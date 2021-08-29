Điểm danh những mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ trốn thuế, đều là những đại mỹ nhân

Dù nổi tiếng và vô cùng xinh đẹp nhưng rất nhiều mỹ nhân của giới giải trí Hoa ngữ đã bị điều tra vì trốn thuế. Thậm chí có những người phải ngồi tù vì hành vi của mình.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nữ diễn viên Trịnh Sảng bị phạt 299 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.055 tỷ đồng) vì tội trốn thuế. Trước đó, Trịnh Sảng đã bị Trương Hằng tố cáo thực hiện hợp đồng âm dương để trốn thuế. Mặc dù bị phạt số tiền khổng lồ nhưng Trịnh Sảng đã hoàn thành việc nộp phạt trong thời gian quy định nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Lưu Hiểu Khánh từng phải ngồi tù 422 ngày vì trốn thuế

Lưu Hiểu Khánh là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ suốt một thời gian dài. Vậy nhưng năm 1996, Lưu Hiểu Khánh bị điều tra vì trốn thuế và phải nộp phạt hơn 14 triệu nhân dân tệ. Vào thời điểm đó, số tiền này là vô cùng lớn, không chỉ vậy, Lưu Hiểu Khánh còn phải ngồi tù 422 ngày.

Tiêu Tường

Đệ nhất mỹ nhân Tiêu Tường cũng đã từng phải kiện tụng vì trốn thuế

Từng được ví von là “Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” vậy nhưng năm 2009, nữ diễn viên Tiêu Tường bị phạt 3.85 triệu Đài tệ vì tội trốn thuế. Vụ kiện trốn thuế liên tục diễn ra nhưng cuối cùng Tiêu Tường đã thua kiện và phải nộp phạt bổ sung.

Phạm Băng Băng

Bê bối của Phạm Băng Băng khiến làng giải trí Hoa ngữ chao đảo

Năm 2018 nữ diễn viên Phạm Băng Băng gây ra một cơn địa chấn khi bị điều tra vì trốn thuế. Nữ diễn viên họ Phạm cuối cùng bị phạt 884 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 3.000 tỷ đồng). Sau bê bối của Phạm Băng Băng, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ cũng đã tiến hành nộp thuế bổ sung.

Lâm Chí Linh

Lâm Chí Linh cũng đã từng thua kiện sau khi vướng bê bối trốn thuế

Chân dài hàng đầu Đài Loan Lâm Chí Linh cũng đã từng nhận được thông báo nộp phạt 1.8 triệu nhân dân tệ. Vậy nhưng khi đó Lâm Chí Linh cho rằng mình không hề trốn thuế nên đã kháng cáo. Cuối cùng Lâm Chí Linh thua kiện và phải nộp 1.5 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên sự việc này không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lâm Chí Linh trong làng giải trí.