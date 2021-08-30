Tài tử ‘Anh hùng xạ điêu’ gây phản cảm khi hôn lên đùi cô con gái 15 tuổi

Sao quốc tế 30/08/2021 23:40

Nam tài tử Lý Á Bằng vừa gây tranh cãi khi đăng tải video thân mật quá mức với cô con gái 15 tuổi Lý Yên.

Mới đây, nam diễn viên Lý Á Bằng đã đăng tải một đoạn clip lên trang cá nhân và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng xứ Trung. Không chỉ thể hiện tình cảm thái quá, nam tài tử “Anh hùng xạ điêu” còn hôn lên đùi cô con gái 15 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng.

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 Hành động gây tranh cãi của Lý Á Bằng với con gái nhận nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng

Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng, con gái đang ở tuổi dậy thì, Lý Á Bằng hôn lên đùi cô bé gây phản cảm cho người xem. Lý Yên tỏ vẻ khá ngượng ngùng trước hành động của bố, vậy nhưng dường như nam diễn viên nổi tiếng vẫn luôn nghĩ rằng con gái mình còn bé và luôn cưng chiều cô bé như ngày xưa.

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 Nam tài tử 'Anh hùng xạ điêu' nổi tiếng Cbiz vì yêu chiều con gái

Lý Yên là con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng, ngay từ khi con gái mới sinh ra vợ chồng Lý Á Bằng đã không giấu giếm căn bệnh hở hàm ếch của cô bé. Lý Á Bằng và Vương Phi đã liên hệ để con gái được phẫu thuật, nam tài tử họ Lý nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ vì yêu chiều con gái.

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Từ khóa:   Vương Phi và Lý Á Bằng Lý Yên giải trí Hoa ngữ

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