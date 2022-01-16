5 minh tinh Hoa ngữ hot nhất trên đất Thái: Lý Dịch Phong, Dương Mịch phải nhường top 1 cho người này

Lý Dịch Phong sinh năm 1987 tại Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên. Tên tuổi của anh gắn liền với bộ phim cổ trang Cổ kiếm kỳ đàm được công chiếu vào năm 2014. Anh là một trong những nam thần đi lên bằng thực lực của mình với nhiều tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như Tru tiên thanh vân chí, Đạo mộ bút kí, Dành Dành nở hoa.

Sự nổi tiếng trong lĩnh vực phim ảnh cùng gu thời trang ấn tượng giúp hình ảnh của nam diễn viên phủ sóng khắp Trung Quốc và châu Á. Nam diễn viên cũng dành được nhiều giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp diễn xuất, tiêu biểu là Thần tượng sắc đẹp thanh xuân tại Cosmo Beauty Ceremony 2018 cùng nhiều danh hiệu khác.

Trong tiệc tất niên 2021, Lý Dịch Phong kỷ niệm 14 năm bước chân vào giới giải trí. “Tôi muốn phấn đấu trở thành người tốt và có ích cho xã hội. Điều đó đến từ thứ đơn giản như ngủ ngon, ăn uống đầy đủ, chăm chỉ làm việc, sinh hoạt lành mạnh. Nghe là dễ nhưng thực ra rất khó để làm được điều đó”, Anh chia sẻ.

4. Trần Vỹ Đình 11.6%

Trần Vỹ Đình là một trong những ca sĩ, diễn viên gốc Hồng Kông. Anh từng có 10 năm hoạt động tại Hồng Kông với tư cách là ca sĩ, song sự nghiệp cứ dậm chân tại chỗ. Việc quyết định chuyển hướng gia nhập vào Trung Quốc đã giúp cho sự nghiệp ảm đạm của anh trở nên khởi sắc.

Sự thành công của Cổ Kiếm Kỳ Đàm đã làm thay đổi sự nghiệp của nam diễn viên. Bộ phim này đã giúp cho tên tuổi của anh trở nên nổi tiếng hơn tại Đại Lục. Sau đó, anh liên tục nhận được lời mời tham gia chương trình, đóng chính trong nhiều tác phẩm nổi bật. Phải kể đến một số bộ phim đình đám như: Biệt đội cứu hỏa, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ, Túy Linh Lung, Tân Thục Sơn truyền kỳ, Phong Bạo Vũ, Hộc Châu Phu Nhân,…

Một trong những nguyên nhân giúp cho sự nghiệp của anh trở nên rực rỡ như vậy là nhờ vào lượng fan hâm mộ đông đảo, luôn theo dõi và ủng hộ anh ở trong mọi lĩnh vực nghệ thuật. Anh còn được người hâm mộ tôn là “Đại Vương” bởi tính cách hòa nhã và thân thiện của mình.

3. La Vân Hi 24.1%

Trong những năm trở lại đây, La Vân Hi ngày càng được nhiều người biết tới hơn nhờ những vai diễn xuất sắc trong các bộ phim gần đây. Đáng phải nhắc tới đó là các vai diễn của anh trong Hương mật tựa khói sương, Bạch phát vương phi hay Pháp y Tần Minh,...

La Vân Hi nhận nhiều vai diễn theo phong cách hiện đại có, cổ trang có. Nhưng có lẽ, anh được nhớ tới bởi những vai diễn cổ trang nhiều hơn. Thần thái thể hiện trong các vai diễn của La Vân Hi mang nhiều nét trầm tư và chín chắn. Nét nổi bật là thế nhưng với bất kỳ nhân vật nào đảm nhận, anh đều dành tâm huyết và thể hiện đúng nhất những biểu hiện, nét tính cách nhân vật.

Nam diễn viên cũng từng chia sẻ rằng anh thích những vai ngược và khó vì chính điều đó càng khiến anh miệt mài hơn. Nhờ những tài năng của mình mà anh nhận được sự yêu mến nhiều hơn, và tiếp tục phát triển hơn với sự nghiệp diễn xuất của mình.

2. Cao Vỹ Quang 27.3%

Cao Vỹ Quang thu hút khán giả bởi vẻ ngoài hoàn hảo cùng tình sử phong phú. Mặc dù bước chân vào showbiz khá muộn nhưng anh vẫn giành cho mình vị trí nhất định trong làng giải trí đầy thị phi.

Cao Vỹ Quang ban đầu bước chân vào làng giải trí và đầu quân cho công ty Gia Hành – Dương Mịch. Nhờ sự dẫn dắt của đàn chị anh góp mặt vào nhiều vai phụ phim: “Phù Dao hoàng hậu”, “Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân”, “Vẫn cứ thích em”…

Năm 2019, Vỹ Quang được đề cử trong danh trong giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất mảng truyền hình nhờ phim Ma Thổi Đèn: Chi Nộ Tinh Tương Tây. Tuy nhiên, các vai diễn phim truyền hình của anh chưa thực sự ấn tượng đối với khán giả.

Đặc biệt khi bộ phim “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” ra mắt, thông tin về nam diễn viên được quan tâm hơn hết. Hành trình theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật không bao giờ là quá muộn. Đây chính là sự miêu tả bao quát nhất đối với sự nghiệp của nam diễn viên.

1. Nhậm Gia Luân 31.0%

Nhậm Gia Luân không còn là cái tên xa lạ với nhiều mọt phim Trung. Vào năm 2017, anh chàng từng nổi tiếng nhờ bộ phim “Đại Đường Vinh Diệu”. Thế nhưng khi đang ở giai đoạn thăng tiến sự nghiệp thì Nhậm Gia Luân tuyên bố kết hôn. Quyết định này khiến anh mất một khối lượng fan lớn đồng thời danh tiếng sự nghiệp của nam diễn viên cũng vì thế mà xuống dốc không phanh.

Thế nhưng, không phải vì một chút sóng gió mà nam diễn viên nghị lực này từ bỏ nghiệp diễn. Nhậm Gia Luân vẫn tiếp tục tham gia nhiều bộ phim khác nhau nhưng đa số những phim đó không gây được tiếng vang. Phải cho đến đầu năm 2020, tham gia đóng phim “Cẩm Y Chi Hạ” với nữ diễn viên Đàm Tùng Vận, tên tuổi của Nhâm Gia Luân mới được làm nóng trở lại.

Sau Cẩm y chi hạ là các bộ phim Mỹ nhân Mộ Bạch Thủ, Thu Thiền (2020), Tiểu thư quạ đen và Thằn lằn tiên sinh, Đừng nói lời tạm biệt (2021)...

Bằng việc chứng minh thực lực diễn xuất, tất cả những bộ phim này của Nhậm Gia Luân đều được đông đảo khán giả yêu thích. Nhờ đó, Nhậm Gia Luân đã thành công lấy lại chỗ đứng và nhân khí cho mình. Dù sự thành công đó của anh chưa bao giờ dễ dàng, nhưng với ý chí cùng sự quyết tâm, cố gắng không ngừng, sức hút của Nhậm Gia Luân hôm nay có lẽ chính là thành quả ngọt ngào nhất dành cho anh.

Top 5 nữ minh tinh

5. Angela baby 6.5%

Angelababy, sinh năm 1989, là con lai mang trong mình dòng máu Đức - Trung Quốc. Sở hữu chiều cao lý tưởng và gương mặt lai Tây cuốn hút, cô bước chân làng giải trí với vai trò người mẫu. Năm 2007, cô chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong các dự án phim như: Vân Trung Ca, Cô phương bất tự thưởng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (bản điện ảnh)... Tuy nhiên các tác phẩm trên không để lại nhiều ấn tượng.

Vốn không phải diễn viên được đánh giá cao, thậm thí thuộc hàng "đơ có tiếng", Angela Baby lại là tiểu hoa có nhiều dự án nhất trong 1 năm qua, ra vào đoàn phim liên tục.

Ngoài Trần Duyên chuẩn bị lên sóng, vợ yêu của "giáo chủ họ Huỳnh" còn một lô dự án như Mạn Ảnh Tầm Tung cùng Vương An Vũ, Chị Đẹp Mua Cơm Cho Tôi bản Trung cùng Lại Quán Lâm (cựu thành viên Wanna One) hay gần đây nhất là Mộ Sắc Tâm Ước cùng Nhậm Gia Luân. Nhìn Angela Baby bận đến mức ôm con "chạy show" mệt nghỉ mà thấy còn bận rộn còn vượt xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử,...

4. Trần Tiểu Vân 14.9%

Trần Tiểu Vân tên thật là Trần Quân, sinh ngày 29 tháng 6 năm 1990 tại tỉnh Cát Lâm. Người đẹp được xem là một bông hoa mới của làng giải trí Hoa Ngữ. Trước đó, nhờ giải đấu bơi lội mà cô được tìm kiếm điên cuồng trên mạng xã hội Weibo. Kể từ đó, con đường giải trí dần rộng mở cho cô nàng đa tài đa nghệ này. Nữ vận động viên nhanh chóng thử sức mình ở lĩnh vực phim ảnh.

Năm 2010, Trần Tiểu Vân tham gia diễn xuất trong phim "Đoạt Ái" với vai Tề Hoan - đây cũng là bộ phim truyền hình mở đầu cho sự nghiệp diễn xuất của cô. Một năm sau cô thủ vai Hồng Tiểu Mai trong bộ phim tình cảm đô thị "Những Chuyện Vợ Chồng" của đạo diễn Uống Tuấn. Năm 2012 cô tham diễn phim "Cả Đời Chỉ Yêu Em". Năm 2015, Trần Tiểu Vân diễn vai nha hoàn Diệp Nhi trong bộ phim "Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ".

