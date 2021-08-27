4 nguyên nhân khiến Triệu Vy ‘ngã ngựa’, đánh mất toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng trong 3 giờ đồng hồ

Sao quốc tế 27/08/2021 21:50

Chỉ trong 3 giờ đồng hồ, tất cả các bộ phim có sự góp mặt của Triệu Vy đều bị xóa khỏi các nền tảng video trực tuyến tại Trung Quốc.

Sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Vy dường như đang gặp vấn đề đặc biệt nghiêm trọng khi hàng loạt bộ phim có sự tham gia của cô đều bị các nền tảng video trực tuyến gỡ bỏ. Những người bạn thân thiết của Triệu Vy cũng đều xóa bỏ hoặc để ẩn những hình ảnh và những thông tin của Triệu Vy trên trang cá nhân vì sợ liên lụy. Có thông tin cho rằng, ngay trong đêm xảy ra sự việc, Triệu Vy đã thuê chuyên cơ sang Pháp “lánh nạn”. Nhiều cư dân mạng xứ Trung cho rằng có 4 nguyên nhân khiến nữ diễn viên Triệu Vy đánh mất sự nghiệp lừng lẫy của mình.

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 Có tin đồn nữ diễn viên Triệu Vy đã trốn sang Pháp giữa lúc vướng tin đồn bị phong sát

Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn là nghệ sĩ thuộc công ty Triệu Vy quản lý, vậy nhưng mới đây, Trương Triết Hạn đã bị phong sát triệt để chỉ trong vòng 2 ngày khi những hình ảnh anh đến thăm một ngôi đền ở Nhật Bản được đăng tải. Dù Trương Triết Hạn gặp bê bối lớn như vậy nhưng Triệu Vy không có động thái kịp thời, thậm chí còn lưu giữ hình chúc mừng sinh nhật Trương Triết Hạn trên trang cá nhân. Bên cạnh đó Triệu Vy cũng không kịp thời xin lỗi trước công chúng bởi những hành vi của nghệ sĩ do mình quản lý.

Trang phục

Cách đây 20 năm, Triệu Vy đã từng gây tranh cãi khi mặc một bộ trang phục có liên quan đến vấn đề lịch sử để chụp ảnh. Hành động này của Triệu Vy khiến dư luận lúc bấy giờ vô cùng phẫn nộ. Sự việc lần này của Trương Triết Hạn khiến bê bối trước đây của Triệu Vy một lần nữa bị khui lại.

Đầu tư

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 Trước đây, vợ chồng Triệu Vy từng bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm

Không chỉ nổi tiếng trong sự nghiệp diễn xuất, Triệu Vy còn lấn sân sang lĩnh vực đầu tư. Cô từng rất thành công và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vậy nhưng sau đó vợ chồng Triệu Vy đối mặt với hàng trăm vụ kiện vì thao túng thị trường chứng khoán. Cũng vì bê bối này khiến vợ chồng Triệu Vy bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm.

Huỳnh Hữu Long

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 Những thông tin liên quan đến thân thế Huỳnh Hữu Long khá ít ỏi

Nhiều người biết đến Huỳnh Hữu Long với vai trò là chồng của Triệu Vy, vậy nhưng những thông tin liên quan đến người đàn ông này vẫn là điều bí ẩn. Những giá trị tài sản ròng và sản phẩm mà Huỳnh Hữu Long kinh doanh trở thành ẩn số. Có thông tin cho rằng, Huỳnh Hữu Long xuất thân là một tài xế, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ và lấy được Triệu Vy.

Triệu Vy vội vàng thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp giữa bê bối bị ‘phong sát’?

Triệu Vy vội vàng thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp giữa bê bối bị ‘phong sát’?

Sau khi hàng loạt các tác phẩm đình đám của Triệu Vy bị xóa, tất cả mọi người trong giới giải trí Hoa ngữ đều không thể liên lạc với nữ diễn viên.

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Từ khóa:   Huỳnh Hữu Long Trương Triết Hạn diễn viên Triệu Vy

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