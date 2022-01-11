Xinh đẹp là thế, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn phải chịu lép vế khi chung khung hình với fangirl?

Sao quốc tế 11/01/2022 09:20

Nhan sắc trong làng giải trí C-biz của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn đứng ở vị trí cao, tuy vậy cũng có nhiều lần cô bị chính người hâm mộ của mình "lấn át" khi đứng chung một khung hình.

Tuy còn có nhiều hạn chế trong diễn xuất nhưng nhờ sự xinh đẹp cùng khả năng đi show của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được công chúng dành tình cảm đặc biệt. Nhờ xuất thân từ vùng Tân Cương - nơi nổi tiếng có nhiều mỹ nhân của Trung Hoa nên việc nữ diễn viên thường góp mặt trong bảng xếp hạng những sao nữ có dung nhan tự nhiên hoàn mỹ nhất là điều không thể bàn cãi.

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Địch Lệ Nhiệt Ba thường góp mặt trong bảng xếp hạng những sao nữ có dung nhan tự nhiên hoàn mỹ nhất - Ảnh: Internet

Tuy vô cùng xinh đẹp nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng như nhiều người nổi tiếng khác cũng có lúc sẽ bị đem ra so sánh với người ngoài ngành giải trí. Mới đây, khi chụp ảnh chung với các fangirl của mình, không biết là vô tình hay cố ý mà cô gái kia đã nhận được không ít lời tán dương bởi thần thái lấn át luôn cả Địch Lệ Nhiệt Ba.

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Bài viết so sánh nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba và fangirl của mình - Ảnh: Sina

Cụ thể, theo bài viết mới đây được Sina đăng tải có tựa đề là "Địch Lệ Nhiệt Ba bị fangirl lấn lướt nhan sắc trong một khung hình", nữ minh tinh đã bị lép vế bởi chính fangirl của mình. Trong số những cô nàng chụp ảnh chung với Nhiệt Ba, có một người khi đứng chung với nữ diễn viên đã vô cùng rạng rỡ và tươi tắn, lấn át đi cả hào quang minh tinh của mỹ nữ Tân Cương.

Ngay dưới bài viết này là vô số các bình luận bàn tán xôn xao của netizen Trung Quốc, nhiều người cho rằng dáng vẻ của cô nàng này tỏa ra ánh hào quang tựa nữ thần trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba trông khá buồn và cũng kém so với người bên cạnh vài phần khí chất. Ngoài ra, trang phục và dáng đứng của mỹ nữ Tân Cương cũng khiến cô trông không được thoải mái.

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Cô gái được netizen xứ Trung Khen hết lời vì thần thái và hình thể lấn án cả Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Sina

"Thừa nhận là Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu gương mặt nhỏ và dài, ngũ quan lại sắc sảo nên khi lên ảnh sẽ rất đẹp. Tuy nhiên, nhìn vào những bức ảnh chụp chung giữa cô ấy với người qua đường thì tôi lại cảm thấy cô gái kia có vẻ ăn điểm hơn. Thậm chí, hình thế của ngôi sao Trường ca hành còn bị cô gái kia lấn át nữa là huống chi?" - Một bình luận đáng chú ý của cư dân mạng.

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