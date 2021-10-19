'Yêu nữ hàng hiệu' khét tiếng Cbiz vào tù lần 2 vì bán thuốc giả, sử dụng chất cấm

Theo tờ Sohu, hot girl Quách Mỹ Mỹ đối mặt với sự chỉ trích của dư luận sau khi Tòa án Thượng Hải công khai bản án. Theo đó, hot girl họ Quách và Uông Trâu Nhã bị bắt vì hành vi bán thực phẩm độc hại, lập đường dây buôn bán thuốc giảm cân giả, sử dụng chất cấm.

Đây là lần thứ 2 Quách Mỹ Mỹ vào tù . Cô cũng là mỹ nhân Cbiz đầu tiên trong lịch sử đi tù tới tận 2 lần. Cách đây 5 năm, hot girl họ Quách từng phải ngồi tù 5 năm trời vì tội bán dâm, cá độ bóng đá, mở sòng bạc phi pháp.

Được biết, Quách Mỹ Mỹ bị phạt 2 năm 6 tháng ngồi tù kèm theo số tiền phạt là 200.000 tệ (hơn 700 triệu đồng), còn Uông Trâu Nhã bị phạt tù 7 tháng, số tiền phạt là 10.000 tệ (tương đương 35 triệu đồng).

Hot girl họ Quách khoe cuộc sống xa hoa.

Thời điểm đó, Quách Mỹ Mỹ từng bị phạt 50.000 tệ (176 triệu đồng). Trước khi bị bắt, Mỹ Mỹ được mệnh danh là "yêu nữ hàng hiệu" khi thường xuyên khoe ảnh ăn chơi sa đoạ, hàng hiệu ngập tràn trên Weibo.

Không những thế, cô còn lợi dụng những buổi biểu diễn tại các quán bar để bán dâm, "đơn giá" mỗi lần lên tới vài trăm nghìn tệ (hàng tỷ đồng).

Quách Mỹ Mỹ từng vào tù vì tội bán dâm, cá độ.

Vào ngày 13/7/2019, cô được trả tự do. Sau khi ra tù, Quách Mỹ Mỹ bắt đầu tìm kiếm cơ hội công việc. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên ngày xưa giờ trở thành DJ cho một số quán bar.

Trong một bình luận giải đáp thắc mắc, Quách Mỹ Mỹ cho biết thu nhập mỗi tháng của cô vào khoảng 600.000 tệ (2,1 tỷ đồng).

Sau khi ra tù lần 1, cô lại tiếp tục vào tù lần 2 vì tội bán thực phẩm giả.

Quách Mỹ Mỹ tên thật là Quách Mỹ Linh, sinh ngày 15/6/1991 tại Hồ Nam. Cô sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình khá phức tạp, có nhiều "tiền án" đến bất ngờ: cha từng phạm tội lừa đảo, mẹ vướng nghi án mại dâm.