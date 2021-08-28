Triệu Vy đã đoàn tụ với chồng sau khi thuê chuyên cơ sang Pháp ‘lánh nạn’?

Một vài nguồn tin cho hay, sau khi bỏ trốn sang Pháp trong đêm, nữ diễn viên Triệu Vy đã đoàn tụ với chồng mình.

Ngày 27/8, truyền thông Hoa ngữ có thông tin rằng, nữ diễn viên Triệu Vy đã thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp ngay trong đêm. Trước đó, vào tối ngày 26/8, hàng loạt các bộ phim truyền hình và điện ảnh có sự góp mặt của Triệu Vy đã bị các nền tảng video trực tuyến tại Trung Quốc gỡ bỏ.

Những bộ phim đình đám của Triệu Vy đều bị các nền tảng video trực tuyến gỡ trong một đêm

Một cư dân mạng nói rằng, người này có một người bạn ở Bordeaux, người này cho biết, chuyến bay của Triệu Vy đến Pháp vào khoảng 2 giờ sáng ngày 27/8 (giờ Pháp). Sau khi xuống máy bay, Triệu Vy đã lên một chiếc ô tô và nhanh chóng rời khỏi sân bay. Điều này có thể giải thích được vì sao những người bạn thân thiết nhất của Triệu Vy tại Trung Quốc không thể liên lạc được với cô giữa bê bối bị phong sát.

Có nguồn tin cho rằng, Triệu Vy đã đoàn tụ với Huỳnh Hữu Long tại Pháp

Nguồn tin này cũng cho hay, Triệu Vy không chỉ đến Bordeaux mà còn cho rằng cô và chồng Huỳnh Hữu Long đã đoàn tụ với nhau tại một nhà máy rượu ở vùng quê Bordeaux. Người này cho biết, chồng của Triệu Vy sớm đã trốn sang đây từ lâu rồi.

Hiện tại phía nữ diễn viên Triệu Vy vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho bê bối gần đây

Không biết tính chính xác của những tin đồn này đến đâu nhưng những bộ phim có sự góp mặt của Triệu Vy bị gỡ là thật. Nhiều người đánh giá vụ việc của Triệu Vy còn nghiêm trọng hơn bê bối của Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm hay Trương Triết Hạn. Đến thời điểm hiện tại phía Triệu Vy vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào cho những tin đồn mới đây.

4 nguyên nhân khiến Triệu Vy ‘ngã ngựa’, đánh mất toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng trong 3 giờ đồng hồ Chỉ trong 3 giờ đồng hồ, tất cả các bộ phim có sự góp mặt của Triệu Vy đều bị xóa khỏi các nền tảng video trực tuyến tại Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-vy-da-doan-tu-voi-chong-sau-khi-thue-chuyen-co-sang-phap-lanh-nan-420998.html