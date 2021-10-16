3 mỹ nhân nhóm nhạc SNSD để tóc ngắn cực xinh, Yoona đẹp 'mê hồn', Taeyeon lạnh lùng kiêu sa

Riêng đến chuyện tóc tai, các mỹ nhân SNSD luôn chỉn chu, thời thượng và thậm chí là tạo nên cả xu hướng. Taeyeon đã góp phần lăng xê cho mái tóc nhuộm highlight vành tai, Yoona thì giúp kiểu tóc ngắn tỉa layer "làm mưa làm gió" vào mùa đông năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn có người hợp với tóc ngắn hơn hẳn các thành viên còn lại, và bung tỏa nhan sắc. Dưới đây là 3 cô nàng trong nhóm SNSD để kiểu tóc ngắn đẹp nhất, bất chấp mọi góc hình đều toát lên vẻ thần thái sang chảnh

Nhan sắc ngọt ngào của Taeyeon cực kỳ hợp với tóc ngắn.Kiểu tóc của Taeyeon là tóc ngắn tỉa layer, mái mưa, dài cỡ ngang xương quai xanh. Lựa chọn này càng tôn lên nét trẻ trung, ngọt ngào của trưởng nhóm SNSD. Không chỉ có khả năng hack tuổi tốt, tóc ngắn layer, mái lưa thưa còn rất sành điệu và phóng khoáng.

Kim Tae-yeon, thường được biết đến với nghệ danh Taeyeon, là một nữ ca sĩ người Hàn Quốc, giọng ca chính và trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Girls' Generation và là thành viên các nhóm nhỏ TTS và Oh!GG của Girls' Generation, cũng như nhóm nhạc đặc biệt SM the Ballad của S.M. Entertainment.

Có thể nói, tóc ngắn giúp cho cô nàng trưởng nhóm hack thêm vài tuổi so với tuổi thật của mình. Cô cũng là một trong những mỹ nhân Kpop được săn đón nhất hiện nay, cái tên Taeyoon chưa bao giờ hạ nhiệt. Mỗi sản phẩm âm nhạc hay những kiểu thời trang mới được cô nàng lăng xê thì ngay tức khắc mặt hàng đó sẽ cháy hàng. Các kiểu tóc cô nàng 'tậu' cho mình cũng không ngoại lệ.

Tiffany

Dù cô nàng đã trở về hình ảnh tóc dài thướt tha, nhưng mái tóc ngắn vẫn luôn là trong trong những hình tượng thành công nhất của cô nàng. Ảnh: Internet

Stephanie Young Hwang, thường được biết đến với nghệ danh Tiffany hoặc Tiffany Young, là một nữ ca sĩ và diễn viên người Mỹ gốc Hàn Quốc. Sinh ra và lớn lên ở California, cô được công ty giải trí Hàn Quốc SM Entertainment phát hiện vào năm 15 tuổi và sau đó chuyển đến Hàn Quốc.

Kiểu tóc ngắn của cô nàng Tiffany đã tạo được điểm nhấn trong lòng fan hâm mộ, gương mặt luôn toát lên vẻ thần thái lạnh lùng. Ảnh: Internet

Ở hiện tại, Tiffany Young đang gắn bó với kiểu tóc dài thướt tha, uốn sóng bồng bềnh và luôn thu hút với nhan sắc xinh đẹp, phong thái yêu kiều. Những tưởng, tóc dài đã rất hợp với Tiffany nhưng thực ra, "mắt cười" của SNSD còn từng có lựa chọn xuất sắc hơn nữa, đó chính là tóc bob đuôi bằng.

Tiffany từng một thời chuộng kiểu tóc ngắn và đôi khi những album cho ra mắt của cả nhóm vẫn sẽ thấy cô nàng trong hình tượng tóc tém cực xinh. Với gu thời trang cá tính nên trong một thời gian dài cô nàng vẫn luôn chọn lựa kiểu tóc ngắn mỗi khi xuất hiện cùng cả nhóm. Dù hiện tại, Tiffany đã trở lại với mái tóc dài nhưng hình tượng 'nữ thần' với mái tóc ngắn khiến các fan của cô nàng khó mà quên được.

Yoona

Cô nàng luôn là một trong những gương mặt sáng giá nhất được các nhãn hàng thời trang lớn săn đón. Ảnh: Internet

Im Yoon-ah, thường được biết đến với nghệ danh Yoona, là một nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Cô là thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation và nhóm nhỏ Girls' Generation-Oh!GG, đảm nhận các vai trò: hát phụ, visual, center và là gương mặt đại diện của nhóm.

Tóc ngắn đã giúp cho cô nàng trở nên sáng sủa hơn và mỗi góc hình dù bị chụp trộm vẫn đẹp bất chấp. Ảnh: Internet

Yoona để tóc lửng suôn mượt tự nhiên, rẽ ngôi lệch nhẹ là đã gây thương nhớ với nhan sắc dịu dàng, thanh nhã. Chỉ cần lưu ý một điều, đó là sấy cụp nhẹ phần đuôi để tạo phom chuẩn đẹp và chỉn chu. Nhan sắc nhờ vậy cũng sẽ lên hương. Nếu muốn hack tuổi, nhuộm nâu cho mái tóc là ý tưởng đáng lưu tâm.

Dù Yoona để kiểu tóc nào và hóa thân thành hình tượng nào thì cô nàng vẫn xứng danh 'nữ thần' trong mắt fan hâm mộ. Ảnh: Internet

Nhắc đến những kiểu tóc đẹp xuất sắc của Yoona thì không thể bỏ qua tóc ngắn tỉa layer. Cấu trúc tóc được tỉa layer, phần mái rèm cửa sóng nhẹ, kiểu tóc ngắn của Yoona rất nịnh mặt, tạo hiệu ứng cho các đường nét thêm mềm mại, thanh tú mà vẫn ghi điểm nữ tính, thanh lịch.