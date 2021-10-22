Bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh muốn thiêu cháy thành tro: Trái - Phải đêu vướng lùm xùm tình ái chấn động, còn gì oan trái hơn?

Huỳnh Hiểu Minh có một bức hình mà bây giờ nam tài tử chỉ muốn "phi tang" nó ngay lập tức.

Tối ngày 21/10, giới giải trí Trung Quốc tiếp tục đón nhận "sao quả tạ" khi một ngôi sao đình đám, kiêm thiên tài piano Cbiz, Lý Vân Địch bất ngờ bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ tại trận vì tội mua dâm. Qua điều tra, anh và người bán dâm đã cúi đầu nhận tội vì hành vi vi phạm pháp luật. Người hâm mộ vẫn vô cùng bàng hoàng trước thông tin quá đỗi đột ngột này.

Bức ảnh khiến fan hâm mộ vội vàng hối Huỳnh Hiểu Minh xóa gấp

Giữa lúc "bão táp mưa sa" scandal Lý Vân Địch mua dâm, Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ bị réo tên chỉ vì một bức ảnh chụp năm 2016 của anh. Bức ảnh này trở nên "hot hòn họt" trên MXH và được lan truyền với tốc độ "thần kỳ". Vừa buồn cười mà cũng vừa thương cho chàng "Dương Quá" vì năm xưa "trót dại" ngồi kẹp giữa 2 nhân vật tai tiếng, đó chính là Ngô Diệc Phàm và Lý Vân Địch. Nào đâu 5 năm sau lại xảy ra cớ sự này.

Cnet đồng loạt nhận xét rằng: "Huỳnh Hiểu Minh đáng thương", "Đây có lẽ là bức ảnh mà Huỳnh Hiểu Minh muốn thiêu đốt nhất sự nghiệp.", bởi bên trái anh - Ngô Diệc Phàm - bị bắt vì nghi vấn quan hệ không lành mạnh với trẻ vị thành niên, còn bên phải - Lý Vân Địch - lại bị bắt giữ tại chỗ vì tội mua dâm. Cả 2 nhân vật này đều là ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ, nhưng đều bị bắt giữ vào năm 2021 vì những bê bối về đời tư, sự nghiệp.

Ảnh: Weibo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-anh-huynh-hieu-minh-muon-thieu-chay-thanh-tro-trai-phai-deu-vuong-lum-xum-tinh-ai-chan-dong-con-gi-oan-trai-hon-432461.html