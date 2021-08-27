Triệu Vy vội vàng thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp giữa bê bối bị ‘phong sát’?

Sao quốc tế 27/08/2021 14:55

Sau khi hàng loạt các tác phẩm đình đám của Triệu Vy bị xóa, tất cả mọi người trong giới giải trí Hoa ngữ đều không thể liên lạc với nữ diễn viên.

Tối 26/8, hàng loạt các bộ phim điện ảnh và truyền hình có sự góp mặt của nữ diễn viên Triệu Vy đều bị xóa khỏi các nền tảng phát sóng trực tuyến. Điều này làm dấy lên hoài nghi rằng Triệu Vy đang đối mặt với lệnh phong sát.

trieu vy 1
 Những bộ phim có sự góp mặt của Triệu Vy đều bị xóa không rõ lý do trên các nền tảng nghe nhìn trực tuyến lớn tại Trung Quốc

Trên các nền tảng trực tuyến lớn tại Trung Quốc, mọi người đều không thể tìm thấy tên Triệu Vy. Những người thạo tin trong giới giải trí Hoa ngữ tiết lộ, không ai có thể liên lạc được với Triệu Vy, cả Vương Phi cũng không có tin tức gì về người bạn tốt này.

Sáng ngày 27/8, dư luận xứ Trung xôn xao với thông tin Triệu Vy đã bỏ chạy trong đêm. Cô thuê chuyên cơ để bay sang Pháp, có người đã nhìn thấy Triệu Vy tại sân bay Bordeaux. Tuy nhiên không ai có thể xác nhận được tính chính xác của nguồn tin này. Nhiều năm trước, Triệu Vy và chồng đã từng mua trang tại và sản xuất rượu vang ở Pháp, đây có thể là điểm đến tốt nhất của nữ diễn viên trong thời gian sóng gió.

trieu vy 2
 Có thông tin cho rằng Triệu Vy đã thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp giữa bê bối bị 'phong sát'

Hiện tại phía Triệu Vy và phòng làm việc của cô chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho những tin đồn phong sát lần này. Vậy nhưng nhìn vào những gì đang xảy ra có thể thấy rằng sự việc của Triệu Vy có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ việc của Ngô Diệc Phàm, Hoắc Tôn hay Trương Triết Hạn.

HOT: Tên Triệu Vy chính thức ‘bay màu’ khỏi các bộ phim tiêu biểu khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ

HOT: Tên Triệu Vy chính thức ‘bay màu’ khỏi các bộ phim tiêu biểu khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ

Hàng loạt các bộ phim nổi tiếng làm nên tên tuổi của Triệu Vy đã xóa tên nữ diễn viên ra khỏi phần diễn viên chính.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Triệu Vy Ngô Diệc Phàm Trương Triết Hạn

TIN LIÊN QUAN

HOT: Tên Triệu Vy chính thức ‘bay màu’ khỏi các bộ phim tiêu biểu khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ

HOT: Tên Triệu Vy chính thức ‘bay màu’ khỏi các bộ phim tiêu biểu khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ

Cuộc sống của mỹ nhân từng nổi tiếng hơn Triệu Vy, vì 5 đứa trẻ chết cóng mà tuyên bố mãi mãi rời khỏi showbiz

Cuộc sống của mỹ nhân từng nổi tiếng hơn Triệu Vy, vì 5 đứa trẻ chết cóng mà tuyên bố mãi mãi rời khỏi showbiz

Ảnh hưởng nặng nề sau bê bối của Ngô Diệc Phàm, ‘Thanh Trâm Hành’ quay lại toàn bộ, nam chính gây tò mò

Ảnh hưởng nặng nề sau bê bối của Ngô Diệc Phàm, ‘Thanh Trâm Hành’ quay lại toàn bộ, nam chính gây tò mò

‘Con mồi' duy nhất lọt lưới hé lộ chi tiết quá trình săn mồi có một không hai của Ngô Diệc Phàm

‘Con mồi' duy nhất lọt lưới hé lộ chi tiết quá trình săn mồi có một không hai của Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm từng lên kế hoạch thuê máy bay riêng trốn về Canada trước khi bị bắt?

Ngô Diệc Phàm từng lên kế hoạch thuê máy bay riêng trốn về Canada trước khi bị bắt?

Sau nửa tháng bị tạm giam để điều tra, Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ vì tội cưỡng hiếp

Sau nửa tháng bị tạm giam để điều tra, Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ vì tội cưỡng hiếp

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi