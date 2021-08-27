Mới đây, những thông tin liên quan đến vụ trốn thuế của nữ diễn viên Trịnh Sảng đã chính thức được công bố với con số khổng lồ.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan thuế Trung Quốc đã tiến hành xử phạt hành vi trốn thuế của Trịnh Sảng. Theo Sina, tổng số tiền nữ diễn viên Trịnh Sảng phải nộp phạt là 299 triệu nhân dân tệ (tương đương 1.055 tỷ đồng). Trịnh Sảng không phản đối khi cục thuế tống đạt quyết định xử phạt và cũng đã nộp đủ số tiền bị phạt trong thời gian quy định nên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trịnh Sảng chính thức bị phạt tổng số tiền 299 triệu nhân dân tệ và nữ diễn viên đã hoàn thành việc nộp phạt

Bên cạnh đó, cục thuế cũng đã kiểm tra và phát hiện người tố cáo vụ này là Trương Hằng cũng có trách nhiệm liên đới và đang bị điều tra. Theo đó với tư cách là người môi giới và cũng là người quản lý của Trịnh Sảng, Trương Hằng cũng liên quan đến các hoạt động khác giúp Trịnh Sảng trốn thuế. Hiện tại cơ quan thuế cũng đã lập hồ sơ riêng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó người tố cáo Trịnh Sảng là Trương Hằng cũng sẽ bị điều tra với bê bối này

Sau khi Trương Hằng phanh phui việc Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ khiến nữ diễn viên đánh mất sự nghiệp, bạn trai cũ của Trịnh Sảng tiếp tục tố cáo người yêu cũ thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế. Sau đó cơ quan thuế đã chính thức vào cuộc điều tra vụ việc này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trinh-sang-phai-nop-phat-so-tien-khong-lo-truong-hang-cung-khong-thoat-toi-420744.html