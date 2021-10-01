Thuý Ngân cứ ‘chăm sóc’ ‘bé Bỉnh’ kiểu này, liệu tuần này ‘bé Bỉnh’ có tiếp tục bước chân vào con đường ‘dại gái’?

Giải trí 01/10/2021 14:19

Nếu Thuý Ngân cứ tiếp tục cư xử thế này với Bỉnh Phát thì liệu tuần này người xé bảng tên anh có phải là cô nàng hay không? “Thuyền” Lan Ngọc - Bỉnh Phát liệu có còn “vững như bàn thạch”?

Tập 2 của “Running Man" Việt Nam phát sóng mang đến nhiều tình tiết thú vị và hấp dẫn cho người xem. “Mầm non giải trí" tiếp tục vươn mình lên vị trí “lớp lá" khi liên tiếp có nhiều pha chọc cười khán giả thú vị. Đặc biệt là những tình tiết tiết theo trong câu chuyện “thuyền thúng" của bộ ba Lan Ngọc - Bỉnh Phát - Thúy Ngân.

Sau màn kẹp cổ đến nghẹt thở của Thúy Ngân dành cho “bé Bỉnh" ở tập 1, trong tập phát sóng mới đây, cả hai “hóa thù thành bạn" khi được xếp chung vào đội Hồng cùng Jack. Đồng thời ở cùng chiến tuyến, Thúy Ngân đã có nhiều màn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho đàn anh Bỉnh Phát khiến cho nhiều fan nơm nớp lo sợ là “thuyền Titanic” Ngọc - Phát sắp “lật” rồi đây?

Ở thử thách đầu tiên, mặc dù là toàn team chưa chơi bowling bao giờ nhưng Liên Bỉnh Phát cũng tích cực làm huấn luyện viên cho Thúy Ngân và Jack. Coi mòi canh me kỹ lưỡng đủ kiểu nhưng ở lần ném bóng đầu tiên thì “bé Bỉnh" nhà ta lại để bóng lăn long lóc ở đường rãnh bên hông không trúng bất kỳ một pin nào. 

Tuy nhiên ở lần thứ 2, mặc dù chưa từng chơi bowling lần nào nhưng với khả năng thiên phú về thể thao, Liên Bỉnh Phát lập tức nắm bắt được quy luật trò chơi và ném một phát ăn ngay ở lần thứ 2, chỉ chừa lại một pin duy nhất trên sàn bowling trước con mắt ngạc nhiên của đồng đội và đối thủ. Vẻ mặt đắc thắng của “bé Bỉnh".

Lúc thực hiện thành công “cú ném thần sầu" cũng thú vị khiến nhiều fan bật cười không kém. Mặc dù gặp phải sự công kích từ “Voi Biển" Trương Thế Vinh nhưng thật sự thì “Bỉnh" nhà ta có quyền tự hào vì đã làm rất tốt rồi với trò chơi lần đầu tiếp cận.

Ở thử thách tiếp theo đu xà thảm massage, những tưởng đây là một thử thách khó nhằn đối với các thành viên “Running Man", ai cũng phát khiếp với cái thảm “trứ danh" gây đau đớn quằn quại dưới chân nhưng lại không làm khó được chàng trai lực lưỡng 6 múi Liên Bỉnh Phát.

'

Nam diễn viên lấy đà chuẩn 2-3 lần sau đó phi ngay vào hồng tâm của tấm thảm và lấy về 100 điểm tuyệt đối. Ngày xưa khi đi học chắc “bé Bỉnh" luôn đạt điểm tối đa môn Thể dục đúng không?

Sau khi Liên Bỉnh Phát đáp thẳng vào hồng tâm chỉ sau một lần nhảy, Thúy Ngân đã có hành động cô cùng thân mật với đồng đội, chạy đến từ phía sau và ôm vai chúc mừng Liên Bỉnh Phát xuất sắc giúp đội Hồng lấy được Huy chương vàng đầu tiên.

Không biết hành động này của Thúy Ngân có gì sai không mà ngay sau đó 2 thành viên trong đội Trắng là Trương Thế Vinh và Lan Ngọc “nổi đóa" ngay lập tức và đòi lấy bằng được Huy chương Bạc. Coi mòi nếu Thúy Ngân cứ tiếp tục thể hiện tình cảm dành cho đồng đội Bỉnh Phát thế này thì sớm muộn gì thì “thuyền Tinanic" Ngọc - Phát cũng sẽ lung lay mà thôi.

Ngoài ra, trong phần thử thách Đá bóng xà phòng, "bé Bỉnh" còn được dân mạng "đẩy thuyền" liên tục với đàn em là Jack. Phen này chắc hủ nữ thích thú lắm đây. Chính những khoảnh khắc đồng đội, cùng nhau ăn mừng chiến thắng của Liên Bỉnh Phát và Jack khiến dân tình được phen bấn loạn và "đẩy thuyền" cực sung. Sức hút của Phát đến từ đâu vậy Phát ơi?

Thuý Ngân cứ ‘chăm sóc’ ‘bé Bỉnh’ kiểu này, liệu tuần này ‘bé Bỉnh’ có tiếp tục bước chân vào con đường ‘dại gái’? - Ảnh 1

Thuý Ngân cứ ‘chăm sóc’ ‘bé Bỉnh’ kiểu này, liệu tuần này ‘bé Bỉnh’ có tiếp tục bước chân vào con đường ‘dại gái’? - Ảnh 2
Ở một diễn biến khác, Liên Bỉnh Phát và Lan Ngọc được gọi là "Cặp đôi thứ 7" vì sự ăn ý "tình bể bình" của mình trong mùa 1 "Running Man". Ảnh" Internet

Vậy rồi với sự ship đôi nhiệt tình này, "bé Bỉnh của chung" rốt cuộc sẽ về tay ai vào phút chót? Lan Ngọc hay Thuý Ngân? Liệu “bé Bỉnh” có một lần nữa “dại gái” không với sự thân mật hiện tại của Thuý Ngân dành cho anh chàng.

Cùng chờ đợi những khoảnh khắc tiếp theo của Thúy Ngân, Lan Ngọc và Bỉnh Phát xem thử “vũ trụ Running Man" có gì thay đổi không nhé!

“Bé Bỉnh" đối xử với Thúy Ngân khác với Lan Ngọc nguyên nhân vì đâu?

“Bé Bỉnh" đối xử với Thúy Ngân khác với Lan Ngọc nguyên nhân vì đâu?

Liên Bỉnh Phát có màn “lột xác" ở mùa 2 “Running Man" Việt Nam, vẫn vẻ non nớt ngây thơ nhưng bây giờ đã hết “dại gái" theo như các đồng đội quả quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   Liên Bỉnh Phát Diễn viên Thúy Ngân Running Man

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 28 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết