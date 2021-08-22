Nhan sắc chẳng thể nhận ra của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba khi chụp cận mặt

Sao quốc tế 22/08/2021 22:22

Được mệnh danh là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz nhưng ít ai ngờ rằng khi chụp cận mặt, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị dìm hàng như vậy.

Thời gian qua, nhiều “mọt phim” Hoa ngữ đều đứng ngồi không yên với bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đóng chính. Không chỉ nội dung hấp dẫn, nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương cũng nhận về cơn mưa lời khen với tạo hình trong bộ phim này.

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 Nhan sắc vạn người mê của Địch Lệ Nhiệt Ba 'đốn tim' những người hâm mộ khó tính nhất
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 Vậy nhưng mới đây những hình ảnh cận mặt của mỹ nhân Tân Cương nhận được sự chú ý của netizen
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 Làn da của Địch Lệ Nhiệt Ba bị lão hóa và không được mượt mà như những tấm hình đã được chỉnh sửa
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 Lỗ chân lông khá to và mụn khá nhiều đã xuất hiện trên mặt của mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz
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 Dù được đánh giá rất cao về nhan sắc nhưng không ít lần Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng khi khoe mặt mộc
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 Không ai tin nổi đây lại là khuôn mặt của mỹ nhân đình đám nhất Cbiz thời điểm hiện tại
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 Không chỉ da mặt, da tay của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khá nhăn nheo...
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... và da chân của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng xuất hiện rất nhiều những vết thâm đen 

Vậy nhưng mới đây, một vài hình ảnh cận cảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được đăng tải và lại trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng xứ Trung. Trong những tấm hình này, những nếp nhăn cùng làn da xuống cấp của Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng, không thể tin được đây lại là nhan sắc thật của mỹ nhân đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

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