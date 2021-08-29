Động thái mới nhất của Triệu Vy giữa bê bối bị phong sát

Mới đây nữ diễn viên Triệu Vy đã có những cập nhật đầu tiên giữa tâm bão bị phong sát và bỏ trốn sang Pháp.
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Ngày 29/8 nữ diễn viên Triệu Vy đã cập nhật trang instagram cá nhân và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người gọi đây là thông điệp “báo bình an” của Triệu Vy đến fan hâm mộ.
Triệu Vy đã đăng một số hình ảnh với dòng trạng thá: “Mùa đẹp nhất, nói chuyện phiếm cùng bố mẹ cứ như thể mình chưa từng lớn, thật tốt”. Vậy nhưng sau đó “nàng Tiểu Yến Tử” đã xóa bài đăng này. Theo QQ, rất có thể hiện nay nữ diễn viên họ Triệu đang sống ở An Huy cùng bố mẹ.
Sau khi những bộ phim có sự tham gia của Triệu Vy đồng loạt bị gỡ khỏi các nền tảng video trực tuyến, rất nhiều tin đồn liên quan đến người đẹp họ Triệu đã được lan truyền trên mạng xã hội. Có thông tin cho rằng, Triệu Vy đang đối mặt với án phong sát trên lãnh thổ Trung Quốc.
Không chỉ vậy, có thông tin cho rằng, ngay trong đêm nữ diễn viên Triệu Vy đã thuê chuyên cơ bay sang Pháp để lánh nạn. Những người bạn thân của Triệu Vy ở Trung Quốc đều không thể liên hệ được với người đẹp họ Triệu. Vài năm trước đây, Triệu Vy và chồng đã mua trang trại sản xuất rượu nho tại Pháp. Đứng trước những tin đồn này, phía Triệu Vy chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.