Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di

Cùng xuất hiện trong một khung hình, Dương Mịch có màn “so kè” nhan sắc cùng đàn chị danh tiếng Chương Tử Di, không ngờ lại bị “bóc sạch” khuyết điểm.
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Từng là mỹ nhân sở hữu visual đình đám, khó có ai qua mặt được, thế nhưng xuất hiện bên cạnh đàn chị hơn 7 tuổi Chương Tử Di, Dương Mịch lại trở nên “lép vế” hơn hẳn. Loạt ảnh tiểu hoa đán Dương Mịch ngồi cạnh đại hoa đán Chương Tử Di trong một sự kiện thời trang danh tiếng bất ngờ được netizen đào lại.
Khoảnh khắc "lép vế" của Dương Mịch so với đàn chị Chương Tử Di trong một sự kiện thời trang
Điều đáng nói, ngỡ tưởng tình cũ Lưu Khải Uy sở hữu gương mặt không góc chết, vậy nhưng khi chung khung hình với Chương Tử Di, Dương Mịch lại lộ sạch khuyết điểm. Từ cằm nọng cho tới nếp nhăn, mỹ nhân họ Dương hoàn toàn lép vế trước đàn chị danh tiếng.
Không chỉ vậy, thần thái và khí chất của Chương Tử Di cũng được đánh giá cao hơn hẳn vợ cũ Lưu Khải Uy. Mọi spotlight dường như đổ dồn về nhan sắc tựa nữ thần cùng khí chất sang chảnh của Chương Tử Di.
Trong khi đó, góc nghiêng của Dương Mịch lại bị soi rõ khuyết điểm kém thanh thoát, nọng cằm lớn thậm chí nếp nhăn quanh miệng của mỹ nhân “Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa” cũng bị dân tình “soi” ra. Hay ngay cả khi cười, mỹ nhân họ Chương cũng khiến đàn em bị lu mờ toàn tập.
Trên MXH, netizen xứ Trung bàn tán rôm rả: "Rõ ràng Chương Tử Di hơn Dương Mịch 7 tuổi nhưng cô ấy thực sự trẻ hơn đàn em", "Dương Mịch thua rồi", "U mê nhan sắc Chương Tử Di, đúng là đại Hoa đán có khác", "Thế hệ tiểu Hoa đán sau này chạy dài mới đuổi kịp đàn chị",...
Cứ tưởng đẹp hoàn hảo không tì vết thế nhưng những thước hình “dừ” này của Dương Mịch bên cạnh nhan sắc mặn mà của đàn chị khiến netizen không khỏi thất vọng. Có thể thấy, dù hơn đàn em 7 tuổi nhưng nữ diễn viên phim “Hồi ức của một Geisha” vẫn tỏa sáng và khiến các mỹ nhân khác cũng phải dè chừng.