nên cặp đôi chị em tốt của làng giải trí xứ Trung khiến dan nức lòng với tấm hình “nhá hàng” này. Trong khi Dương Mịch chọn chiếc đầm quây màu trắng tinh khôi thì Nhiệt Ba chọn cho mình đầm hở vai. Đều là 2 đại mỹ nhân đình đám của Cbiz, nên nàng Bạch Thiển Dương Mịch không tránh khỏi việc bị so kè về nhan sắc và vóc dáng với đàn em.

Ngay lập tức, nhan sắc của hai mỹ nhân được đưa ra bàn tán sôi nổi khắp mạng xã hội Rất nhiều người cho rằng, dù visual thuộc hàng "một chín một mười" với nhau, song mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba. Không ít ý kiến cho rằng, nàng "Mỹ nhân Tân Cương" hút ống kính hơn hẳn nhờ visual diễm lệ. Với chiếc váy bó sát cơ thể khoe đường cong sexy cùng bờ vai thon gọn, Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự hoá thành nữ thần. Không chỉ vậy, với cách vấn tóc cao, gương mặt của Nhiệt Ba càng trở nên sang trọng, thanh lịch. Ngược lại với đàn em, nàng "Bạch Thiển" chỉ thả tóc đơn giản, khi zoom cận, góc nghiêng khuôn mặt của nữ diễn viên có phần kém thanh tú hơn. Nhân dịp này, người hâm mộ đã tim lại những tấm hình chụp chung của 2 mỹ nhân nhà Gia Hành Entertainment. Nhan sắc của 2 ngôi sao đều cực kỳ thu hút. Đặc biệt Nhiệt Ba không hề bị lu mờ trước đàn chị đình đám. Với gương mặt sắc sảo, đường nét rõ ràng, nàng “Phượng Cửu” không dễ gì bị lấn lướt bởi nhan sắc của đàn chị, mà ngược lại còn có phần nổi bật, ấn tượng hơn.

Những bức ảnh cũ của cặp hảo tỷ muội cũng được netizen "lục" lại Gu thời trang của mỹ nhân Tân Cương cũng được cho là hoàn hảo hơn so với Dương Mịch khi cô chọn chiếc váy hở vai trần quyến rũ, làm tôn lên đường cong hoàn mỹ của body. Không chỉ vậy, phong cách trang điểm nhẹ nhàng của mỹ nhân 9X cũng được nhận xét là trẻ trung, ấn tượng hơn hẳn tiểu hoa đán 8X Dương Mịch. Hai mỹ nhân sở hữu nhan sắc "một chín một mười" khó phân cao thấp Khá lâu rồi hai mỹ nhân đình đám của Cbiz mới có cơ duyên đứng chung sân khấu và so bì nhan sắc. Bức ảnh khiến fan hâm mộ của cả hai sốt xình xịch bởi visual và thần thái đỉnh cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-luot-dan-chi-dich-le-nhiet-ba-chiem-tron-spotlight-khi-chung-khung-hinh-voi-duong-mich-nho-diem-nay-448180.html