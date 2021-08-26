HOT: Tên Triệu Vy chính thức ‘bay màu’ khỏi các bộ phim tiêu biểu khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ

Sao quốc tế 26/08/2021 21:55

Hàng loạt các bộ phim nổi tiếng làm nên tên tuổi của Triệu Vy đã xóa tên nữ diễn viên ra khỏi phần diễn viên chính.

Mới đây các tác phẩm làm nên tên tuổi của Triệu Vy như Hoàn Châu Cách Cách phần 1 và phần 2, Họa Bì, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Kinh Hoa Yên Vân, Mẹ Hổ Bố Mèo… đều xóa tên nữ diễn viên nổi tiếng ra khỏi phần diễn viên tham gia bộ phim. Sự việc này khiến netizen xứ Trung vô cùng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

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 Thời gian trước đã có tin đồn rằng Triệu Vy sẽ là nghệ sĩ tiếp theo bị phong sát

Sau khi Trương Triết Hạn chính thức bị phong sát, làng giải trí Hoa ngữ từng có tin đồn cho rằng người tiếp theo bị phong sát chính là nữ diễn viên Triệu Vy. Vậy nhưng tất cả vẫn chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, những động thái gần đây trên các nền tảng lớn tại Trung Quốc cho thấy rất có thể tin đồn này là thật. Hiện tại tên của Triệu Vy đã không còn xuất hiện trong các bộ phim đình đám làm nên tên tuổi của mình.

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 Tên của Triệu Vy đã không còn xuất hiện trong phần diễn viên của Hoàn Châu Cách Cách phần 1 và phần 2
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 Tân Dòng Sông Ly Biệt cũng không có tên Triệu Vy trong danh sách diễn viên
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 Bộ phim Kinh Hoa Yên Vân cũng xóa tên nữ diễn viên họ Triệu

Triệu Vy từng gây ấn tượng sâu sắc với khán giả qua các bộ phim truyền hình đình đám như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Kinh Hoa Yên Vân… Những bộ phim này giúp Triệu Vy trở thành một trong những ngôi sao được yêu mến hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ trong rất nhiều năm.

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Từ khóa:   diễn viên Triệu Vy Trương Triết Hạn Hoàn Châu Cách Cách

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