Chia tay Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương bất ngờ 'cặp kè' cực tình cảm với Triệu Lộ Tư

Mới đây, cư dân mạng lan truyền rầm rộ những hình ảnh Dương Dương cõng Triệu Lộ Tư khi quay phim "Thả thí thiên hạ".

Trong khi quay phim "Thả thí thiên hạ", Dương Dương liên tục nở nụ cười khi được Triệu Lộ Tư ôm chặt và bước đi dưới mưa cực lãng mạn. Trong khi đó, nữ chính lại tỏ ra khá nũng nịu. Sau loạt tạo hình mới đây của cả hai được truyền thông Hoa ngữ đăng tải, khán giả dành nhiều lời khen ngợi vì độ đẹp đôi và phù hợp với vai diễn.

Đồng thời, cả hai cũng khá thành công ở một số phim, chính vì thế họ vẫn giữ được sự quan tâm và chú ý nhất định khi trở lại đóng "Thả thí thiên hạ".

Dương Dương và Triệu Lộ Tư cực tình cảm trong phim mới - Ảnh: Internet

Phản ứng hóa học giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư được nhiều người quan tâm - Ảnh: Internet

Một điều thú vị là trước khi đóng cặp với Triệu Lộ Tư, Dương Dương từng hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ở phim ngôn tình "Em là niềm kiêu hãnh của anh". Dù nội dung phim này khá đơn giản nhưng nhờ phản ứng hóa học giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương quá tốt nên khi phát sóng, tác phẩm này vẫn gây xôn xao làng giải trí Hoa ngữ.

Nếu so về mặt ngoại hình thì Triệu Lộ Tư có khá nhiều lợi thế. Bởi cô nàng thấp bé, gương mặt lại hiện rõ nét trẻ con, nghịch ngợm, luôn mang đến cảm giác cần được chở che. Do đó, cặp đôi được không ít người hâm mộ mong chờ cho màn kết hợp lần này.

Cặp đôi được không ít người hâm mộ mong chờ cho màn kết hợp lần này - Ảnh: Internet

Bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu giành giang sơn, phim xoay quanh chuyện tình đầy trắc trở của cặp đôi tri kỷ hơn 10 năm: Bạch Phong Tịnh (Triệu Lộ Tư) và Hắc Phong Tức (Dương Dương). Tình yêu của hai người cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu của mỗi quốc gia. Hiện tại, bộ phim vẫn chưa có lịch chiếu chính thức.

'Đường tăng' Từ Thiếu Hoa vẫn chật vật kiếm sống nhờ hát hội chợ ở tuổi 63 Từ Thiếu Hoa là nam diễn viên từng đảm nhận vai Đường Tăng trong "Tây du ký" 1986. Hiện, ông vẫn chăm chỉ chạy chương trình ca hát, làm khách mời ở các sự kiện đám cưới ở độ tuổi 63.

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