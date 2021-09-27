Những lúc thế này nên cầu nguyện, hay làm điều gì đó thiết thực hơn là viết tâm thư ướt át trên trang cá nhân vì như thế sẽ khiến nhiều người hiểu lầm rằng một cuộc chia ly thực sự đang sắp được diễn ra. Cứ hằng ngày lên mạng đọc tâm thư của hết người này người kia mà bức nào cũng đẫm nước mắt thì hỏi sao thông tin không bị xuyên tạc thành nữ ca sĩ đã không thể qua khỏi?

Trong lúc tình trạng sức khỏe của Phi Nhung tiến triển không tốt, phải điều trị tích cực thì việc cư dân mạng đọc quá nhiều tâm thư đến từ người thân sẽ khiến cho họ hiểu lầm rằng tình trạng của nữ ca sĩ đang rất không ổn, thậm chí có thể sẽ phải chuẩn bị tâm lý trước rằng Phi Nhung không qua khỏi.

Em trai của Phi Nhung, Tommy đã đăng tải trên trang cá nhân bức tâm thư của mình dành cho chị gái, mong muốn được "nhõng nhẽo" khi chị mình tỉnh lại: "Trong tâm trí của em, sâu tận đấy lòng của em, chị là một người mẹ, em luôn tôn kính... Trong gia đình, em là người luôn ít để chị phải lo lắng nhất, cũng là người chị đặt hy vọng lên em nhiều nhất. Tất cả cuộc sống hiện tại em bây giờ, em đã không làm cho chị thất vọng về em. Chị còn hứa với em nhiều thứ lắm, em còn phải gặp chị để nhõng nhẽo khi mỗi bữa ăn em cần chị gắp từng món ăn cho em. Em không thể nào chịu đựng được nữa chị, em đi làm chạy xe nước mắt em cứ chảy, chị luôn thường nói em mạnh mẽ lên sau này chị còn cần đến em để cho chị chỗ dựa tinh thần. Em mạnh mẽ lắm rồi chị. Chị hãy mau mau tỉnh dậy nha chị. Em nhớ chị lắm."

Em trai Phi Nhung, Tommy có bức tâm thư gây xúc động trên trang cá nhân nhưng cũng gây hiểu lầm không kém. Ảnh: FBNV

Còn ở tại Việt Nam, Thiêng Ngân, con gái nuôi của Phi Nhung cũng đã có những chia sẻ gửi đến mẹ của mình. Nữ ca sĩ dòng nhạc bolero muốn khoe với mẹ mình chính thức đậu đại học nhưng hiện tại thì không có cơ hội đó. Thiêng Ngân đã thông báo trên trang cá nhân về việc trúng tuyển tại Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM. Vì chưa thể thông báo đến mẹ Phi Nhung tin mừng này do mẹ vẫn còn đang trên giường bệnh nên cô bé chỉ biết viết trên trang cá nhân: “Mẹ ơi, mẹ nhanh khỏe để đi cùng con lên trường nha mẹ. Con tin mẹ sẽ làm được. Con sẽ cố gắng không khóc đến khi mẹ trở về nhà. Cố lên mẹ".