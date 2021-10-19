Jungyeon (TWICE): Màn tăng cân 'chấn động' nhất Kpop, netizen vỡ lẽ khi biết được nguyên do

Từng được biết đến là thành viên cao và gầy nhất nhì TWICE, mới đây Jungyeon xuất hiện với vóc dáng nặng nề hơn thấy rõ. Netizen cũng rần rần thắc mắc, không khỏi xót xa khi biết được nguyên do về sức khỏe của nữ idol.

Vốn nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1m69 cùng cân nặng chỉ khoảng 50kg Jungyeon được mệnh danh là 'Mannequin sống' trong thân hình thon gọn, chuẩn idol. Cô nàng còn từng được đề cử trong top 100 gương mặt xinh đẹp nhất 2019 do TC Candler tổ chức bình chọn. Thế nhưng mới đây, trong lần xuất hiện gần nhất trước công chúng, cô nàng khiến netizen không khỏi giật mình trước sự thay đổi đến chóng mặt về ngoại hình. Trong ảnh, nữ idol đã tăng cân đến mức ngỡ ngàng, thân hình thon gọn ngày nào trở nên vô cùng nặng nề.

Nhiều netizen còn gọi đây là màn tăng cân gây sốc nhất lịch sử Kpop, thậm chí còn hơn cả CL (2NE1) ngày nào. Hình ảnh mới của Jungyeon khiến dân tình choáng váng tột độ. Tuy nhiên khi biết được nguyên nhân tăng cân của nữ thần tượng, người hâm mộ cô không khỏi xót xa và thông cảm trước sự thay đổi về ngoại hình của cô nàng.

Cụ thể, hồi tháng 10/2020, Jungyeon phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật cùng Twice để điều trị tâm lý và chữa bệnh thoát vị đĩa đệm cổ. Tác dụng phụ của thuốc khiến cô tăng cân không ngừng. Dễ thấy khi hoạt động trong các nhóm nhạc Hàn Quốc, nữ thần tượng luôn có nhiều áp lực và trường hợp như Jungyeon không phải là hiếm gặp. Vậy nên người hâm mộ khi biết được nguyên do cũng hiểu và cảm thông, liên tục động viên Jungyeon, mong cô sớm khỏi bệnh. Dù vậy, nhiều người vẫn không khỏi tiếc nuối trước sự thay đổi này của người đẹp xứ Hàn, liên tục 'đào' lại những bức ảnh thời 'hoàng kim' của nữ ca sĩ. Hình ảnh thân hình 'chuẩn chỉnh' của Jungyeon trước đây. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng dù thân hình tăng cân nhưng đường nét gương mặt của Jungyeon vẫn rất xinh đẹp. Hy vọng nữ idol này sẽ sớm khỏe mạnh, trở lại với phiên bản tuyệt vời nhất và tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm âm nhạc tuyệt vời cho fan Hàn Quốc cũng như trên toàn thế giới.

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