Trịnh Sảng phải nộp phạt số tiền khổng lồ, Trương Hằng cũng không thoát tội

Sao quốc tế 27/08/2021 13:45

Mới đây, những thông tin liên quan đến vụ trốn thuế của nữ diễn viên Trịnh Sảng đã chính thức được công bố với con số khổng lồ.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan thuế Trung Quốc đã tiến hành xử phạt hành vi trốn thuế của Trịnh Sảng. Theo Sina, tổng số tiền nữ diễn viên Trịnh Sảng phải nộp phạt là 299 triệu nhân dân tệ (tương đương 1.055 tỷ đồng). Trịnh Sảng không phản đối khi cục thuế tống đạt quyết định xử phạt và cũng đã nộp đủ số tiền bị phạt trong thời gian quy định nên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

trinh sang 1
 Trịnh Sảng chính thức bị phạt tổng số tiền 299 triệu nhân dân tệ và nữ diễn viên đã hoàn thành việc nộp phạt

Bên cạnh đó, cục thuế cũng đã kiểm tra và phát hiện người tố cáo vụ này là Trương Hằng cũng có trách nhiệm liên đới và đang bị điều tra. Theo đó với tư cách là người môi giới và cũng là người quản lý của Trịnh Sảng, Trương Hằng cũng liên quan đến các hoạt động khác giúp Trịnh Sảng trốn thuế. Hiện tại cơ quan thuế cũng đã lập hồ sơ riêng để xử lý theo quy định của pháp luật.

trinh sang 2
 Trong khi đó người tố cáo Trịnh Sảng là Trương Hằng cũng sẽ bị điều tra với bê bối này

Sau khi Trương Hằng phanh phui việc Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ khiến nữ diễn viên đánh mất sự nghiệp, bạn trai cũ của Trịnh Sảng tiếp tục tố cáo người yêu cũ thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế. Sau đó cơ quan thuế đã chính thức vào cuộc điều tra vụ việc này.

Cuộc sống khốn khó của Trịnh Sảng, uống nước máy để cầm cự, tiết kiệm từng cái băng vệ sinh

Cuộc sống khốn khó của Trịnh Sảng, uống nước máy để cầm cự, tiết kiệm từng cái băng vệ sinh

Những chia sẻ mới đây của Trịnh Sảng về cuộc sống khốn khó tại Mỹ nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ diễn viên Trịnh Sảng Trương Hằng hợp đồng âm dương

TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống khốn khó của Trịnh Sảng, uống nước máy để cầm cự, tiết kiệm từng cái băng vệ sinh

Cuộc sống khốn khó của Trịnh Sảng, uống nước máy để cầm cự, tiết kiệm từng cái băng vệ sinh

Trịnh Sảng vừa xin lỗi, Trương Hằng đã có ngay động thái đáp trả đầy mạnh mẽ

Trịnh Sảng vừa xin lỗi, Trương Hằng đã có ngay động thái đáp trả đầy mạnh mẽ

SỐC: Sau hàng loạt drama, Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng nhiều lần ngoại tình

SỐC: Sau hàng loạt drama, Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng nhiều lần ngoại tình

Trương Hằng quá ngây thơ, không giành được quyền nuôi con mới là việc tốt đối với Trịnh Sảng?

Trương Hằng quá ngây thơ, không giành được quyền nuôi con mới là việc tốt đối với Trịnh Sảng?

Thái độ đáng chú ý của Trịnh Sảng khi phải đối mặt với hình phạt ngồi tù 7 năm cùng số tiền phạt khổng lồ

Thái độ đáng chú ý của Trịnh Sảng khi phải đối mặt với hình phạt ngồi tù 7 năm cùng số tiền phạt khổng lồ

Huỳnh Hiểu Minh, Chương Tử Di, Triệu Vy và hàng loạt sao hạng A Cbiz ‘khốn đốn’ sau bê bối của Trịnh Sảng

Huỳnh Hiểu Minh, Chương Tử Di, Triệu Vy và hàng loạt sao hạng A Cbiz ‘khốn đốn’ sau bê bối của Trịnh Sảng

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi