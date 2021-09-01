Vợ chồng Lâm Tâm Như sánh bước bên nhau siêu ngọt ngào giữa bê bối của Triệu Vy

Những hình ảnh mới nhất của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng Hoa ngữ.

Ngày 1/9, truyền thông Đài Loan đăng tải thông tin về sự xuất hiện của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tại trường Đại học Thế Tân. Nhà trường đã mời các học sinh như Lâm Tâm Như, Hứa Vỹ Ninh và các ngôi sao khác cùng tham gia sự kiện này. Điều đáng nói, không chỉ một mình nữ diễn viên họ Lâm xuất hiện mà ông xã cô – nam tài tử Hoắc Kiến Hoa cũng “tháp tùng” vợ tham gia lễ khai giảng của trường.

Vợ chồng Lâm Tâm Như xuất hiện siêu ngọt ngào trong lễ khai giảng của trường đại học

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa xuất hiện ngay lập tức trở thành trung tâm của sự kiện. Cặp đôi sánh bước bên nhau vô cùng hạnh phúc. Vài tháng trước, Lâm Tâm Như cũng đã tham dự lễ tốt nghiệp của trường đại học này.

Sự xuất hiện của vợ chồng Lâm Tâm Như trong giai đoạn này nhận được nhiều chú ý của cộng đồng mạng Hoa ngữ. Vài ngày trước, nữ diễn viên Triệu Vy vướng phải bê bối bị phong sát, các bộ phim có sự tham gia của Triệu Vy đều bị các nền tảng video trực tuyến tại Trung Quốc gỡ xuống. Có nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên họ Triệu đã bỏ trốn sang Pháp.

Vợ chồng Lâm Tâm Như xuất hiện giữa tâm bão có liên quan đến bê bối của Triệu Vy

Cùng thời điểm đó, phòng làm việc của Lâm Tâm Như cũng được phát hiện là đã không còn hoạt động tại Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, Lâm Tâm Như và chồng có liên quan đến bê bối của Triệu Vy nên đã tìm cách “hạ cánh” an toàn ở Đài Loan. Đứng trước những đồn đoán này, phía Lâm Tâm Như cho biết đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Động thái mới nhất của Triệu Vy giữa bê bối bị phong sát Mới đây nữ diễn viên Triệu Vy đã có những cập nhật đầu tiên giữa tâm bão bị phong sát và bỏ trốn sang Pháp.

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