Sau khi chính thức nộp phạt vì trốn thuế, Trịnh Sảng tiếp tục chĩa mũi nhọn vào Trương Hằng

Động thái mới nhất của nữ diễn viên Trịnh Sảng cho thấy cô đang tiếp tục tuyên chiến với bạn trai cũ Trương Hằng.

Đầu năm 2021, nữ diễn viên Trịnh Sảng bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ nhưng lại muốn bỏ hai con. Sau bê bối này, Trịnh Sảng chính thức bị tẩy chay tại Trung Quốc, các bộ phim của nữ diễn viên nổi tiếng không thể phát sóng, các nhãn hàng cũng ngừng hợp tác với Trịnh Sảng.

Sự nghiệp của Trịnh Sảng chính thức tiêu tan sau bê bối mang thai hộ

Không chỉ vậy, sau đó Trương Hằng còn tố cáo Trịnh Sảng thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế. Với những bằng chứng Trương Hằng cung cấp, cơ quan thuế của Trung Quốc đã vào cuộc điều tra. Mới đây, cơ quan thuế đã chính thức thông báo, Trịnh Sảng trốn thuế và phải nộp phạt tổng số tiền là 299 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 1.000 tỷ đồng). Ngay sau đó, Trịnh Sảng đã có thư xin lỗi trên trang cá nhân của mình.

Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng trốn thuế bằng hợp đồng âm dương

Trịnh Sảng đã phải nộp phạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng vì trốn thuế

Sau sự việc này, vào ngày 2/9 Trịnh Sảng được cho là đã dùng tài khoản phụ để gửi đi một thông điệp. Theo đó, nữ diễn viên họ Trịnh nói rằng: “Đừng ép tôi nữa, có người không biết tìm được ở đâu thủy quân hắc phẩn thật đáng kinh tởm, còn nói rằng không phải không phục, thời gian chưa đến”. Những lời này của Trịnh Sảng rõ ràng đang nhằm vào bạn trai cũ Trương Hằng. Đây cũng là động thái đầu tiên của Trịnh Sảng sau khi chính thức gửi thư xin lỗi.

Trịnh Sảng phải nộp phạt số tiền khổng lồ, Trương Hằng cũng không thoát tội Mới đây, những thông tin liên quan đến vụ trốn thuế của nữ diễn viên Trịnh Sảng đã chính thức được công bố với con số khổng lồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-chinh-thuc-nop-phat-vi-tron-thue-trinh-sang-tiep-tuc-chia-mui-nhon-vao-truong-hang-422089.html