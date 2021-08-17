Vừa ly hôn được 4 tháng, Triệu Lệ Dĩnh đã quay về bên Phùng Thiệu Phong?

Động thái mới của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người nghi ngờ cô đã quay trở về bên chồng cũ sau 4 tháng ly hôn.

Cuối tháng 4 Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gây sốc cho fan hâm mộ khi bất ngờ cùng nhau thông báo ly hôn. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên xuất hiện trên truyền thông trong khi đó Phùng Thiệu Phong lại khá kín tiếng. Nói đến vụ ly hôn của nữ diễn viên họ Triệu vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà cả hai nhân vật chính vẫn chưa chịu công khai.

Công việc của Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất thuật lợi sau khi ly hôn với chồng cũ

Tháng trước, truyền thông Hong Kong đưa tin, sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã đi xem mắt nhưng không thành công. Điều này khiến cộng đồng mạng lại dấy lên nhiều đồn đoán, có thể do nam tài tử họ Phùng không thể quên được vợ cũ và muốn theo đuổi lại Triệu Lệ Dĩnh nên mới chưa thể xem mắt thành công.

Truyền thông Hong Kong cho biết, Phùng Thiệu Phong đã đi xem mắt nhưng thất bại

Vậy nhưng mới đây lại có netizen phát hiện ra rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng ở một chung cư. Cụ thể ngày 10/8, phóng viên bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh quay video quảng cáo ở Thượng Hải. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng đang sống ở đây.

Xe của Triệu Lệ Dĩnh bị phát hiện trong khu vực nhà Phùng Thiệu Phong

Sau 4 tháng ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh lại vướng tin đồn quay lại với chồng cũ

Sau khi trở về nhà Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh ở lại đến sáng hôm sau mới rời đi. Điều này khiến nhiều người phỏng đoán, phải chăng sau 4 tháng ly hôn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã thực sự quay về bên nhau? Hiện tại phía Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho tin đồn lần này.

Triệu Lệ Dĩnh sớm đã nhìn thấu bản chất con người Ngô Diệc Phàm chỉ bằng một chi tiết nhỏ Triệu Lệ Dĩnh vốn là người thẳng thắn nổi tiếng của Cbiz, khi cùng Ngô Diệc Phàm tham gia một chương trình, nữ diễn viên họ Triệu đã sớm nhìn thấy bản chất của nam ca sĩ này.

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