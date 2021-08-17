Vừa ly hôn được 4 tháng, Triệu Lệ Dĩnh đã quay về bên Phùng Thiệu Phong?

Động thái mới của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người nghi ngờ cô đã quay trở về bên chồng cũ sau 4 tháng ly hôn.
- Vừa dọn khỏi ‘tổ ấm’ của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã sở hữu ngay biệt thự trị giá gần 300 tỷ
- Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh từ chối xem mắt, ngày càng xinh đẹp và phá cách
Cuối tháng 4 Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gây sốc cho fan hâm mộ khi bất ngờ cùng nhau thông báo ly hôn. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên xuất hiện trên truyền thông trong khi đó Phùng Thiệu Phong lại khá kín tiếng. Nói đến vụ ly hôn của nữ diễn viên họ Triệu vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà cả hai nhân vật chính vẫn chưa chịu công khai.
Tháng trước, truyền thông Hong Kong đưa tin, sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã đi xem mắt nhưng không thành công. Điều này khiến cộng đồng mạng lại dấy lên nhiều đồn đoán, có thể do nam tài tử họ Phùng không thể quên được vợ cũ và muốn theo đuổi lại Triệu Lệ Dĩnh nên mới chưa thể xem mắt thành công.
Vậy nhưng mới đây lại có netizen phát hiện ra rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng ở một chung cư. Cụ thể ngày 10/8, phóng viên bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh quay video quảng cáo ở Thượng Hải. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng đang sống ở đây.
Sau khi trở về nhà Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh ở lại đến sáng hôm sau mới rời đi. Điều này khiến nhiều người phỏng đoán, phải chăng sau 4 tháng ly hôn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã thực sự quay về bên nhau? Hiện tại phía Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho tin đồn lần này.