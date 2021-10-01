Thuý Ngân cứ ‘chăm sóc’ ‘bé Bỉnh’ kiểu này, liệu tuần này ‘bé Bỉnh’ có tiếp tục bước chân vào con đường ‘dại gái’?

Sau màn kẹp cổ đến nghẹt thở của Thúy Ngân dành cho “bé Bỉnh" ở tập 1, trong tập phát sóng mới đây, cả hai “hóa thù thành bạn" khi được xếp chung vào đội Hồng cùng Jack. Đồng thời ở cùng chiến tuyến, Thúy Ngân đã có nhiều màn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho đàn anh Bỉnh Phát khiến cho nhiều fan nơm nớp lo sợ là “thuyền Titanic” Ngọc - Phát sắp “lật” rồi đây?

Tập 2 của “ Running Man " Việt Nam phát sóng mang đến nhiều tình tiết thú vị và hấp dẫn cho người xem. “Mầm non giải trí " tiếp tục vươn mình lên vị trí “lớp lá" khi liên tiếp có nhiều pha chọc cười khán giả thú vị. Đặc biệt là những tình tiết tiết theo trong câu chuyện “thuyền thúng" của bộ ba Lan Ngọc - Bỉnh Phát - Thúy Ngân.

Tuy nhiên ở lần thứ 2, mặc dù chưa từng chơi bowling lần nào nhưng với khả năng thiên phú về thể thao, Liên Bỉnh Phát lập tức nắm bắt được quy luật trò chơi và ném một phát ăn ngay ở lần thứ 2, chỉ chừa lại một pin duy nhất trên sàn bowling trước con mắt ngạc nhiên của đồng đội và đối thủ. Vẻ mặt đắc thắng của “bé Bỉnh".

Ở thử thách đầu tiên, mặc dù là toàn team chưa chơi bowling bao giờ nhưng Liên Bỉnh Phát cũng tích cực làm huấn luyện viên cho Thúy Ngân và Jack. Coi mòi canh me kỹ lưỡng đủ kiểu nhưng ở lần ném bóng đầu tiên thì “bé Bỉnh" nhà ta lại để bóng lăn long lóc ở đường rãnh bên hông không trúng bất kỳ một pin nào.

Lúc thực hiện thành công “cú ném thần sầu" cũng thú vị khiến nhiều fan bật cười không kém. Mặc dù gặp phải sự công kích từ “Voi Biển" Trương Thế Vinh nhưng thật sự thì “Bỉnh" nhà ta có quyền tự hào vì đã làm rất tốt rồi với trò chơi lần đầu tiếp cận.

Ở thử thách tiếp theo đu xà thảm massage, những tưởng đây là một thử thách khó nhằn đối với các thành viên “Running Man", ai cũng phát khiếp với cái thảm “trứ danh" gây đau đớn quằn quại dưới chân nhưng lại không làm khó được chàng trai lực lưỡng 6 múi Liên Bỉnh Phát.

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Nam diễn viên lấy đà chuẩn 2-3 lần sau đó phi ngay vào hồng tâm của tấm thảm và lấy về 100 điểm tuyệt đối. Ngày xưa khi đi học chắc “bé Bỉnh" luôn đạt điểm tối đa môn Thể dục đúng không?

Sau khi Liên Bỉnh Phát đáp thẳng vào hồng tâm chỉ sau một lần nhảy, Thúy Ngân đã có hành động cô cùng thân mật với đồng đội, chạy đến từ phía sau và ôm vai chúc mừng Liên Bỉnh Phát xuất sắc giúp đội Hồng lấy được Huy chương vàng đầu tiên.

Không biết hành động này của Thúy Ngân có gì sai không mà ngay sau đó 2 thành viên trong đội Trắng là Trương Thế Vinh và Lan Ngọc “nổi đóa" ngay lập tức và đòi lấy bằng được Huy chương Bạc. Coi mòi nếu Thúy Ngân cứ tiếp tục thể hiện tình cảm dành cho đồng đội Bỉnh Phát thế này thì sớm muộn gì thì “thuyền Tinanic" Ngọc - Phát cũng sẽ lung lay mà thôi.

Ngoài ra, trong phần thử thách Đá bóng xà phòng, "bé Bỉnh" còn được dân mạng "đẩy thuyền" liên tục với đàn em là Jack. Phen này chắc hủ nữ thích thú lắm đây. Chính những khoảnh khắc đồng đội, cùng nhau ăn mừng chiến thắng của Liên Bỉnh Phát và Jack khiến dân tình được phen bấn loạn và "đẩy thuyền" cực sung. Sức hút của Phát đến từ đâu vậy Phát ơi?

Ở một diễn biến khác, Liên Bỉnh Phát và Lan Ngọc được gọi là "Cặp đôi thứ 7" vì sự ăn ý "tình bể bình" của mình trong mùa 1 "Running Man". Ảnh" Internet

Vậy rồi với sự ship đôi nhiệt tình này, "bé Bỉnh của chung" rốt cuộc sẽ về tay ai vào phút chót? Lan Ngọc hay Thuý Ngân? Liệu “bé Bỉnh” có một lần nữa “dại gái” không với sự thân mật hiện tại của Thuý Ngân dành cho anh chàng.

Cùng chờ đợi những khoảnh khắc tiếp theo của Thúy Ngân, Lan Ngọc và Bỉnh Phát xem thử “vũ trụ Running Man" có gì thay đổi không nhé!