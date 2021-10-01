David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp

Sao quốc tế 01/10/2021 16:23

"Ảnh chất lượng thấp, anh chất lượng cao". Câu này là dành cho tượng đài nhan sắc David Beckham.

Daily Mail vừa đưa tin danh thủ David Beckham hiên đang đang bắt tay với "ông lớn" Disney thực hiện dự án phim tài liệu về lĩnh vực bóng đá. Vừa qua, ngôi sao đình đám đã có mặt tại sân vận động Mile End, London để ghi hình cho bộ phim. Mặc dù chỉ xuất hiện trong những bức ảnh hậu trường qua camera chất lượng kém nhưng "Người đàn ông đẹp nhất thế giới" vẫn khoe được nét đẹp bất chấp tuổi tác, camera thường hay nét của mình. 

Ông bố 4 con ăn mặc đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa sân vận động nhờ ngoại hình phong độ cùng chiều cao nhìn là biết Beckham. Gần bước qua "hàng năm", nam danh thủ vẫn giữ được nhan sắc cực phẩm, vẻ ngoài điển trai "cân" cả hình chụp từ xa mờ nhòe do camera kém chất lượng. Khó mà tin David Beckham vẫn duy trì được nhan sắc đỉnh cao dù đã trạc tuổi ngũ tuần, thậm chí gây sốt cộng đồng mạng chỉ bằng vài bức hình chụp vội. Cựu danh thủ nổi bần bật trên sân nhờ khí chất cuốn hút, chỉ cười một cái thôi cũng khiến người hâm mộ "xỉu up xỉu down" và chia sẻ rầm rộ.

David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp - Ảnh 1

David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp - Ảnh 2

David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp - Ảnh 3
Camera chụp vội, chụp đại, chụp mờ, chụp nhòe cũng không làm khó được "nhan sắc bất tử" của David Beckham. Ảnh: Sole
David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp - Ảnh 4David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp - Ảnh 5
Nam danh thủ có màn giao lưu với các tuyển thú nhí. Ảnh: Sole

 David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp - Ảnh 6David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp - Ảnh 7

David Beckham đẹp bất chấp tuổi tác, thách thức luôn cả camera mờ nhòe, chất lượng thấp - Ảnh 8
David Beckham từng được bình chọn là "Người đàn ông đẹp nhất thế giới" và anh vẫn giữ được phong độ cho đến tận tuổi 50 như hiện tại. Ảnh: Internet
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