Bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh muốn thiêu cháy thành tro: Trái - Phải đêu vướng lùm xùm tình ái chấn động, còn gì oan trái hơn?

Sao quốc tế 22/10/2021 14:37

Huỳnh Hiểu Minh có một bức hình mà bây giờ nam tài tử chỉ muốn "phi tang" nó ngay lập tức.

Tối ngày 21/10, giới giải trí Trung Quốc tiếp tục đón nhận "sao quả tạ" khi một ngôi sao đình đám, kiêm thiên tài piano Cbiz, Lý Vân Địch bất ngờ bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ tại trận vì tội mua dâm. Qua điều tra, anh và người bán dâm đã cúi đầu nhận tội vì hành vi vi phạm pháp luật. Người hâm mộ vẫn vô cùng bàng hoàng trước thông tin quá đỗi đột ngột này. 

Bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh muốn thiêu cháy thành tro: Trái - Phải đêu vướng lùm xùm tình ái chấn động, còn gì oan trái hơn? - Ảnh 1
 Bức ảnh khiến fan hâm mộ vội vàng hối Huỳnh Hiểu Minh xóa gấp 

Giữa lúc "bão táp mưa sa" scandal Lý Vân Địch mua dâm, Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ bị réo tên chỉ vì một bức ảnh chụp năm 2016 của anh. Bức ảnh này trở nên "hot hòn họt" trên MXH và được lan truyền với tốc độ "thần kỳ". Vừa buồn cười mà cũng vừa thương cho chàng "Dương Quá" vì năm xưa "trót dại" ngồi kẹp giữa 2 nhân vật tai tiếng, đó chính là Ngô Diệc Phàm và Lý Vân Địch. Nào đâu 5 năm sau lại xảy ra cớ sự này. 

Cnet đồng loạt nhận xét rằng: "Huỳnh Hiểu Minh đáng thương", "Đây có lẽ là bức ảnh mà Huỳnh Hiểu Minh muốn thiêu đốt nhất sự nghiệp.", bởi bên trái anh - Ngô Diệc Phàm - bị bắt vì nghi vấn quan hệ không lành mạnh với trẻ vị thành niên, còn bên phải - Lý Vân Địch - lại bị bắt giữ tại chỗ vì tội mua dâm. Cả 2 nhân vật này đều là ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ, nhưng đều bị bắt giữ vào năm 2021 vì những bê bối về đời tư, sự nghiệp. 

Bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh muốn thiêu cháy thành tro: Trái - Phải đêu vướng lùm xùm tình ái chấn động, còn gì oan trái hơn? - Ảnh 2Bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh muốn thiêu cháy thành tro: Trái - Phải đêu vướng lùm xùm tình ái chấn động, còn gì oan trái hơn? - Ảnh 3

Ảnh: Weibo

Sốc: 'Hoàng tử piano' Lý Vân Địch đình đám của Cbiz bị tóm gọn hành vi 'không trong sáng' tại trận

Sốc: 'Hoàng tử piano' Lý Vân Địch đình đám của Cbiz bị tóm gọn hành vi 'không trong sáng' tại trận

Thêm một ngôi sao Cbiz nữa bị cảnh sát bắt giữ vì tội mua bán dâm phạm pháp.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Lý Vân Địch Ngô Diệc Phàm

TIN LIÊN QUAN

Sốc: 'Hoàng tử piano' Lý Vân Địch đình đám của Cbiz bị tóm gọn hành vi 'không trong sáng' tại trận

Sốc: 'Hoàng tử piano' Lý Vân Địch đình đám của Cbiz bị tóm gọn hành vi 'không trong sáng' tại trận

Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung'

Đỉnh như Lâm Tâm Như: Dẫn chồng đi ăn sinh nhật tình địch 'không đội trời chung'

David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp

David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp

'Mỹ nhân xứ Chùa Vàng' hở bạo khoe vòng 1 căng tròn sexy đến nghẹt thở trong bộ ảnh đón tuổi 29

'Mỹ nhân xứ Chùa Vàng' hở bạo khoe vòng 1 căng tròn sexy đến nghẹt thở trong bộ ảnh đón tuổi 29

Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của "nữ hoàng cổ trang" Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào!

Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của "nữ hoàng cổ trang" Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào!

Phạm Băng Băng đang 'nghèo mạt' đến nỗi không thuê được nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh cho nên hồn?

Phạm Băng Băng đang 'nghèo mạt' đến nỗi không thuê được nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh cho nên hồn?

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 23 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào