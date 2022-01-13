Những mỹ nhân Hoa ngữ đẹp nhất theo tiêu chuẩn người nước ngoài: Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phải 'chào thua' với nữ hoàng dao kéo

Trang Sohu vừa qua đã đăng tải danh sách 4 mỹ nhân Hoa ngữ được người nước ngoài đánh giá cao nhất về nhan sắc. Điều đáng ngạc nhiên là những tên tuổi vốn vô cùng nổi tiếng ở thị trường quốc tế như Phạm Băng Băng hay Lưu Diệc Phi hoàn toàn không có và "mỹ nữ Tân Cương" chỉ có thể xếp cuối danh sách này.

Vốn là người Tân Cương nên Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu một khuôn mặt lai Tây cùng các đường nét vô cùng sắc sảo, gây cho người đối diện những ấn tượng khó quên dù là lần đầu gặp gỡ. Không chỉ vậy, body và thần thái của cô cũng được xếp vào hàng "cực phẩm" nên Nhiệt Ba được rất nhiều "ông lớn" trong giới thời trang "chọn mặt gửi vàng". Vì những lý do trên mà độ nổi tiếng của cô đã vươn xa ra khỏi phạm vi Trung Quốc.

Ở tuổi 34, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng trên các bảng xếp hạng sắc đẹp

"Gái một con" Triệu Lệ Dĩnh trước khi sinh con trai vốn thường bị chê là nhan sắc nhạt nhòa và thiếu thu hút. Tuy nhiên, hiện nay khi đã ở tuổi 34, người đẹp ngày càng thăng hạng trên các bảng xếp hạng sắc đẹp. Không những vậy, các bộ phim mà cô từng tham gia diễn xuất cũng vô cùng nổi tiếng, được nhiều người nước ngoài biết đến như Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Hoa Thiên Cốt,...

2. Dương Mịch

Thân hình và khuôn mặt của mình đã giúp cho Dương Mịch luôn nằm trong top những sao nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất C-biz

Thân hình và khuôn mặt của mình đã giúp cho Dương Mịch luôn nằm trong top những sao nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất C-biz. Bỏ qua những đồn đoán về PTTM trong quá khứ, người đẹp Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa vẫn được nhiều người mến mộ vì ngoài việc đẹp "bất chấp" ảnh chụp vội thì cô còn có gu thời trang "chất hơn nước cất", cân đủ từ bánh bèo nữ tính cho đến trưởng thành, quyến rũ và sang chảnh.

1. Angelababy

Là một người đẹp lai nổi tiếng của C-biz, Agelababy tuy không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng về nhan sắc thì khó ai bì lại

Angelababy chứ không phải ai khác mới chính là người đứng đầu trong danh sách này. Là một người đẹp lai nổi tiếng của C-biz, nữ diễn viên tuy không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng về nhan sắc thì khó ai bì lại. Tuy luôn một mực phủ nhận chuyện PTTM, nhưng với những điểm khác biệt so với trước kia, nhiều người tin chắc rằng cô từng đụng chạm đến dao kéo để sở hữu dung nhan "khiến người khác muốn phạm tội" này.

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