Nguyên nhân thực sự khiến ‘tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất ngừng đăng video

Sao quốc tế 31/08/2021 13:16

Mới đây, cô gái được mệnh là ‘tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất bất ngờ thông báo sẽ ngừng cập nhật video trên các nền tảng video trực tuyến trong một thời gian.

Vào ngày 30/8, Lý Tử Thất bất ngờ đăng tải thông tin cô đang đi báo cảnh sát và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội xứ Trung. Theo Sina, có thông tin cho rằng có người đã giả danh Lý Tử Thất để nhắn tin lừa đảo, trước đây trợ lý của Lý Tử Thất cũng nhắc nhở mọi người không nên bị lừa.

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 Sáng sớm 30/8, Lý Tử Thất cho biết rằng mình đi báo cảnh sát khiến nhiều fan hâm mộ lo lắng

Theo 163, những fan hâm mộ vô cùng lo lắng cho Lý Tử Thất, theo một người hâm mộ, lý do khiến Lý Tử Thất báo cảnh sát được cho là có người đã lẻn vào khu vực nhà Lý Tử Thất để livestream, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của “tiên nữ đồng quê” và gia đình cô.

Ngày 26/8, trợ lý của Lý Tử Thất bất ngờ thông báo rằng, phía Lý Tử Thất sẽ ngừng cập nhật video mới lên các kênh của mình trong một gian để sắp xếp lại cuộc sống. Mặc dù rất nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng ít ai biết rằng Lý Tử Thất vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba.

Lý Tử Thất là một cô gái sinh ra ở nông thôn, bố mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Sau khi bố qua đời, Lý Tử Thất sống cùng ông bà nội, đây cũng chính là quãng thời gian giúp Lý Tử Thất tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trở thành tư liệu quan trọng trong các video của cô.

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 Dù nổi tiếng mạng xã hội nhưng ít ai biết được rằng Lý Tử Thất chưa tốt nghiệp cấp ba, cô sẽ tạm ngưng cập nhật video trên các kênh của mình một thời gian

Năm 2016, Lý Tử Thất nhận được sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng khi đăng tải các video trên các nền tảng video trực tuyến. Cuộc sống đồng quê và ẩm thực trong các video của Lý Tử Thất thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xã hội.

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Trong video mới được Lý Tử Thất đăng tải, nhiều netizen tinh mắt đã phát hiện gương mặt của ‘tiên nữ đồng quê’ khá khác lạ.

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