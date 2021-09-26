Hứa Kim Tuyền bất lực 'kêu trời' khi gặp phải bộ 3 tư vấn vũ trụ

Ở phần thi tuần trước, dù bị ban tư vấn gây nhiễu, Hứa Kim Tuyền cũng đã vượt qua 2 câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên tuần này anh lại 'kêu trời' vì màn chém gió của ban tư vấn.

Sau tập 1 đầy bùng nổ, tập tiếp theo 5 Giây Thành Triệu Phú lên sóng với hai khách mời Hứa Kim Tuyền và Ngọc Hoa.

Ở phần thi tuần trước, dù bị ban tư vấn gây nhiễu loạn khá nhiều thông tin, Hứa Kim Tuyền cũng đã vượt qua hai câu hỏi đầu tiên khá trơn tru.

Đến với câu hỏi của tuần này “Trong truyện cổ tích Tấm Cám, dì ghẻ bắt Tấm ngồi lựa đậu và gạo ra mới được đi xem hội?” .

Nghe thì có vẻ dễ bởi đây là câu chuyện cổ tích quen thuộc mà ai cũng thuộc nằm lòng ngay từ bé. Thế nhưng qua màn phân tích hack não của bộ ba tư vấn, câu chuyện lại được biến tấu một cách hết hài hước.

Theo lời của bộ ba tư vấn và MC, câu chuyện không chỉ đơn thuần của Tấm và Cám mà còn liên quan đến cả Thạch Sanh, Thánh Gióng và... Sơn Tinh.

Sau màn chém gió level vũ trụ của bộ ba, Hứa Kim Tuyền chỉ biết bất lực thốt lên: "U là chời!" khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Một câu hỏi khác liên quan đến lĩnh vực âm nhạc khiến Hứa Kim Tuyền khá phân vân trong lời bài hát Gọi đò, chàng trai gọi đò để đi hẹn hò với cô gái bên kia sông?.

Vừa nghe xong câu hỏi, ban tư vấn đã ngay lập tức phát huy tinh thần tư vấn nhiệt huyết, tận tâm của mình.

Trong khi Khả Như không ngần ngại cất giọng hát để minh họa cho phần giải thích của mình thì Đại Nghĩa liền đem kinh nghiệm thực tế ra chia sẻ.

Theo đó, anh cả của bộ ba tư vấn cho biết đã hỏi qua ca sĩ hát bài hát này và khẳng định nhân vật trong câu chuyện hẹn cô gái bên kia sông… đi siêu thị.

Sau phần tư vấn đầy tâm huyết, liệu với uy tín của một người nhạc sĩ, Hứa Kim Tuyền có vượt qua được câu hỏi này?

Tiếp nối phần thi của Hứa Kim Tuyền, Ngọc Hoa là khách mời thứ hai của 5 Giây Thành Triệu Phú tuần này.

Với câu hỏi liên quan đến bộ phim làm mưa làm gió thời gian qua “Trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa, diễn viên Thái Hòa đóng vai chủ tiệm sửa xe Hy Vọng”, Ngọc Hoa khẳng định đây là phim tủ của mình và nhanh chóng đưa ra đáp án.

Tuy nhiên, sau màn tung hỏa mù của Đại Nghĩa: “Em chưa coi đến đoạn nhân vật anh xuất hiện đúng không? nút thắt sẽ bắt đầu khi nhân vật của anh xuất hiện” khiến nữ diễn viên trở nên bối rối.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hua-kim-tuyen-bat-luc-keu-troi-khi-gap-phai-bo-3-tu-van-vu-tru-426918.html