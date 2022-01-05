Ông xã của Angela Baby lần đầu hé lộ sự thật 'cay đắng' của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 05/01/2022 11:03

Huỳnh Hiểu Minh từng là một sao nam nức tiếng một thời với hàng loạt bộ phim nổi đình, nổi đám. Mới đây, nam diễn viên tiết lộ một sự thật cay đắng về showbiz.

Huỳnh Hiểu Minh là nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu Hoa Ngữ và là chồng của diễn viên Angela Baby. Những bộ phim đình đám của anh như: "Hán Vũ thiên tử", "Thần điêu đại hiệp", "Lộc đỉnh ký", "Tân Bến Thượng Hải"… gây được tiếng vang lớn. Chính vì thế, nam diễn viên có rất nhiều bạn trong làng giải trí. Trong hôn lễ của anh và Angela Baby, một nửa làng giải trí Hoa ngữ, rất nhiều sao hạng A đã đến chung vui với cặp đôi. Bản thân nam diễn viên là một người rất tốt, tính tình hào phóng, thường hay giúp đỡ bạn bè. 

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Huỳnh Hiểu Minh là nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh thẳng thắn thừa nhận: "Tôi có rất nhiều bạn, nhưng không ai đến nhờ tôi đóng phim cả. Ngành giải trí rất thực tế". Do đó, đây là lời thừa nhận cay đắng của Huỳnh Hiểu Minh. Đã một thời là diễn viên giỏi, giờ anh bị "thất sủng".

Dù sự cạnh tranh trong showbiz vô cùng khốc liệt nhưng nhiều người vẫn có thể cảm nhận được sự cố gắng của Huỳnh Hiểu Minh. Anh ấy không ngủ quên trên chiến thắng mà ý thức được vị thế của mình. Ngành giải trí luôn phát triển, Huỳnh Hiểu Minh đã qua giai đoạn đỉnh cao và giờ đã đến lúc bị "ngó lơ".

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Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trải qua khoảng thời gian ảm đạm, sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh ngày càng khởi sắc với nhiều dự án phim chất lượng. Gần đây, tác phẩm "Công huân" do anh và Trần Hảo đóng chính nhận phản hồi tích cực. Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên bà xã Angela Baby. Cặp đôi cũng thường xuyên thể hiện tình cảm thông qua việc dùng đồ đôi.

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