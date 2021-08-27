Triệu Vy vội vàng thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp giữa bê bối bị ‘phong sát’?

Sau khi hàng loạt các tác phẩm đình đám của Triệu Vy bị xóa, tất cả mọi người trong giới giải trí Hoa ngữ đều không thể liên lạc với nữ diễn viên.

Tối 26/8, hàng loạt các bộ phim điện ảnh và truyền hình có sự góp mặt của nữ diễn viên Triệu Vy đều bị xóa khỏi các nền tảng phát sóng trực tuyến. Điều này làm dấy lên hoài nghi rằng Triệu Vy đang đối mặt với lệnh phong sát.

Những bộ phim có sự góp mặt của Triệu Vy đều bị xóa không rõ lý do trên các nền tảng nghe nhìn trực tuyến lớn tại Trung Quốc

Trên các nền tảng trực tuyến lớn tại Trung Quốc, mọi người đều không thể tìm thấy tên Triệu Vy. Những người thạo tin trong giới giải trí Hoa ngữ tiết lộ, không ai có thể liên lạc được với Triệu Vy, cả Vương Phi cũng không có tin tức gì về người bạn tốt này.

Sáng ngày 27/8, dư luận xứ Trung xôn xao với thông tin Triệu Vy đã bỏ chạy trong đêm. Cô thuê chuyên cơ để bay sang Pháp, có người đã nhìn thấy Triệu Vy tại sân bay Bordeaux. Tuy nhiên không ai có thể xác nhận được tính chính xác của nguồn tin này. Nhiều năm trước, Triệu Vy và chồng đã từng mua trang tại và sản xuất rượu vang ở Pháp, đây có thể là điểm đến tốt nhất của nữ diễn viên trong thời gian sóng gió.

Có thông tin cho rằng Triệu Vy đã thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp giữa bê bối bị 'phong sát'

Hiện tại phía Triệu Vy và phòng làm việc của cô chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho những tin đồn phong sát lần này. Vậy nhưng nhìn vào những gì đang xảy ra có thể thấy rằng sự việc của Triệu Vy có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ việc của Ngô Diệc Phàm, Hoắc Tôn hay Trương Triết Hạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-vy-voi-vang-thue-chuyen-co-bo-tron-sang-phap-giua-be-boi-bi-phong-sat-420760.html