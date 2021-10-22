Sốc: 'Hoàng tử piano' Lý Vân Địch đình đám của Cbiz bị tóm gọn hành vi 'không trong sáng' tại trận

Thêm một ngôi sao Cbiz nữa bị cảnh sát bắt giữ vì tội mua bán dâm phạm pháp.

Tối 21/10, Sở cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) ra thông báo tạm giữ hành chính nam nghệ sĩ piano Lý Vân Địch vì hành vi mua dâm. Lý Vân Địch có hành vi mua bán dâm phạm pháp với một cô gái họ Trần (29 tuổi) và bị bắt giữ khi đang thực hiện điều này. Hiện công an đã tạm giam cả 2 cá nhân trên.

Khi thông tin này tràn lan trên mạng, người hâm mộ không khỏi bị sốc bởi Lý Vân Địch vốn nổi tiếng là ngôi sao có hình tượng sạch sẽ, đời tư trong sạch và nói không với scandal. Hôm qua, từ khóa "Lý Vân Địch bị bắt vì mua dâm" cũng đứng đầu hotsearch.

Lý Vân Địch sinh năm 1982, là thiên tài piano của Trung Quốc. Ở tuổi 18, anh chính là thí sinh trẻ tuổi nhất từng giành chức quán quân tại Cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin. Năm 2015, anh cũng là giám khảo trẻ nhất của cuộc thi này ở tuổi 33.

Trước khi bị cảnh sát bắt giữ 8 tiếng, Lý Vân Địch vẫn đăng bài biểu diễn của mình trên Weibo cá nhân. Nam nghệ sĩ dương cầm hiện đang tham gia show truyền hình "Các Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai" của đài Hồ Nam. Ngay sau khi diễn ra vụ việc, toàn bộ những video và bài đăng liên quan đến Lý Vân Địch đã "bay màu" trên mạng xã hội nếu như có liên quan đến nhà đài này.

Ảnh: Weibo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-hoang-tu-piano-ly-van-dich-dinh-dam-cua-cbiz-bi-tom-gon-hanh-vi-khong-trong-sang-tai-tran-432387.html