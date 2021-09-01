Vợ chồng Lâm Tâm Như sánh bước bên nhau siêu ngọt ngào giữa bê bối của Triệu Vy

Sao quốc tế 01/09/2021 11:29

Những hình ảnh mới nhất của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng Hoa ngữ.

Ngày 1/9, truyền thông Đài Loan đăng tải thông tin về sự xuất hiện của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tại trường Đại học Thế Tân. Nhà trường đã mời các học sinh như Lâm Tâm Như, Hứa Vỹ Ninh và các ngôi sao khác cùng tham gia sự kiện này. Điều đáng nói, không chỉ một mình nữ diễn viên họ Lâm xuất hiện mà ông xã cô – nam tài tử Hoắc Kiến Hoa cũng “tháp tùng” vợ tham gia lễ khai giảng của trường.

lam tam nhu 1
 Vợ chồng Lâm Tâm Như xuất hiện siêu ngọt ngào trong lễ khai giảng của trường đại học

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa xuất hiện ngay lập tức trở thành trung tâm của sự kiện. Cặp đôi sánh bước bên nhau vô cùng hạnh phúc. Vài tháng trước, Lâm Tâm Như cũng đã tham dự lễ tốt nghiệp của trường đại học này.

Sự xuất hiện của vợ chồng Lâm Tâm Như trong giai đoạn này nhận được nhiều chú ý của cộng đồng mạng Hoa ngữ. Vài ngày trước, nữ diễn viên Triệu Vy vướng phải bê bối bị phong sát, các bộ phim có sự tham gia của Triệu Vy đều bị các nền tảng video trực tuyến tại Trung Quốc gỡ xuống. Có nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên họ Triệu đã bỏ trốn sang Pháp.

lam tam nhu 2lam tam nhu 3lam tam nhu 4

lam tam nhu 5
 Vợ chồng Lâm Tâm Như xuất hiện giữa tâm bão có liên quan đến bê bối của Triệu Vy

Cùng thời điểm đó, phòng làm việc của Lâm Tâm Như cũng được phát hiện là đã không còn hoạt động tại Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, Lâm Tâm Như và chồng có liên quan đến bê bối của Triệu Vy nên đã tìm cách “hạ cánh” an toàn ở Đài Loan. Đứng trước những đồn đoán này, phía Lâm Tâm Như cho biết đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Động thái mới nhất của Triệu Vy giữa bê bối bị phong sát

Động thái mới nhất của Triệu Vy giữa bê bối bị phong sát

Mới đây nữ diễn viên Triệu Vy đã có những cập nhật đầu tiên giữa tâm bão bị phong sát và bỏ trốn sang Pháp.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Triệu Vy

TIN LIÊN QUAN

Động thái mới nhất của Triệu Vy giữa bê bối bị phong sát

Động thái mới nhất của Triệu Vy giữa bê bối bị phong sát

Triệu Vy đã đoàn tụ với chồng sau khi thuê chuyên cơ sang Pháp ‘lánh nạn’?

Triệu Vy đã đoàn tụ với chồng sau khi thuê chuyên cơ sang Pháp ‘lánh nạn’?

4 nguyên nhân khiến Triệu Vy ‘ngã ngựa’, đánh mất toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng trong 3 giờ đồng hồ

4 nguyên nhân khiến Triệu Vy ‘ngã ngựa’, đánh mất toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng trong 3 giờ đồng hồ

Triệu Vy vội vàng thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp giữa bê bối bị ‘phong sát’?

Triệu Vy vội vàng thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp giữa bê bối bị ‘phong sát’?

HOT: Tên Triệu Vy chính thức ‘bay màu’ khỏi các bộ phim tiêu biểu khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ

HOT: Tên Triệu Vy chính thức ‘bay màu’ khỏi các bộ phim tiêu biểu khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ

Nam diễn viên ‘Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ’ qua đời vì COVID-19

Nam diễn viên ‘Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ’ qua đời vì COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi