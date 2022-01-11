Phản ứng của các mỹ nhân Hoa ngữ khi được hỏi về đàn ông: Nhiệt Ba, Dương Mịch phũ phàng nhưng chưa bằng Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 11/01/2022 13:57

Độ phũ của Lưu Diệc Phi, Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba khi được hỏi về đàn ông khiến dân mạng cười nghiêng ngả.

Địch Lệ Nhiệt Ba 

Có thể nói rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba trong những năm gần đây liên tục được mời đóng các phim gây được tiếng vang. Ngoài ra, cô nàng còn quay quảng cáo, chụp hình tạp chí cho tới đi show, trình diễn ca múa nhạc liên tục.

Phản ứng của các mỹ nhân Hoa ngữ khi được hỏi về đàn ông: Nhiệt Ba, Dương Mịch phũ phàng nhưng chưa bằng Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Mới đây, netizen đào lại đoạn clip đã từng gây bão Weibo vì phản ứng nhanh nhạy cùng câu trả lời cực kỳ lém lỉnh của cô nàng. Cụ thể là khi Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được câu hỏi "Làm thế nào bạn theo đuổi được Địch Lệ Nhiệt Ba ngoài đời?" Mỹ nhân Tân Cương chỉ mất 1 giây suy nghĩ sau đó trả lời: "Không phải ai cũng có cơ hội đó". 

Phản ứng của các mỹ nhân Hoa ngữ khi được hỏi về đàn ông: Nhiệt Ba, Dương Mịch phũ phàng nhưng chưa bằng Lưu Diệc Phi - Ảnh 2 

Dương Mịch

Nhắc đến sao nữ có những màn phỏng vấn ấn tượng nhất thì công chúng đều nghĩ đến Dương Mịch với chỉ số IQ và EQ rất đáng nể. Khi được phỏng viên đặt câu hỏi “Bạn có coi người yêu cũ là nhân mạch không”? Dương Mịch đã ngay lập tức đáp rằng: "Bản thân tôi chính là nhân mạch."( nhân mạch: các mối quan hệ trong giới giải trí).

Phản ứng của các mỹ nhân Hoa ngữ khi được hỏi về đàn ông: Nhiệt Ba, Dương Mịch phũ phàng nhưng chưa bằng Lưu Diệc Phi - Ảnh 3 

Một lần, Dương Mịch được phóng viên đặt câu hỏi chọn lựa thế nào giữa fan bị hói và bản thân bị hói, Dương Mịch đã ngay lập tức đáp rằng: “Đương nhiên là để bọn họ hói đầu rồi, sao có thể chọn để bản thân bị hói được chứ?”. Câu trả lời của người đẹp khiến các fan phải cười lăn cười bò.

Phản ứng của các mỹ nhân Hoa ngữ khi được hỏi về đàn ông: Nhiệt Ba, Dương Mịch phũ phàng nhưng chưa bằng Lưu Diệc Phi - Ảnh 4

Hay lần khác, khi được hỏi về việc nếu như Vương Tư Thông - thiếu gia giàu nhất Trung Quốc chủ động theo đuổi và muốn kết hôn, Dương Mịch sẽ phản ứng ra sao. Nghe câu hỏi, nữ thần xứ Trung không hề tỏ ra bối rối khi đáp lại vỏn vẹn 9 chữ: "Bây giờ công việc là điều quan trọng nhất".

Phản ứng của các mỹ nhân Hoa ngữ khi được hỏi về đàn ông: Nhiệt Ba, Dương Mịch phũ phàng nhưng chưa bằng Lưu Diệc Phi - Ảnh 5

Với câu trả lời này, Dương Mịch lại một lần nữa chứng tỏ bản thân có một cái đầu thực sự nhanh nhạy và khôn ngoan. Cách từ chối khéo léo của người đẹp họ Dương cho thấy cô muốn ưu tiên cho công việc, tạm thời không muốn để chuyện tình cảm làm xao lãng, tuy nhiên người đẹp vẫn muốn giữ mối quan hệ với Vương Tư Thông, tránh gây mất lòng người khác.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi mang đến một vẻ đẹp thanh cao thoát tục, trong sáng nhưng cũng không kém phần kiều diễm quyến rũ, là "nữ thần" trong lòng của nhiều sao nam nổi tiếng Cbiz. 

Phản ứng của các mỹ nhân Hoa ngữ khi được hỏi về đàn ông: Nhiệt Ba, Dương Mịch phũ phàng nhưng chưa bằng Lưu Diệc Phi - Ảnh 6

Thần tiên tỷ tỷ có màn đáp trả cao tay khi bị hỏi về một vấn đề khá nhạy cảm. Điển hình như khi phóng viên hỏi: “Con trai thích đôi mắt của con gái kiểu mang cảm giác cực kỳ thuần chất, đặc biệt trong sáng”. Thần tiên tỷ tỷ đáp lại rằng: “Tôi chẳng cần biết bọn họ thích kiểu gì”.

Phản ứng của các mỹ nhân Hoa ngữ khi được hỏi về đàn ông: Nhiệt Ba, Dương Mịch phũ phàng nhưng chưa bằng Lưu Diệc Phi - Ảnh 7

Với câu trả lời này, netizen đều cho rằng Lưu Diệc Phi đã có màn đáp trả vô cùng thông minh nhưng cũng rất phũ phàng.

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Câu trả lời này của Lưu Khải Uy cũng phần nào khẳng định bản thân vẫn còn tình cảm với Dương Mịch nhưng lại không hề nuôi hy vọng rằng cô sẽ quay về.

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