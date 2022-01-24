Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di

Sao quốc tế 24/01/2022 15:49

Cùng xuất hiện trong một khung hình, Dương Mịch có màn “so kè” nhan sắc cùng đàn chị danh tiếng Chương Tử Di, không ngờ lại bị “bóc sạch” khuyết điểm.

Từng là mỹ nhân sở hữu visual đình đám, khó có ai qua mặt được, thế nhưng xuất hiện bên cạnh đàn chị hơn 7 tuổi Chương Tử Di, Dương Mịch lại trở nên “lép vế” hơn hẳn. Loạt ảnh tiểu hoa đán Dương Mịch ngồi cạnh đại hoa đán Chương Tử Di trong một sự kiện thời trang danh tiếng bất ngờ được netizen đào lại.

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di - Ảnh 1

Khoảnh khắc "lép vế" của Dương Mịch so với đàn chị Chương Tử Di trong một sự kiện thời trang

Điều đáng nói, ngỡ tưởng tình cũ Lưu Khải Uy sở hữu gương mặt không góc chết, vậy nhưng khi chung khung hình với Chương Tử Di, Dương Mịch lại lộ sạch khuyết điểm. Từ cằm nọng cho tới nếp nhăn, mỹ nhân họ Dương hoàn toàn lép vế trước đàn chị danh tiếng.

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di - Ảnh 2

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di - Ảnh 3

Dương Mịch bị "bóc sạch" khuyết điểm góc nghiêng khi chung khung hình với Chương Tử Di

Không chỉ vậy, thần thái và khí chất của Chương Tử Di cũng được đánh giá cao hơn hẳn vợ cũ Lưu Khải Uy. Mọi spotlight dường như đổ dồn về nhan sắc tựa nữ thần cùng khí chất sang chảnh của Chương Tử Di.

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di - Ảnh 4

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di - Ảnh 5

Trong khi Chương Tử Di chiếm trọn spotlight với nhan sắc "không tuổi" và thần thái đỉnh cao thì Dương Mịch trông có vẻ "dừ" hơn hẳn

Trong khi đó, góc nghiêng của Dương Mịch lại bị soi rõ khuyết điểm kém thanh thoát, nọng cằm lớn thậm chí nếp nhăn quanh miệng của mỹ nhân “Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa” cũng bị dân tình “soi” ra. Hay ngay cả khi cười, mỹ nhân họ Chương cũng khiến đàn em bị lu mờ toàn tập.

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di - Ảnh 6

Góc nghiêng thần thánh không điểm chết của Chương Tử Di khiến visual của đàn em trở nên "lép vế" hơn

Trên MXH, netizen xứ Trung bàn tán rôm rả: "Rõ ràng Chương Tử Di hơn Dương Mịch 7 tuổi nhưng cô ấy thực sự trẻ hơn đàn em", "Dương Mịch thua rồi", "U mê nhan sắc Chương Tử Di, đúng là đại Hoa đán có khác", "Thế hệ tiểu Hoa đán sau này chạy dài mới đuổi kịp đàn chị",...

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di - Ảnh 7

Hay cả trong khung hình chụp chính diện, thần thái của Chương Tử Di vẫn hơn hẳn nàng "Bạch Thiển"

Cứ tưởng đẹp hoàn hảo không tì vết thế nhưng những thước hình “dừ” này của Dương Mịch bên cạnh nhan sắc mặn mà của đàn chị khiến netizen không khỏi thất vọng. Có thể thấy, dù hơn đàn em 7 tuổi nhưng nữ diễn viên phim “Hồi ức của một Geisha” vẫn tỏa sáng và khiến các mỹ nhân khác cũng phải dè chừng.

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Lưu Diệc Phi hay Dương Mịch cũng phải "chào thua" mỹ nhân này khi khoe sắc bên cạnh loài hoa biểu tượng cho tình yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch lép vế trước Chương Tử Di Dương Mịch Chương Tử Di sao hoa ngữ nhan sắc Dương Mịch khuyết điểm Dương Mịch

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Cung Tuấn thời tới cản không kịp: Năm 2022 đóng phim cùng Dương Mịch, Nhiệt Ba và Thành Long

Cung Tuấn thời tới cản không kịp: Năm 2022 đóng phim cùng Dương Mịch, Nhiệt Ba và Thành Long

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

5 minh tinh Hoa ngữ hot nhất trên đất Thái: Lý Dịch Phong, Dương Mịch phải nhường top 1 cho người này

5 minh tinh Hoa ngữ hot nhất trên đất Thái: Lý Dịch Phong, Dương Mịch phải nhường top 1 cho người này

Tin tức dưa Cbiz ngày 12/01: Thực hư mối quan hệ giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, phim mới của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ lên sóng dịp Tết?

Tin tức dưa Cbiz ngày 12/01: Thực hư mối quan hệ giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, phim mới của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ lên sóng dịp Tết?

Netizen sốc khi thấy Dương Mịch lộ ảnh lưng trần “nần nẫn" không thể tin nổi, khác xa ảnh photoshop

Netizen sốc khi thấy Dương Mịch lộ ảnh lưng trần “nần nẫn" không thể tin nổi, khác xa ảnh photoshop

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 55 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào