'Đường tăng' Từ Thiếu Hoa vẫn chật vật kiếm sống nhờ hát hội chợ ở tuổi 63

Sao quốc tế 07/01/2022 08:30

Từ Thiếu Hoa là nam diễn viên từng đảm nhận vai Đường Tăng trong "Tây du ký" 1986. Hiện, ông vẫn chăm chỉ chạy chương trình ca hát, làm khách mời ở các sự kiện đám cưới ở độ tuổi 63.

Từ Thiếu Hoa sinh năm 1958 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ông là người đóng vai Đường Tăng thứ hai của Tây du ký bản 1986, sau Uông Việt. Sau đó, ông cũng tham gia nhiều tác phẩm khác như Đường Huyền Trang, Tam quốc diễn nghĩa, Bố y Khổng Tử... Nhờ ngoại hình phúc hậu, tuấn tú, ông nhận được sự yêu mến từ khán giả. Tuy nhiên, dù nỗ lực nhiều trong nghề, khán giả gần như chỉ nhớ ông nhất ở vai diễn Đường Tăng.

Mới đây, trang Sina đăng tải một loạt ảnh Từ Thiếu Hoa biểu diễn trong một sự kiện ở trung tâm thương mại "gây sốt" cộng đồng mạng những ngày qua.

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Những hình ảnh từ buổi đi hát hội chợ kiếm tiền của Từ Thiếu Hoa - Ảnh: Sohu
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Ông vẫn miệt mài hóa trang thành 'Đường Tăng' đi hát hội chợ kiếm tiền mưu sinh - Ảnh: Sohu

Nam diễn viên gạo cội như thường lệ hóa thân thành nhân vật Đường Tăng. Ông diện áo cà sa, hát lại các ca khúc quen thuộc trong phim Tây du ký như: Tình nhi nữ, Xin hỏi đường ở nơi nào... Nam diễn viên vài năm qua chăm chỉ chạy show ca hát, làm khách mời ở các sự kiện khai trương, đám cưới. Nhờ vai diễn kinh điển, ông nhận được nhiều lời mời từ các đơn vị tổ chức sự kiện.

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Từ Thiếu Hoa là một trong ba diễn viên đảm nhiệm vai Đường Tăng trong "Tây Du Ký" cùng với Trì Trọng Thụy và Uông Việt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc mượn hình tượng Đường Tăng để kiếm tiền cũng khiến Từ Thiếu Hoa vấp không ít tranh cãi. Nam diễn viên bị chê cười lợi dụng hình ảnh quá khứ để trục lợi. Tuy nhiên, số khác lên tiếng bênh vực vì cho rằng ông hoàn toàn có quyền hóa trang với vai diễn kinh điển của mình. 

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Từ Thiếu Hoa cũng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm khác nhưng không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Đường Tăng - Ảnh: Sohu

Từ Thiếu Hoa kết hôn với nữ đạo diễn, biên kịch nổi tiếng Dương Côn năm 1983. Hai người có với nhau một con gái. vào tháng 8/2021, Thiếu Hoa tái ngộ khán giả với phim "Ngộ nhập thanh xuân", đóng cùng các đồng nghiệp "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa, "Sa Tăng" Lưu Đại Cương, "Bạch Long Mã" Vương Bá Chiêu. Tuy nhiên, phim chỉ đạt doanh thu gần 1000 NDT (hơn 3 triệu đồng) với số người xem chưa tới 50 người sau một tuần công chiếu.

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