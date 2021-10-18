Trương Hằng bị phạt số tiền khổng lồ vì giúp Trịnh Sảng trốn thuế

Dù nữ diễn viên Trịnh Sảng đã lọt vào danh sách đen và sẽ không có cơ hội quay trở lại Cbiz nhưng những thông tin liên quan đến cô vẫn nhận được sự quan tâm của netizen.
- Trịnh Sảng phải nộp phạt số tiền khổng lồ, Trương Hằng cũng không thoát tội
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Dường như những ân oán giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn chưa thể kết thúc, mới đây chồng cũ nữ diễn viên nổi tiếng đã bị phạt hơn 100 tỷ đồng vì giúp vợ cũ trốn thuế.
Theo 163, những kết quả điều tra từ Cục Thuế Thượng Hải cho thấy, trong vụ án trốn thuế của nữ diễn viên Trịnh Sảng khi tham gia bộ phim “Thiện Nữ U Hồn”, Trương Hằng đóng vai trò quan trọng. Vào thời điểm đó, Trương Hằng chính là người đại diện của Trịnh Sảng. Trương Hằng chịu trách nhiệm ký các hợp đồng liên quan, đàm phán thù lao phim, chia nhỏ hợp đồng và lên kế hoạch để trốn tránh sự giám sát của các cơ quan chức năng trong ngành. Điều này đã giúp Trịnh Sảng trốn thuế.
Chính vì vậy, Trương Hằng phải chịu phạt 32.27 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 116 tỷ đồng) vì hành vi giúp Trịnh Sảng trốn thuế. Trước đây, chính Trương Hằng là người phanh phui việc Trịnh Sảng trốn thuế khiến nữ diễn viên nổi tiếng bị cơ quan thuế điều tra và phải đóng số tiền phạt khổng lồ. Mặc dù vậy Trương Hằng cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm liên đới.
Những ồn ào liên quan đến Trịnh Sảng và Trương Hằng bắt nguồn từ đầu năm nay. Trương Hằng tố Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ nhưng lại muốn bỏ con. Sau bê bối này, Trịnh Sảng chính thức bị tẩy chay. Không dừng lại ở đây, Trịnh Sảng và Trương Hằng tiếp tục tố nhau và trở thành trung tâm chú ý của cộng đồng mạng. Đến thời điểm hiện tại, những ân oán giữa cặp đôi này dường như vẫn chưa thể kết thúc.