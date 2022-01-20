Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Sao quốc tế 20/01/2022 19:13

Lưu Diệc Phi hay Dương Mịch cũng phải "chào thua" mỹ nhân này khi khoe sắc bên cạnh loài hoa biểu tượng cho tình yêu.

Lưu Diệc Phi

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, người ta sẽ nghĩ ngay đến danh xưng "thần tiên tỷ tỷ". Sau nhiều năm ra mắt, đến nay vẫn không một mỹ nhân nào có thể soán danh hiệu này của cô.

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 1

Lưu Diệc Phi không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp mà còn có khí chất cao quý bẩm sinh. Mỗi bước đi của cô ấy đều mang phong thái riêng và nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng xinh đẹp. Với nhan sắc cực phẩm như vậy, mọi thứ phụ kiện đều trở nên thừa thãi đối với Lưu Diệc Phi.

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 2

Dù là ảnh chụp cho tạp chí hay ảnh do "team qua đường" chụp tại hậu trường sự kiện, Lưu Diệc Phi vẫn gây ấn tượng mạnh với nét đẹp khó ai có thể vượt qua này. Đặc biệt, sắc nước hương trời của nữ diễn viên khi chụp với hoa hồng càng khiến người khác khó có thể rời mắt.

 Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 3

Dương Mịch 

Nàng Bạch Thiển có nhiều khung ảnh khoe sắc bên loài hoa biểu tượng của tình yêu với nhiều sắc màu khác nhau. Người đẹp sinh năm 1986 nổi tiếng với đôi mắt sáng lấp lánh, chiếc mũi cao, khuôn miệng rạng rỡ. Chính những điểm sáng ấy đã tạo nên tổng thể gương mặt hài hòa, cuốn hút. 

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 4

 Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 5

Trong loạt ảnh khoe sắc bên hoa hồng của Dương Mịch, fan hâm mộ có cơ hội được chiêm ngưỡng visual mặn mà, quyến rũ của Mỹ nhân Tam sinh tam thế thập lý đào hoa.

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 6

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 7

Đặc biệt, đôi chân cực phẩm của Dương Mịch khiến fan hâm mộ phải trầm trồ. Trong một cuộc phỏng vấn, Dương Mịch cho biết để có được đôi chân đẹp cô đã phải tập luyện miệt mài, kết hợp với chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Nữ diễn viên không bao giờ ngồi ngay sau khi ăn mà chịu khó đi lại và đứng ít nhất nửa tiếng. Không chỉ thế, cô còn thực hiện 3 động tác giúp chân thon trước khi đi ngủ mỗi ngày.

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 8

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 9

Triệu Lệ Dĩnh 

Triệu Lệ Dĩnh cũng có cơ hội khoe sắc bên hoa hồng trong một bộ ảnh. Nữ diễn viên diện bộ váy hồng nhạt, thu hút mọi ánh nhìn nhờ khí chất càng ngày càng rực rỡ. Khác với hình ảnh có phần kém sang trước kia, Triệu Lệ Dĩnh càng ngày càng chứng tỏ nhan sắc nở rộ cùng phong thái sang chảnh của mình. 

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 10

 Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 11

Những hình ảnh cũ của ngôi sao Hoa Thiên Cốt khi chụp hình với hoa hồng cũng được cư dân mạng đào lại. Khuôn mặt bĩnh, đôi mắt to cùng làn da trắng mịn của vợ cũ Phùng Thiệu Phong gợi lên nét đẹp trong trẻo và dễ thương. 

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 12

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Nữ diễn viên sinh năm 1992 sở hữu vẻ đẹp trời phú và càng trở nên hoàn hảo hơn khi có phong cách thời trang tinh tế.

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 13

Mang nét đẹp phương Tây ấn tượng, nàng "Mỹ nhân Tân Cương" luôn biết cách biến mình trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt, trong loạt ảnh khoe sắc bên hoa hồng, ngôi sao Em là niềm kiêu hãnh của anh thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 14

Tại lễ trao giải "Tinh quang đại thưởng 2020", Địch Lệ Nhiệt Ba diện thiết kế váy xòe dáng công chúa thêu hoa hồng duyên dáng. Đặc biệt là chi tiết cúp ngực tôn vòng một. Đường cắt chữ V còn được khéo léo may bằng váy xuyên thấu để gợi cảm một cách tinh tế. 

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 15

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 16

Người đẹp Tân Cương còn đeo vương miện tăng thêm khí chất cao quý và tạo dáng siêu quyến rũ bên những bông hoa hồng thơm ngát. Cư dân mạng đã phải thốt lên Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp đến mức khó tin. Sở hữu gương mặt thanh mảnh, sóng mũi cao, khóe môi chúm chím và một đôi mắt biết nói, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến bao trái tim phải lỡ nhịp.

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 17

Triệu Lộ Tư

Thánh nữ xuyên không luôn trở thành tâm điểm cho netizen trong những năm trở lại đây. Mỗi lần xuất hiện, cô nàng đều khiến dân tình choáng ngợp bởi nét đẹp lung linh và rạng ngời.

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt - Ảnh 18

Triệu Lộ Tư toát lên một vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy đầy mê hoặc khi đọ sắc bên hoa hồng. Cô nàng cứ xinh đẹp, đáng yêu như thế này thì cho dù diễn xuất tệ đến cỡ nào người hâm mộ cũng sẽ dễ dàng cho qua mà thôi.

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