Hậu ly hôn, mỹ nhân Tân Cương khoe nhan sắc rạng ngời đốn tim fan hâm mộ

Đồng Lệ Á sinh năm 1984 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ mỹ nhân Tân Cương đã có đam mê nghệ thuật. Đồng Lệ Á gây ấn tượng với nhiều tạo hình cổ trang và đặc biệt nổi tiếng khi tham gia bộ phim “Cung Tỏa Tâm Ngọc”.

Đồng Lệ Á là nữ diễn viên rất được yêu mến tại Trung Quốc

Khi sự nghiệp đang có những bước phát triển đột phá, Đồng Lệ Á công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên Trần Tư Thành. Sau đó cặp đôi tiến đến hôn nhân và nhận được nhiều lời chúc phúc của đồng nghiệp và fan hâm mộ. Vậy nhưng khi hôn nhân đang hạnh phúc, Trần Tư Thành bị phanh phui chuyện ngoại tình. Dù khi đó nhiều người khuyên Đồng Lệ Á ly hôn nhưng cô vẫn bên cạnh và bảo vệ Trần Tư Thành.