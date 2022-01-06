Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”?

Sao quốc tế 06/01/2022 14:25

Angela Baby có đến 4 bộ phim đang chờ chiếu trong năm 2022 khiến fan hâm mộ kỳ vọng.

Bước chân vào làng giải trí từ khi còn trẻ nhưng Angela Baby chỉ thực sự bén duyên với điện ảnh sau khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2015. Dù rất nỗ lực làm mới mình, chịu khó học tập nhưng diễn xuất của Angela Baby chưa bao giờ được đánh giá cao. Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ còn xem cô như một "bình hoa di động" trên màn ảnh. 

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 1

Đến nay, theo nhận định của cư dận mạng Trung thì tên tuổi của Angela Baby đang trong đà thụt lùi vì lý do bỏ bê diễn xuất, quá lấn thân vào chương trình tạp kỹ, nếu không có động thái nổi bật thì chắc chắn rất khó có thể trụ vững vì quy luật đào thải của ngành giải trí.

Fan hâm mộ vẫn luôn không ngừng ủng hộ, dõi theo cô nàng trong từng sự kiện, bước đi nhỏ. Không phụ lòng những người luôn yêu mến mình, sắp tới, bà xã Huỳnh Hiểu Minh có đến 4 bộ phim đang chờ phát sóng, đặc biệt là có 3 bộ phim cô đảm nhận vai nữ chính.

1. Trần Duyên

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 2 

Trần Duyên là bộ phim tiên hiệp cổ trang, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Yên Vũ Giang Nam. Trong đó, Angela Baby vào vai Trương Ân Ân. Phim xoay quanh chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Cố Thanh (Angela Baby) và Ngâm Phong (Mã Thiên Vũ). Ở bờ thiên hà có một viên đá vuông xanh, nhờ nghe vị tiên tuần giới tụng kinh nghìn vạn năm mà tu thành tiên thai. Nhưng vô ý để một con tiểu yêu xổng mất nên bị giáng xuống trần thế. Cũng vì nguyên nhân này mà vị tiên nhân tuần giới kia bị loại khỏi lớp tiên. Trước khi rơi vào vòng luân hồi, hai người đã ước hẹn trăm kiếp.

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 3

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 4

Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Angela Baby với dòng phim cổ trang sau 4 năm kể từ tác phẩm Cô phương bất tự thưởng. Trước đây, cặp đôi đã có những màn tương tác ăn ý trên phim trường. Nhiều khán giả hy vọng rằng diễn xuất của Angela Baby sẽ dần được cải thiện để mang đến tác phẩm chất lượng nhất.

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 5

2. Dáng Vẻ Tình Yêu Nên Có

Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu được cho là làm lại từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc - Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi với sự tham gia diễn xuất của Son Ye Jin và Jung Hae In.

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 6

Trong phim, Angela Baby vào vai Doãn Diệc Khả, một cô gái ngoài 30 tuổi, không bận tâm yêu đương vì muốn tập trung vào sự nghiệp. Còn Lại Quán Lâm hóa thân vào vai Từ Quang Hề, một chàng trai trẻ si mê "đàn chị". Sự nhiệt tình của Từ Quang Hề khiến Diệc Khả rung động, giúp cô thêm dũng cảm để nắm bắt tình yêu.

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 7  

Phim khai thác đề tài tình yêu chị - em, dự kiến dài 30 tập và do biên kịch và đạo diễn của Nửa là đường mật, nửa là đau thương chắp bút và đạo diễn. 

Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu cũng đánh dấu sự trở lại của Angela Baby với mảng phim truyền hình sau vài năm "nghỉ ngơi". Do vậy, những khán giả yêu mến cô chờ đợi Angela Baby tỏa sáng trong Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu. 

 Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 8 

3. Phong Khởi Lũng Tây

Phong khởi Tây Lũng có bối cảnh dưới thời Tam Quốc với cuộc chiến giữa hai nhà Thục - Ngụy. Nước Thục đánh bại quân Ngụy nhờ một loại vũ khí bí mật. Vì muốn đánh cắp loại vũ khí này, quân Ngụy đã cử gián điệp lẻn vào nước Thục để điều tra. Không ngờ trong nhóm gián điệp của quân Ngụy xuất hiện những kẻ hai mang.

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 9

Trong phim, Angela Baby sẽ đảm nhận nhân vật có tên Liễu Oánh. Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô rất vui khi được góp mặt trong dự án này, dù chỉ là vai phụ. Nhân vật của Angela Baby cũng là một trong số ít nhân vật nữ của tiểu thuyết nên giành được sự quan tâm của khán giả.  

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 10 

Nhan sắc và tên tuổi của Angela Baby là điểm cộng giúp cô có "giá trị" trong dự án toàn gương mặt "khủng" như Phong khởi Tây Lũng. Nữ diễn viên được khen hợp tạo hình cổ trang.

4. Mạn Ảnh Tầm Tung

Trong Mạn Ảnh Tầm Tung, Angela Baby vào vai Lộ Na đóng chính cùng Vương An Vũ. Trong những hình ảnh được leak ra từ phim trường có thể thấy, dù hơn Vương An Vũ tới 9 tuổi, nhưng nữ diễn viên 8x đời cuối vẫn khá trẻ trung, không tạo cảm giác đũa lệch.

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 11

Bên cạnh đó, ‘phản ứng hóa học’ giữa Angela Baby và Vương An Vũ cũng tạo được điểm nhấn với khán giả. Qua những tấm ảnh leak hậu trường được đăng tải trên Weibo, không ít người hâm mộ nữ đã ‘rung rinh’ trước ánh mắt ‘tình bể bình’ mà Vương An Vũ dành cho Angela Baby.

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 12

Top 4 bộ phim đang chờ phát sóng của Angela Baby: Liệu có thể thoát mác “flop”? - Ảnh 13

 Mạn Ảnh Tầm Tung là một trong những dự án phim ảnh thuộc thể loại đô thị, phá án, lấy bối ảnh thời dân quốc, được khai máy trong cuối năm 2022 của nền tảng iQIYI, dự kiến lên sóng vào năm 2023. Hiện tại, những thông tin về bộ phim vẫn còn được giữ kín vì thời gian phim được phát sóng còn khá xa. 

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