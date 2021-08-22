Hậu ly hôn, mỹ nhân Tân Cương khoe nhan sắc rạng ngời đốn tim fan hâm mộ

Những hình ảnh mới nhất của mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á nhận cơn mưa lời khen ngợi của fan hâm mộ và cộng đồng mạng.
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Đồng Lệ Á sinh năm 1984 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ mỹ nhân Tân Cương đã có đam mê nghệ thuật. Đồng Lệ Á gây ấn tượng với nhiều tạo hình cổ trang và đặc biệt nổi tiếng khi tham gia bộ phim “Cung Tỏa Tâm Ngọc”.
Khi sự nghiệp đang có những bước phát triển đột phá, Đồng Lệ Á công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên Trần Tư Thành. Sau đó cặp đôi tiến đến hôn nhân và nhận được nhiều lời chúc phúc của đồng nghiệp và fan hâm mộ. Vậy nhưng khi hôn nhân đang hạnh phúc, Trần Tư Thành bị phanh phui chuyện ngoại tình. Dù khi đó nhiều người khuyên Đồng Lệ Á ly hôn nhưng cô vẫn bên cạnh và bảo vệ Trần Tư Thành.
Đến tháng 5/2021, vợ chồng Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành mới chính thức công khai chuyện ly hôn. Dù đã kết thúc hôn nhân nhưng cả hai vẫn xem nhau là bạn, cùng nhau chăm sóc con. Có nguồn tin cho rằng, trên thực tế Đồng Lệ Á và chồng cũ đã làm thủ tục ly hôn từ lâu nhưng chưa muốn công khai với truyền thông và phải đợi đến tháng 5 vừa rồi với chính thức thông báo.
Sau khi ly hôn, mỹ nhân Tân Cương ngày càng xinh đẹp, cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình và các sự kiện. Fan hâm mộ Đồng Lệ Á nhận xét rằng, sau khi chia tay chồng cũ, người đẹp ngày càng thăng hạng về nhan sắc và thành công trong sự nghiệp.