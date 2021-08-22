Nhan sắc chẳng thể nhận ra của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba khi chụp cận mặt

Được mệnh danh là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz nhưng ít ai ngờ rằng khi chụp cận mặt, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị dìm hàng như vậy.
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Thời gian qua, nhiều “mọt phim” Hoa ngữ đều đứng ngồi không yên với bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đóng chính. Không chỉ nội dung hấp dẫn, nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương cũng nhận về cơn mưa lời khen với tạo hình trong bộ phim này.
Vậy nhưng mới đây, một vài hình ảnh cận cảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được đăng tải và lại trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng xứ Trung. Trong những tấm hình này, những nếp nhăn cùng làn da xuống cấp của Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng, không thể tin được đây lại là nhan sắc thật của mỹ nhân đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.