Miệt mài trau dồi diễn xuất nhưng phải đến khi xuất hiện trong "bom tấn cổ trang" Hậu cung Như Ý truyện, cái tên Trần Tiểu Vân mới được khán giả biết đến rộng rãi. Gần đây nhất, cô góp mặt trong Hộc Châu Phu Nhân, hợp tác cùng Dương Mịch. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng vai diễn Đề Lan của Trần Tiểu Vân vẫn gây sốt rần rần trên mạng xã hội.

3. Tống Thiến 16.9%

Tống Thiến từng ra mắt với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc f(x) và giữ vai trò trưởng nhóm. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2012 qua vai diễn Thẩm Nhã Âm trong bộ phim truyền hình dài tập Khi tình yêu đến.

Sau khi ra mắt với vai trò diễn viên, tên tuổi của Tống Thiến được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm như Bí mật của Mỹ Lệ, Cô nàng ngổ ngáo, Ánh trăng không hiểu lòng tôi, Trạm kế tiếp là hạnh phúc...

Năm 2021, Tống Thiến tiếp tục tái xuất màn ảnh với hai tác phẩm là Người tình xa lạ và Kế hoạch nguồn nhịp tim nhưng lại không mang về thành tích như mong đợi. Vì vậy, người hâm mộ rất mong chờ vào những vai diễn tiếp theo của cô. Trong đó, phải kể đến ba cái tên đang đợi lên sóng là Bát nguyệt vị Ương, Phong khởi Lạc Dương và Sinh mệnh thân yêu.

Cho đến năm, Tống Thiến đã có hơn mười năm tuổi nghề và để có được thành công như hiện tại nữ diễn viên đã từng nhận được vô số chỉ trích về khả năng diễn xuất hay năng lực của bản thân. Song Tống Thiến đã không bỏ cuộc, cô đã từng bước hoàn thiện bản thân để chứng minh rằng thành công cô có được ngày hôm nay là không hề dễ dàng và nó vô cùng xứng đáng.

2. Dương Mịch 33.9%

Dương Mịch sinh năm 1986, xuất thân là diễn viên nhí, song tên tuổi của cô bắt đầu trở nên nổi tiếng từ năm 2004 khi diễn vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp.

Từ đó đến nay, cô liên tục có những tác phẩm vang danh như Truyền kỳ Vương Chiêu Quân (2007), Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009), Mỹ nhân tâm kế (2010), Cung tỏa tâm ngọc (2011), Cổ kiếm kỳ đàm (2014), Người phiên dịch (2016), Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa (2017), Phù Dao hoàng hậu (2018).

Theo Sohu, trong sự nghiệp của nghệ sĩ, để có một tác phẩm nổi danh để đời không dễ dàng. Trong khi đó, Dương Mịch có nhiều bộ phim truyền hình đạt thành tích tốt, trong đó phải kể đến Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Cổ kiếm kỳ đàm, Người phiên dịch, Phù Dao hoàng hậu... Nữ diễn viên cũng là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 100 triệu người theo dõi qua trang cá nhân. Gần đây cô được bình chọn vào top '10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc'.

Dương Mịch đi theo con đường nghệ sĩ toàn năng. Cô phát triển cả mảng nghệ thuật gồm điện ảnh, thời trang, ca nhạc... cho đến việc hướng bản thân trở thành doanh nhân thành đạt. Nhờ đó, nữ diễn viên Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa có sức ảnh hưởng lớn tới khán giả đại chúng.

1. Triệu Lệ Dĩnh 35.3%

Là một trong số những nữ diễn viên “hot” nhất Cbiz hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh luôn nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và những tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cùng với mức cát xê 5000 tệ/tập (17 triệu/tập) trong Tân Hoàn Châu Cách Cách vào năm 2008, chỉ sau vài năm hiện nay mức thù lao của Triệu Lệ Dĩnh cũng đã tăng hơn 100 lần, sự đãi ngộ khi quay phim của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá đó là sánh ngang và có phần nhỉnh hơn cả nữ diễn viên lâu năm là Dương Mịch.

Đặc biệt, bộ phim Lục Trinh truyền kỳ lên sóng năm 2013, đã đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh đến gần với khán giả hơn. Sau đó 1 năm, cô tiếp tục "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Sam Sam đến rồi. Nhưng đỉnh cao sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh chính là vào năm 2015 khi Hoa Thiên Cốt công chiếu, cô đã trở thành tiểu hoa "hot" nhất nhì showbiz Hoa ngữ.

Làm việc suốt gần 10 năm mới có thể nhận được vinh quang như vậy, đối với Triệu Lệ Dĩnh mà nói thì đây chính là hành trình không thể nào quên. Cô tiếp tục gặt hái được những thành công lớn trong sự nghiệp thông qua các bộ phim như Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện, Hữu Phỉ và là nữ diễn viên được săn đón nhất nhì showbiz Hoa ngữ hiện nay.