David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp

Daily Mail vừa đưa tin danh thủ David Beckham hiên đang đang bắt tay với "ông lớn" Disney thực hiện dự án phim tài liệu về lĩnh vực bóng đá. Vừa qua, ngôi sao đình đám đã có mặt tại sân vận động Mile End, London để ghi hình cho bộ phim. Mặc dù chỉ xuất hiện trong những bức ảnh hậu trường qua camera chất lượng kém nhưng "Người đàn ông đẹp nhất thế giới" vẫn khoe được nét đẹp bất chấp tuổi tác, camera thường hay nét của mình.

Ông bố 4 con ăn mặc đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa sân vận động nhờ ngoại hình phong độ cùng chiều cao nhìn là biết Beckham. Gần bước qua "hàng năm", nam danh thủ vẫn giữ được nhan sắc cực phẩm, vẻ ngoài điển trai "cân" cả hình chụp từ xa mờ nhòe do camera kém chất lượng. Khó mà tin David Beckham vẫn duy trì được nhan sắc đỉnh cao dù đã trạc tuổi ngũ tuần, thậm chí gây sốt cộng đồng mạng chỉ bằng vài bức hình chụp vội. Cựu danh thủ nổi bần bật trên sân nhờ khí chất cuốn hút, chỉ cười một cái thôi cũng khiến người hâm mộ "xỉu up xỉu down" và chia sẻ rầm rộ.