Tài tử vào vai Hùng Bá trong bộ phim nổi tiếng ‘Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ’ vừa qua đời do nhiễm COVID-19.

Mạng Hoàn Cầu đưa tin, theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, nam diễn viên gạo cội Sonny Chiba đã qua đời vào chiều ngày 19/8, hưởng thọ 82 tuổi. Nguồn tin này cũng cho hay, Sonny Chiba qua đời vì nhiễm COVID-19. Sonny Chiba từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình của làng giải trí Hoa ngữ, trong đó khán giả ấn tượng nhất với ông qua vai Hùng Bá trong “Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ”.

Nam diễn viên Sonny Chiba qua đời ở tuổi 82 vì nhiễm COVID-19

Sonny Chiba qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Kimitsu, tỉnh Chiba, Nhật Bản vào lúc 17 giờ 26 phút ngày 19/8 do nhiễm COVID-19. Công ty của nam diễn viên cũng đã xác nhận thông tin này. Được biết Sonny Chiba đã nhập viện do tình trạng ngày một xấu vì nhiễm COVID-19 kể từ ngày 8/8 và đã phải thở oxy liên tục.

Ông từng gây ấn tượng với vai diễn trong 'Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ'...

... và trong cả bản truyền hình của bộ phim 'Phong Vân'

Sonny Chiba sinh ngày 22/1/1939 tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1959. Sonny Chiba đã tham gia và gây ấn tượng mạnh với khán giả trong bộ phim điện ảnh “Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ” và phim truyền hình “Phong Vân”.

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